Region – Neuvěřitelný penaltový maraton se odehrál v páteční předehrávce 24. kola krajského přeboru na Baťově. Utkání mezi domácími fotbalisty a Fryštákem skončilo po devadesáti minutách 3:3, načež se v rozstřelu zahrávalo 52 penalt! Tímto utkání vstoupilo do dějin světového fotbalu. Silné prožitky mají také v Holešově, kde se slaví vítězství v soutěži a postup do divize. Překvapení se pak zrodilo ve Slušovicích, kde domácí tým porazil Morkovice.

BAŤOV – FRYŠTÁK 4:3 PK (2:1)

První poločas vyhráli domácí díky brankám Michala Vitáska v 8. a 32. minutě. Jelikož se mezitím trefil fryštácký Křenek, bylo to 2:1. Po změně stran navýšil náskok Baťova Malát, ovšem hosté stav dokázali zásluhou slepených gólů Martina Trojáka vyrovnat. Utkání tedy musely rozhodnout penalty, v nichž byli diváci svědky neuvěřitelné série, která trvala více než půl hodiny. K vidění bylo vidět celkem 52 penalt a nakonec 22:21 zvítězil Baťov.

Branky: 8. a 32. Vitásek, 49. Malát – 26. Křenek, 64. a 70. Troják. Rozhodčí: Bartoň. Baťov: H. Dvořák – P. Bršlica, P. Gerych – Z. Ondráš, A. Skyba (30. J. Novák) – M. Zahradník (46. R. Večeřa) – D. Spurný, J. Novák, D. Malát, M. Vitásek, L. Fryšták: M. Mikel – M. Gřešák, P. Bednařík (46. J. Hřebačka), L. Skalička – J. Hrnčiřík, J. Krhůtek, O. Kučera, J. Kovář – M. Doležel, M. Troják, T. Křenek.

NAPAJEDLA – HOLEŠOV 3:2 PK (2:1)

Druhý poločas chtěli domácí v poklidu uhrát a využít početní převahy, což se jim ale nepovedlo, jelikož hned z kraje druhého poločasu z penalty hosté vyrovnali na 2:2. Do konce poločasu domácí nedokázali využít výhodu jednoho muže v poli a utkání dospělo k penaltovým kopům. Tentokrát uspěli domácí na penalty a získali rozdílový bod navíc, i tak hosté slavili pojištění prvního místa v tabulce a vítězství v krajském přeboru mužů.

„Odehráli jsme dobrý zápas a bereme i dva body. Kluky musím pochválit, protože v takovém horku odmakali duel a jezdili po zadku. Jestli v takovém stylu odehrajeme zbylá dvě utkání, tak se zachráníme," řekl napajedelský trenér Roman Leitner.

Branky: 4. Škrabal, 45. Bejtkovský – 31. Polomík, 55. Roubalík. Rozhodčí: Štěpánek. Diváků: 140. Napajedla: Vitásek – Bejtkovský, Drga, Zapletal, Havránek, Škrabal, Zimčík, Koutník, Žáček, Ratiborský, Ouroda. Střídali: Hejda, Leitner, Haša. Holešov: Janalík – Bačík, Charuza, Roubalík, Marek, Polomík, Palík, Matulík, Olša, Münster, Lomaka. Střídali: Barták, Pumprla, Vymětal.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – LUHAČOVICE 0:5 (0:3)

Domácí hráči v důležitém boji o záchranu zcela zklamali. V úvodu zápasu byli zaskočeni aktivním nástupem hostů. Hned v 1. minutě přišlo varování, kdy Liška nastřelil jen tyč, vzápětí prošel domácí obranou Pavlík a jeho střela už znamenala vedení. Po ztrátě míče domácích ve středu hřiště zvýšil D. Červenka na 2:0 pro Luhačovice a katastrofu domácích završil po nevydařeném odkopu obrany Pantálek výstavní střelou do šibenice 0:3. Ve druhém poločase se domácí snažili o zkorigování výsledku, ale šance Ondrouška, Krajcara, Hradila skončily těsně vedle a Kašparova střela mířila jen do tyče. Naopak hosté z rychlého protiútoku zvýšili D. Červenkou na 4:0 a v závěru Kořenek pátou brankou potvrdil výborný výkon hostů.

Branky: 2. Pavlík, 20. a 68. Červenka, 35. Pantálek, 87. Kořenek. Rozhodčí: Schnürmacher. Diváků: 80. Bystřice: Konečný – Pálka, Zámorský, Zapletal, Ondroušek, Kušík, Hošťálek, Zetek, Krajcar, Kašpar, Dluhoš. Střídali: Hradil. Luhačovice: Kořenek – Bartek, Talaš, Červenka D., Červenka O., Kořenek, Popelka, Liška, Pantálek, Bernátek, Pavlík. Střídali: Albert, Hruboš, Kuchař.

VIGANTICE – CHROPYNĚ 3:4 (2:0)

Vigantice stále čekají na první jarní výhru za tři body a zle si zahrávají s osudem, kdy by se jich mohlo nakonec týkat 13. sestupové místo v krajském přeboru, pokud by sestupovým bylo. Přitom nad Chropyní doma vedli borci Modré hvězdy 2:0 a 3:1, ale nakonec jim to nebylo k ničemu. A to si hosté v prvním poločase dali dvě vlastní branky.

„Máme asi strach z vítězství. Měli jsme to dobře rozehrané, jenže za stavu 2:0 v prvním poločase jsme nedali tutovou šanci na 3:0 a za stavu 3:1 ve druhém poločase se opakovala stejná situace, kdy jsme nenavýšili naše vedení na 4:1. Je sice nevhodné se vymlouvat na zranění jednoho hráče, ale naše hra utrpěla výrazně nuceným odchodem zraněného Štreita. Byli jsme najednou všude druzí, přišla na nás únava a soupeř nás potrestal třemi brankami během patnácti minut. Rázem bylo po zápase," konstatoval po zápase trenér Vigantic Radomír Dian.

Branky: 7. a 31. vlastní, 61. Paleček – 49. Prešnajdr, 70. Hrabal, 76. a 85. Berky. Rozhodčí: Mičkal. Diváků: 100. Vigantice: Slovák – Řepka, Bolcek, Kožušník, Paprskář – Kučera (86. Barabáš), Mydlo, Štreit (70. Pikal), Ondřej, Vičan – Křiva (57. Paleček). Trenér Radomír Dian. Chropyně: Večeřa – Pospíšil, Šťastný, Urubek (68. Hamrla), Paciorek – Švajda, Prešnajder, Stratil (71. Berky), Nehoda – Hrabal. Machů. Trenér Pavel Prešnajder.

PROVODOV – ROŽNOV P. R. 4:2 (2:1)

Provodov na domácím hřišti vybojoval zasloužené vítězství. „První půli se hrál svižný fotbal nahoru dolů, bylo vidět, že se utkaly týmy z popředí. Šli jsme do vedení po krásné brance, načež hosté po naší chybě ve středu pole vyrovnali, ale vzápětí dal Ulman opět nádherný gól a vedli jsme 2:1. Po změně stran Rožnov vyrovnal, jenže následně se dopustil soupeř nesportovního chování a byl vyloučen. Vítězství jsme strhli na svou stranu gólem po rohu a dalším po ukázkové akci. V závěru Rožnov se ještě snažil zdramatizovat duel, ale naše obrana s gólmanem Petrem vše zvládla," uvedl trenér Provodova Josef Rak, který prokázal na závěr sportovního ducha. „Gratuluji Holešovu k vítězství v soutěži a přeji mu příští sezonu mnoho úspěchů v divizi," vzkázal novopečenému mistrovi krajského přeboru.

Branky: 38. a 42. Ulman, 64. Beňo, 81. Chalupa – 40. Mohammad, 56. Seidl. Rozhodčí: Žniva, 110 diváků. Provodov: Petr – Josefík, Hnilo, Laciga, Hlavňovský, Gargulák, Chalupa, Velev, Zakopal, Beňo, Ulman, Střídali: Hellebrand, Novák, Máčala. Rožnov p. R.: Barabáš – Poledník, Malina, Zetocha, Talpa, Seidl, Zetocha, Bolcek, Mohammad, Karban, Fuksa. Střídali: Dvořák, Náměstek.

SLUŠOVICE – MORKOVICE 1:0 (1:0)

Fotbalisté Slušovic skalpovali třetí tým tabulky. O jejich vítězství rozhodl ve 23. minutě Kvasnica. Morkovice závěr utkání dohrávaly v deseti hráčích, když byl v 78. minutě za hrubé nesportovní chování vyloučen Oplt.

Branky: 23. Kvasnica. Rozhodčí: Dlouhý. Slušovice: Varga – Klimt, Janků, Zbranek, Čuřík, Dobeš, Kvasnica, Poslušný, Macík, Povolný, Kryšpín. Střídali: Krajča, Gajdůšek M., Gajdůšek D. Morkovice: Vdoleček – Judas, Šimoňuk R., Síleš, Havlík, Kapounek, Oplt, Handl, Rozsypal, Chalupa, Šimoňuk L. Střídali: Svoboda, Přecechtílek, Ku­bík.

BORŠICE – ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ 0:3 (0:2)

Již v 5. minutě unikl hostující hráč po pravé straně a jeho pěkný centr usměrnil hlavou do domácí sítě Hrnčiřík. Tato branka domácí zmrazila. I když měli územní převahu, gólové šance si z ní nevytvářeli. Hosté podnikali rychlé protiútoky a ve 43. minutě Tomáš Vaculík zamířil těsně k tyči a hosté vedli po poločase 2:0. Do druhého poločasu domácí nastoupili jako vyměnění. Ve 48. minutě Kopčilovu bombu reflexivně vyrazil brankář Pavel Vaculík a následnou dorážku zblokovali obránci. V 53. minutě sám před brankářem se ocitl Filipský, ovšem Vaculík byl opět na místě. V 62. minutě hosté nacentrovali, tentokrát z levé strany, a Tomáš Vaculík zvýšil již na 3:0 pro Štítnou. Domácí snaha nevedla ke snížení, hosté dobře bránili.

Branky: 5. Hrnčiřík, 43. a 62. Vaculík. Rozhodčí: Koláček. Diváků: 150. Boršice: Janečka – Groulík, Bělaška, Kopčil, Filipský, Dufek, Březina, Bartl, Zach, Přikryl, Hromada. Střídali: Vlček. Štítná n. Vl.: Vaculík – Ocelík, Liška, Sloboda, Machuča, Chovančík, Liška, Šimoník, Vaculík, Hrnčiřík, Šenkeřík. Střídali: Zvonek, Krupík.

1. Holešov 24 15 5 2 2 68:37 57

2. Provodov 24 15 2 2 5 74:36 51

3. Morkovice 24 13 2 0 9 50:43 43

4. Rožnov p. R. 24 11 4 0 9 46:31 41

5. Fryšták 24 12 0 5 7 36:33 41

6. Luhačovice 23 10 4 2 7 43:39 40

7. Chropyně 24 9 3 2 10 47:49 35

8. Baťov 24 8 3 4 9 43:42 34

9. Boršice 24 9 1 4 10 50:44 33

10. Štítná n. Vl. 24 8 2 1 13 33:54 29

11. Vigantice 25 6 3 4 12 32:46 28

12. Bystřice p. H. 24 6 3 4 11 27:43 28

13. Napajedla 24 4 5 3 12 21:41 25

14. Slušovice 24 4 1 5 14 25:57 19

