Zlínsko – Pod taktovkou domácích týmů se ve většině případů odehrálo úvodní kolo Zlínského krajského přeboru fotbalistů. Ze všech duelů zaujala přestřelka v Holešově, odkud si nakonec odvezli tři body hráči Spytihněvi.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Petr Fojtík

VELKÉ KARLOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 4:2 (2:1)

Domácí fotbalisté do zápasu vtrhli jako uragán a již od 5. minuty šli do vedení brankou Kučery. Další dvě tutovky zazdil mladý Starec. Hosté v obraně nestíhali, hráli jakoby v nedbalkách a ve 24. minutě inkasovali podruhé. Orság krásně narazil Kučerovi a jeho levačka byla přesná – 2:0. „Nově složená obrana hrála hodně špatně, mladí hráči měli velký respekt,“ hodnotil hostující kouč Libor Soldán úvod. Karlovjané mohli vedení navýšit, ale Vrážel se Starcem své šance neproměnili. „Klidně jsme za úvodní půlhodinu mohli vést 5:0, nakonec jsme se ale báli o výsledek,“ všiml si asistent trenéra domácích Petr Ondřejka. Hosté se do hry dostali ve 38. minutě krásnou střelou Zálešáka. Ve druhé části mohl vyrovnat Kreisl, ale své sólo trestuhodně zakončil střelou nad. Klid do domácích řad přišel až deset minut před koncem, když po chybě brankáře a kapitána Máčely domácí Červenec proměnil penaltu. Pěkná hlavička Šálka ještě oživila naděje Ostrožanů na bod, ale v nastaveném čase výsledek pečetil tečovanou střelou Orság. Těsně před závěrečným hvizdem byl hostům vyloučen Šálek. Branky: 5. a 24. Kučera, 80. z pen. Červenec, 91. Orság – 38. Zálešák, 84. Šálek. Rozhodčí: Kypr – Stodůlka, Kneisl. DS: Goňa. ČK: 91. Šálek (O. N. V.), 200 diváků. VKK: Sváček – Štuler, Mikula, Davídek, Kocurek – Červenec, Orság, Haničák, Kučera – Starec (88. Mynarčík), Vrážel (69. Haas). O. N. Ves: Hájek – Bouchal (46. L. Pokorný), Straka (18. Chrástek), Slezák (70. Jurásek), Kreisl – Zálešák, Šálek, M. Pokorný, Galůška – Máčela, Píštěk.

SLUŠOVICE – KATEŘINICE 2:0 (0:0)

V první půli byla hra vyrovnaná a z obou stran opatrná, proto diváci viděli pouze dva střelecké pokusy domácího Branka. Po přestávce už byla hra zajímavější, v 56. minutě obrana Kateřinic chybovala a Šimek poslal domácí do vedení. Hosty inkasovaná branka zdravě nabudila a začali mít více ze hry, ale jejich aktivita končila před slušovickou šestnáctkou. V 76. minutě domácí Zbranek potrestal druhou hrubku hostující obrany a o osudu zápasu bylo v tuto chvíli rozhodnuto. Kateřiničtí se sice snažili o zdramatizování výsledku, ale slušovická obrana hrála pozorně. Branky: 56. Šimek, 76. Zbranek. Rozhodčí Kneisl, 150 diváků. Slušovice: Juřík – Gajdůšek, Polčák, Gregor, Foltýn J., Zbranek, Bednařík Mil., Elšík, Maňák, Šimek, Žůrek. Střídali: Čuřík, Janečko. Kateřinice: Orság – Zubík, Ondra, Kašpar, Olšák, Sacher, Kamas, Zetek, Kotrla, Beňo, Cáhlík. Střídali: Novosad, Peredarjuk.

HOLEŠOV – SPYTIHNĚV 3:5 (2:3)

V zajímavém a dramatickém utkání se už ve 3. min. prosadil domácí Uruba, když skóroval křížnou střelou. Z vedení se ale Holešovští radovali pouhých pět minut, nedorozumění zadáků totiž potrestal Ulman. Od této chvíle se hosté začali více tlačit do útoku, ale ve 13. min. udeřil soupeř podruhé, nezištnou přihrávku Marka proměnil ve druhý úspěch Křenek – 2:1. I tentokrát měl náskok Holešova jen pětiminutového trvání, znovu se střelecky prosadil hostující Ulman. O dokonalý obrat se ještě před přestávkou postaral Vávra, který proměnil penaltu. Domácí se po obrátce zlepšili a výsledkem jejich snažení byl vyrovnávající gól Roubalíka z 56. minuty také z penalty. Dramatický boj dále pokračoval dále, přičemž rozhodnutí padlo v závěrečné desetiminutovce. Nejprve střídající Klvaňa vstřelil čtvrtý gól Spytihněvi, chvíli před koncem stvrdil výhru hostů po trestném kopu Sokol. Přestože se domácí v závěru snažili o zvrat, soupeřova obrana byla proti. Branky: 3. Uruba, 13. Křenek, 56. z pen. Roubalík – 8. a 18. Ulman, 43. z pen. Vávra, 80. Klvaňa, 87. Rozhodčí: Zpěvák, 200 diváků. Holešov: Krejčí – Belza, Bačík, Charuza, Roubalík, Uruba, Křenek, Marek, Sedlařík, Vávra, Bártek. Střídali: Navrátil, Chudárek. Spytihněv: Hájek – Kovář, Barot, Sokol, Spazier, Vávra, Horsák, Chudárek, Krejčí, Večeřa, Ulman. Střídal: Klvaňa.

MORKOVICE – DOLNÍ NĚMČÍ 4:0 (2:0)

Hned v úvodu Valášek zblízka přestřelil branku hostí a ve 12. minutě se domácí dožadovali vyloučení hráče soupeře, který zezadu fauloval Valáška, který by šel sám na brankáře. Ve 20. minutě se ve vápně pěkně uvolnil Hladký a přesnou střelou dal první branku zápasu. O pár minut později pak dělovku Hlaváčka reflexivně vyrazil hostující brankář. Podruhé udeřilo pět minut před odchodem do kabin, kdy Valášek prostřelil brankáře. Dolní Němčí mělo jedinou šanci, když z dobře zahraného trestného kopu gólman Veselý vyrazil jejich pokus na roh. Definitivní klid na kopačky Morkovic dal chvíli po změně stran Tesař, jenž zužitkoval přihrávku Valáška. Domácí měli po celý čas výraznou převahu, ale ta končila většinou před šestnáctkou soupeře. Až pět minut před koncem byl ve vápně stažen Valášek a nařízenou penaltu bezpečně proměnil brankář Veselý. Hosté se ve druhém poločase dostávali přes pozornou obranu Morkovic těžce a nevytvořili si žádnou vážnější příležitost ke vstřelení branky. Branky: 20. Hladký, 40. Valášek, 55.Tesař, 85. z pen. Veselý. Rozhodčí: Hladiš, 220 diváků. Morkovice: Veselý – Vymazal, Svoboda, Slavíček, Havlík – Hlaváček, Handl, Majda, Tesař (65. Přecechtílek) – Valášek (87. Skácel), Hladký (85. Súkup). Dolní Němčí: Bobčík – Šmehlík, Chladil, Světinský, Krchňáček Pavel, Kadlček Tomáš, Stojaspal Karel, Stojaspal Tomáš, Cmol, Stojaspal Martin, Pitner. Střidali Jančář, Krchňáček Martin, Kadlček Jan.

HLUK – CHROPYNĚ 2:1 (0:0)

Hosté nastoupili s velmi omlazeným celkem a na hrací ploše se překvapivě lépe pohybovali. V první půli se hrálo většinou ve středu hřiště a vyložené šance ani na jedné straně nepřicházely. Za hosty ohrozil domácího gólmana pouze střelou z dálky Sobek, u Hlučanů se zastřeloval Michal Zalubil. Po přestávce převzali taktovku domácí, ale v jejich snažení je přibrzdil gól hostujícího Buksy z penalty, která byla odpískána po nedovoleném zastavení rychlého brejku. Závěrečná půlhodina byla ve znamení dobývání chropyňské svatyně, největší šanci na vyrovnání měl Jurásek. Obrat ve skóre přišel až v posledních deseti minutách – v 82. minutě vyrovnal z penalty O. Machala, o chvíli později dal vítězný gól Michal Zalubil. Branky: 82. z pen. O. Machala, 86. Michal Zalubil – 52. z pen. Buksa. Rozhodčí: Březáček, 200 diváků. Hluk: Fojtík – Zalubil Martin, Machala J., Botek, Zalubil Michal, Hanák, Machala O., Minařík, Radoch, Šimčík, Jurásek. Střídali: Janča, Klabačka, Bochánek. Chropyně: Loučka – Látal, Liga, Hošek, Buksa, Kovařík, Fousek J., Malát, Sobek, Fousek M., Nevřala. Střídali: Přidal, Panáček.

1. VALAŠSKÝ FC – LUHAČOVICE 0:2 (0:0)

První poločas nabídl nezáživný fotbal z obou stran a šancí bylo poskrovnu. Hosté byli v poli aktivnější, ale domácí se dostali do více šancí. Tu největší spálil ve 24. minutě Drápala, když šel sám na brankáře. Trefil jen Soukeníkovy nohy. Hosté zahrozili nebezpečným trestným kopem, se kterým si Majer poradil. Těsně před přestávkou se dostal do šance domácí Grygar, ale trefil jen obránce. Také v úvodu druhé půle měli šance domácí. Žitníkova dělovka skončila na břevně. Po hodině hry se ocitl na penaltě osamocený Grygar, mířil vedle. O deset minut později si s dělovkou Bartoně gólman hostů poradil. Jako blesk z čistého nebe přišel brejk hostů a v 74. minutě je poslal do vedení Ševčík – 0:1. Domácí vypadli z tempa a v 83. minutě výsledek pečetil O. Červenka po akci Ševčíka – 0:2. Branky: 74. Ševčík, 83. O. Červenka. Rozhodčí: Růžička, 130 diváků. VFC: Majer – Žitník (73. Talpa), Bartoň, Balejík, Bortl – Ryl, J. Maléř, L. Maléř (83. Poledník), Melichařík – Drápala, Grygar (71. Pečiva). Luhačovice: Soukeník – Haloda, Hrnčiřík, Košárek, D. Červenka, Kovařík, O. Červenka, Rejda, Lukáš, Polách, Zoubek. Střídali: Ševčík, Galuška, Novosad.

PROVODOV – FC VSETÍN 2:1 (1:1)

Už v první minutě zahodil domácí Josefík vynikající příležitost. V dalším průběhu ovšem oba celky vsadily na zabezpečenou obranu a do útoků se příliš nehnaly. Hosté hráli velmi dobře v defenzivě, kterou dirigoval Nečas. Do vedení se dostali Vsetínští, když z ojedinělé akce udeřil Lukáč. Jejich radost ale netrvala dlouho, neboť Provodov dokázal vyrovnat ještě do přestávky po rohovém kopu Březíka a pokusu Beňa. Ve druhé půli už ovládli hru domácí, ale střelecky se prosadili až v 80. minutě, kdy přesně mířil zkušený Slončík. Přestože se v závěru Vsetínští snažili o vyrovnání, domácí obrana již soupeři nic zásadního nedovolila. Branky: 44. Beňo, 80. Slončík – 40. Lukáč. Rozhodčí: Mejzlík, 200 diváků. Provodov: Máčala – Gargulák, Zapletal, Galandr, Beňo, Hlavňovský, Malaník, Hellebrand, Josefík, Slončík, Březík. Střídali: Plišťák, Švach. FC Vsetín: Sedlák – Sovák, Lukáč, Němec, Orság, Viskupič, Šuška, Nečas, Pastorek, Pavlinec, Fojtík, Střídal: Kocián.

VAL. KLOBOUKY – VIGANTICE 2:2 (1:1)

Domácí se v premiéře krajského přeboru nechali v úvodu zaskočit a již ve 3. minutě Chumchal po rohovém kopu hlavou otevřel skóre. Domácí ale rychle odpověděli, když o chvíli později po standardní situaci vyrovnal Kozubík. Po čtvrthodině hry začali mít navrch domácí, ale jejich akce končily před šestnáctkou Vigantic a dalekonosnými střelami brankáře hostí překvapit nedokázali. Hosté pozorně bránili a každou vhodnou příležitost využívali k založení rychlého brejku, přičemž následné standardní situace znamenaly pro domácí obranu stálé nebezpečí. Po přestávce se hrálo převážně mezi šestnáctkami. Gólově udeřili po jednom z brejků v 72. minutě. Snaha Valašských Klobouk o vyrovnání se stupňovala s každou minutou, ovšem dlouho se nedokázali prosadit. Až v 82. minutě vigantická obrana faulovala pronikajícího Hajdu a nařízenou penaltu proměnil ve vyrovnání Tománek. Branky: 8. Kozubík, 82. z pen. Tománek – 3. a 72. Chumchal. Rozhodčí: Dostálek, 350 diváků. Val. Klobouky: Marcaník – Častulík, Nedavaška, Kozubík, Šuchma, Tománek, Cícha, Kachlík, Martinek, Hajda, Slovák. Střídali: Nevrlka, Sáblík. Vigantice: Blabla – Chumchal, Bolcek, Mohyla, Štrait, Náměstek, Křiva, Kožušník, Vokáč Z., Mrhálek, Matůš. Střídali: Kulišťák, Vokáč R.

zpravodajové Deníku