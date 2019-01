Zlínsko – Fotbalisté Morkovic i po 9. kole Zlínského krajského přeboru jsou v čele. I nadále ale mají stejně bodů jako jejich pronásledovatelé Boršice a Luhačovice, kteří také o víkendu nezaváhali.

Fotbalisté Uherského Brodu (v bílém). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

VEL. KARLOVICE – HOLEŠOV 1:2 (0:2)

Domácí začali aktivně a vytvořili si řadu nebezpečných situací. Do vedení se ovšem dostali Holešovští, ve 25. minutě zakončil rychlý brejk Hausknecht – 0:1. Domácí byli v šoku a těsně před přestávkou přišel další direkt. Stejný hráč nejdříve střílel do tyče, míč se k němu odrazil a druhý pokus již byl gólový – 0:2. Do druhé půle Velké Karlovice nastoupily bez zraněného kapitána Josefa Mikuly. Po hodině hry byl blízko snížení Škrobák, ale Krejčí skvěle zachránil. Tlak Karlovičanů se stupňoval, Orság dokonce trefil břevno. Domácí dřeli, ale vstřelit branku byl problém. Kontaktní branka přišla pozdě. V 90. minutě se z trestného kopu ze 20 metrů trefil Štuler. Na vyrovnání již ale nebyl čas.

Branky: 90. Štuler – 25. a 43. Hausknecht. Rozhodčí: Prokop, 100 diváků. Velké Karlovice: Sváček – Maliňák, J. Mikula (46. P. Mikula), Zeť, Štuler – Vašut, Orság (66. Matocha), Haas, Haničák (82. Davídek) – Křenek, Škrobák. Holešov: Krejčí – Bačík, Charuza, Sumec, Kostov (66. Očadlík), Marek, Sedlařík (85. Machálek), Hausknecht (77. Uruba), Olša, Barták, Münster.

KATEŘINICE – DOL. NĚMČÍ 4:0 (2:0)

Kateřinice našly nové střelce a hned berou tři body. Začátek zápasu ale patřil hostům. Během úvodní desetiminutovky kopali tři rohové kopy, se kterými si ale obrana poradila. Domácí se následně probudili, zvýšili tempo a výsledek se dostavil. Ve 20. minutě Peredarjuk dostal míč za obranu a šel sám na brankáře, kterého nadvakrát překonal – 1:0. Domácí se uklidnili a chopili se taktovky zápasu. Těsně před odchodem do kabin Peredarjuk podruhé zamířil přesně k tyči. Po změně stran již hráli domácí v poklidu a fotbal si doslova užívali. Ve 49. minutě namazal Sacher do uličky Martinovi Olšákovi, který šanci s přehledem proměnil – 3:0. Olšákovi se střelba zalíbila a o deset minut později přidal svou druhou branku. Po hodině hry bylo hotovo. Domácí v poklidu prostřídali sestavu, naopak hostující T. Stojaspal sám na všechno nestačil.

Branky: 20. a 45. Peredarjuk, 49. a 59. M. Olšák. Rozhodčí: Kozubík, 100 diváků. Kateřinice: Zimek – Kudělka (75. Hořelka), J. Kuzník, Ondra – Konvičný, Cahlík, Sacher, Kotrla (77. K. Olšák), Drda (80. Kovaříček) – Peredarjuk, M. Olšák. D. Němčí: Hájek – Šmehlík, L. Kadlček, Zimčík, Krchnáček, Jančař, Pochylý, Bída, T. Stojaspal, M. Stojaspal, Skopal. Střídali: Tinka, Škařupa.

MORKOVICE – SLUŠOVICE 3:2 (2:0)

Soupeř ze Slušovic odjel z Morkovic s přijatelnou porážkou. Kdyby však hráči Morkovic do poločasu proměnili jenom polovinu šancí, které si vytvořili, mohlo být o výsledku rozhodnuto daleko dříve. První branka Morkovických padla ve 12. minutě po akci Žourka z kopačky Valáška. Na 2:0 zvýšil Majda po přihrávce od Tesaře. Těsně předtím měli hosté první a poslední vyloženou šanci, kterou však Elšík neproměnil. Ze strany Morkovic šel Hladký dvakrát sám na brankáře, ale ani jednou ho nedokázal překonat. Navíc ještě trefil břevno a odražený míč poslal z dorážky Žourek nad svatyni. I po přestávce pokračovali domácí v zahazování šancí. Až po necelé hodině hry se vydal do vápna Slušovic stoper Bleša a s přehledem zavěsil – 3:0. Vzápětí nastřelil Žourek tyč. Závěr Morkovičtí nepochopitelně vypustili a dovolili soupeři po zmatcích před svojí brankou Zbrankem a Elšíkem tři minuty před koncem snížit na rozdíl gólu. Více ale už Slušovice nestihly.

Branky: 12. Valášek, 40. Majda, 58. Bleša – 85. Zbranek, 87. Elšík. Rozhodčí: Houdek, 180 diváků. Morkovice: Veselý – Koláček (46. Skácel), Rozsypal, Bleša, Havlík – Žourek, Hlaváček (80. T. Oplt), Majda, Tesař (73. Přecechtílek), Valášek, Hladký. Slušovice: Juřík – Sedláček, Polčák, Škrabana, Vlachynský, Čuřík, Elšík, Jaška, D. Gajdůšek, Šimek.

PROVODOV – VAL. MEZIŘÍČÍ B 2:2 (0:1)

Diváci viděli oboustranně útočné utkání hrané ve svižném tempu. Z počátku měli více šancí domácí a do 20. minuty promarnili tři vyložené šance. Zákonitě přišel pro Provodovské trest v podobě inkasované branky, když Valachy poslal do vedení Orság. Oba celky se v dalším průběhu snažily o vstřelení gólu, ale obrany obou celků hrály pozorně. Začátek druhého dějství byl divoký: ve 46. minutě vyrovnal Bužek, ale soupeř o minutu později byl opět ve vedení, když se po rychlém protiútoku trefil Orság. Svěřenci trenéra Josefa Raka postupně přidávali na důrazu a to se jim vyplatilo. V 69. minutě vyrovnal Hellebrand. Přestože do konce zápasu měli více ze hry Provodovští, na vítězství již nedosáhli.

Branky: 46. Bužek, 69. Hellebrand – 21. a 47. Orság. Rozhodčí: Mejzlík, 130 diváků. Provodov: Zámorský – Bužek, Josefík, Hellebrand, Malaník, Burša, Slončík, Gargulák, Zapletal, Chalupa, Beňo. Střídali: Hlavňovský, Máčala. Val. Meziříčí B: Štěpán – Slovák, Kundrát, Navrátil, Gromus, Soukup, Orság, Škorňa, Václavík, Badošek, Polách. Střídali: Výmola, Šulák, Ondruch.

1. VALAŠSKÝ FC – VSETÍN 2:1 (1:1)

Valašské derby nabídlo skvělou úvodní desetiminutovku. Již ve 4. minutě se domácí radovali. Po pravém křídle zatáhl Michal Maléř, lehce se zbavil Olejníka a přihrávkou pod sebe našel Drápalu – 1:0. Vsetínu k vyrovnání pomohli soupeřovi obránci. V 8. minutě kopal trestný kop Pavlinec a jeho střelu si srazil do vlastní branky Bortl – 1:1. Do druhé půle vstoupili lépe hosté a vypracovali si tři gólové příležitosti. Mucha a Čuma je ale neproměnili. V 70. minutě došlo ke spornému momentu. Vsetínští se zlobili na sudího, že neodpískal penaltu na Čumu. Naopak hned z protiútoku se prosadil Drápala. Závěr zápasu již žádnou šanci nepřinesl, třebaže se hosté hodně snažili.

Branky: 4. a 70. Drápala – 8. Pavlinec. Rozhodčí: Zpěvák, 150 diváků. VFC: Majer – Žitník, Balejík, Poledník, Bortl – Karban, Stavinoha, J. Maléř, Nečas – Drápala, M. Maléř. Střídali: Šimek. Vsetín: Sedlák – Zimek, Olejník, Švach, N. Němec – Orság, Pavlinec, Kašpar, Doležal – Mucha, Čuma. Střídali: T. Němec, Hrňa.

LUHAČOVICE – BYSTŘICE P. H. 2:1 (0:1)

V první půli byla hra vyrovnaná, obrany byly lepší útočných řad, proto ani vyložené šance k vidění nebyly. Jediný gól padl ve 38. minutě, kdy Luhačovičtí nezakončili svou akci a soupeř z rychlého protiútoku Třasoněm trestal – 0:1. Po změně stran se domácí herně zvedli a po hodině hry si vynutili větší tlak. Dostavily se i šance, přičemž v 68. minutě Haloda skvěle uvolnil D. Červenku a ten se nemýlil – 1:1. V dalším průběhu domácí přišpendlili soupeře před jeho branku a brankář Trochta musel předvést své umění, když bravurně zlikvidoval šance Rejdy a D. Červenky. V 77. min. měl tutovku Třasoň, ale tentokrát brankář Soukeník byl na místě. Vítězný gól padl pět minut před koncem, kdy po úniku a centru Galušky se trefil Haloda.

Branky: 68. D. Červenka, 85. Haloda – 38. Třasoň. Rozhodčí: Dostálek, 100 diváků. Luhačovice: Soukeník – Haloda, Košárek, Červenka D., Kovařík P., Červenka O., Rejda, Hrnčiřík, Pešek, Galuška, Pantálek. Střídali: Polách, Bernátek. Bystřice p. H.: Trochta – Horák, Fiala, Zezulka, Šenovský, Tuirček, Zámorský, Zapletal, Třasoň, Kušík M., Sadil. Střídali: Hošťálek, Vyoral.

BORŠICE – VIGANTICE 4:1 (1:1)

Domácí začali ve velkém stylu, hýřili aktivitou, za což byli odměněni v 7. minutě. Kuzma vysunul kolmou přihrávkou Činčalu a ten se nemýlil – 1:0. Po půlhodině začali Vigantičtí ožívat, přičemž domácí zbytečně faulovali na hranici šestnáctky, což potrestal dorážející Náměstek – 1:1. Hosté od tohoto momentu ožili, najednou jich bylo plné hřiště, naopak Boršice dohrávaly půli v útlumu. Po přestávce už nastoupili domácí soustředěně, vytvořili si územní převahu a po hodině hry a rohovém kopu Kuzmy hlavou vstřelil Vlček vedoucí gól. Nováček byl i nadále útočnější a v 71. minutě střídající Hromada byl nedovoleně zastaven v šestnáctce, přičemž z penalty se Činčala nemýlil – 3:1. Domácí pak už jen kontrolovali hru a F. Brzica v další šanci trefil břevno. Vše si vynahradil v samém závěru, kdy uzavřel skóre zápasu.

Branky: 7. a 71. z pen. Činčala, 61. Vlček, 90. F. Brzica – 31. Náměstek. Rozhodčí: Slavík, 325 diváků. Boršice: Remeš – Martinec, Kopčil, Vojtěšek, Zach, A. Brzica, Kuzma, Vlček, Konrád, Činčala, M. Dufek. Střídali: Hromada, F. Brzica, Náplava. Vigantice: Malina – Kožušník, Ondřej, Vokáč Z., Matůš, Náměstek, Gálik, Frydrych, Křiva, Štreit, Vokáč. R. Střídal: Vičan.

HLUK – UH. BROD 1:2 (1:2)

První půle derby přinesla bojovnou hru, hosté byli ale kombinačně přesnější, více o sobě věděli a také častěji zaměstnávali obranu soupeře. Už ve 2. minutě v šestnáctce domácích proskákal centrovaný míč až k volnému R. Davidovi a ten hlavou otevřel skóre – 0:1. Hluk inkasovaná branka zdravě naštvala a o deset minut později důrazný Martin Zalubil dopravil odražený míč do brodské sítě. V dalším průběhu první půle měli mírně navrch Broďané, přičemž zpět do vedení se dostali ve 27. minutě díky aktivnímu Dolinovi a jeho skluzu – 1:2. Do přestávky pak měl na straně domácích šanci J. Machala, ale jeho střela šla do boční sítě a na druhé straně šanci neproměnil Dvořák. Po změně stran Hlučané přidali, snažili se utkání zdramatizovat, ale soupeř pozorně bránil a z rychlých brejků hrozil. Blízko vyrovnání byli O. Machala a Martin Zalubil, ale brankář Ondrůšek byl vždy na místě.

Branky: 12. Martin Zalubil – 2. R. David, 27. Dolina. Rozhodčí: Stodůlka, 200 diváků. Hluk: Motyčka – Zelinka, Machala A., Masařík, Machala J., Botek, Dufka, Minařík, Zalubil Martin, Říha, Hlaváček. Střídali: Šimčík, Michal Zalubil, O. Machala. Uh. Brod: Ondrůšek – David M., Solařík, David R., Dolina, Dvořák, Daněk, Kudela, Masařík, Hruboš, Popelka. Střídali: Uherek, Josefík.

1. Morkovice 9 6 1 2 27:15 19

2. Boršice 9 6 1 2 25:13 19

3. Luhačovice 9 6 1 2 21:13 19

4. Provodov 9 5 2 2 21:12 17

5. Uh. Brod 9 5 2 2 13:11 17

6. Holešov 9 4 3 2 11:13 15

7. 1. Valašský FC 9 4 2 3 13:12 14

8. Slušovice 9 3 3 3 10:9 12

9. Val. Meziříčí B 9 3 3 3 15:20 12

10. Bystřice p. H. 9 2 3 4 15:18 9

11. Kateřinice 9 2 3 4 13:19 9

12. Vigantice 9 2 3 4 10:17 9

13. Dol. Němčí 9 2 2 5 10:15 8

14. Vel. Karlovice 9 1 4 4 7:13 7

15. Hluk 9 2 0 7 11:16 6

16. FC Vsetín 9 1 3 5 8:14 6

zpravodajové Deníku