„Na to, v jakém rozpoložení momentálně jsem, tak to není vůbec špatné,“ míní bývalý ligový kanonýr a otec tří dětí. „Rameno je opravdu špatné. Správně bych asi ani neměl na to hřiště jít. Ještě že máme v kabině doktora, který mě to obstříkne a dá alespoň na určitou chvíli do kupy,“ říká.

V běžném životě ho nepříjemné zranění nelimituje, na trávníku ale občas trpí. „První jsem na to nějak špatně padl, pak mi to v zápase se Zdounky prasklo a od té doby mě to sužuje,“ líčí Kowalík.

I s tímto hendikepem si ve třiačtyřiceti letech připsal už pět přesných zářezů, lepší z týmů je pouze

kapitán Roman Trlida. „Tak je to v pořádku,“ usmívá se.

V Ořechově panuje podzimní pohoda. Celek z Uherskohradišťska v úvodních sedmi zápasech neztratil ani bod a suverénně vládne své soutěži. „Celkově se to zlepšilo. Fungování klubu je na úrovni. Hlavní ale je, že se uzdravilo pár hráčů. Předtím nám chyběli Staňa Malúše a Kubou Koláříkem, s nimi jsme mnohem silnější,“ uvědomuje si.

Právě marodka a absence měla na výsledky Ořechova v minulé sezoně velký vliv. Teď je mužstvo kompletní a pod taktovkou kouče Hastíka od začátku ročníku šlape jako koně. „V těchto soutěžích se každá absence či ztráta projeví,“ ví Kowalík.

I kvůli současným výsledkům Ořechova ho fotbal baví víc než dřív. Na konec kariéry nyní nemyslí

„Těžko říct, jak dlouho ještě vydržím. Fotbal mě pořád baví. Ctím, že týmu mám co dát. Na druhé straně s přibývajícími roky je to čím dál složitější. Asi mě budou muset ze hřiště vyhnat nebo zastřelit,“ vtipkuje.

Jak ten čas letí si znovu uvědomil nedávno, kdy se na Městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti sešel společně s bývalými spoluhráči, aby společně zavzpomínali a oslavili výročí dvaceti let od postupu Synotu do nejvyšší fotbalové soutěže, a připomněli si následné sloučení a vznik společného regionálního klubu 1. FC Slovácko v roce 2000.

„S Michalem Medunou jsme se divili, jak rychle to uteklo. Když se dívám na nějaké záznamy, někteří kluci vypadají furt stejně,“ všímá si.

Zatímco většina Kowalíkových spoluhráčů už dávno fotbal nehraje, nejlepší střelec ligy ze sezony 2002/2003 dál obléká dres a nazouvá kopačky, aby si zpříjemnil pracovní týden či volný víkend. „Ale tenkrát jsem patřil mezi ty nejmladší,“ připomíná.

Byli jsme strašně dobrá parta, vzpomíná na Synot

Na éru Synotu, kterému pomohl do nejvyšší soutěže, nikdy nezapomene. „Byli jsme strašně dobrá parta. Hlavně na Širůchu panovalo takové rodinné prostředí. I když zázemí a podmínky byly díky firmě pana Valenty výborné, všechno se dělalo dobře, skromně. Hlavně všichni kluci byli v pohodě,“ cení si i po letech.

Sezony od sebe nijak zvlášť nerozlišuje. Rád vzpomíná na celou éru. „Fotbal je kolektivní sport, která dělá jedenáct lidí. I když jsem byl nejlepší střelec, vždycky mně šlo o tým,“ tvrdí.

Současným ligovým fotbalistům vůbec nezávidí. Hrát v omezeném režimu, bez diváků a pravidelně se testovat na covid-19, nic pro Kowalíka. „Abych byl upřímný, já se na ty zápasy vůbec nedívám. Kolikrát neznám ani všechny výsledky,“ překvapuje upřímností.

Utkání bez fanoušků ho nudí. „Vůbec si nedovedu představit, jak v takové komorní atmosféře hraje. Mně to přijde jako přáteláky bez náboje,“ říká. „Nedávno jsem si pustil v televizi hokej a za chvilku jsem to musel přepnout. I když tam bylo tisíc lidí, slyšet bylo každé vulgární slovo, nadávky, prostě všechno. Přišlo mi to jako kdysi ve Frýdku-Místku, kam jsem se chodil jako mladý dívat,“ vzpomíná s úsměvem.

Že by se hrálo bez diváků i v nejnižších třídách, si vůbec nedovede představit. „Nevím, jak to bude, ale těžko se budou některé stadiony a hřiště zavírat,“ myslí si. „Třeba ve Zlechově to vůbec nejde, kolem hřiště vede normálně cesta, tak když budu chtít, tak se tam budu procházet a dívat se na fotbal. Nikdo mi to nemůže zakázat, protože to je soukromý pozemek,“ ví dobře.

Podobné to je ale i jinde, proto se Kowalík opatření až tolik neobává. „Stejně na krajské a okresní soutěže tolik lidí nechodí. Pokud se k tomu přistoupí normálně a s rozumem, půjde to,“ věří.

Horší bude, až svaz na základě opatření ministerstva zdravotnictví Prymuly ukončí podzimní část nebo odpíská celou sezonu. „To by nebylo moc dobré, ale nic bychom s tím stejně jako loni neudělali,“ ví Kowalík.

Fotbalisty Ořechova by to mrzelo o to víc, že letos se jim náramně daří. „Sezonu máme velmi dobře rozehranou, na druhé straně pořád můžeme prohrát s každým. Ale i tak by byla velká škoda, kdyby se sezona přerušila nebo úplně zastavila,“ dodává.