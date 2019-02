Uherské Hradiště – Dal dva góly, trefil na teplických Stínadlech naději na body. Jenže bez nich byly slovenskému stoperovi prvoligových fotbalistů Slovácka Tomáši Košútovi totálně k ničemu. „Ani mě nepotěšily. Raději bych je vyměnil za body," špitl Košút.

Nigerijského fotbalového útočníka Eugene Salamiho sice stoper Tomáš Košút (vpravo) se svými spoluhráči ubránil, k nedělnímu exportu bodů ze Severu Čech to ale nestačilo. | Foto: DENÍK/František Bílek

Netřeba však propadat panice, za posledních šest let Slovácko pouze ve dvou případech vyhrálo v prvním kole. Naposledy v roce 2010 právě doma s Teplicemi. „Mysleli jsme na to, že nám poslední dva roky začátek ligy nevyšel. Musíme to odčinit doma s Jihlavou," burcuje Košút.

Ještě předtím si ale zřejmě budete muset vysvětlit výpadek z prvních padesáti minut, kdy jste třikrát inkasovali. Už k tomu došlo?

Ještě jsme to neřešili. Měli jsme v pondělí den volna. Podíváme se na to během týdne.

Co myslíte, že na poradě zazní?

Od začátku jsme byli horší. Chyběla nám bojovnost. Nedokázali jsme se jim vyrovnat.

I trenér Habanec v neděli po zápase říkal, že Teplice byly důraznější a chtěly víc vyhrát. Čím si vysvětlujete, že hned v prvním kole vám tyto základní atributy chyběly?

Ony nám vyloženě nechyběly. Ale bylo to první kolo, měli jsme svázané nohy, možná byla i nějaká nervozita. Přece jen jsme hráli po dlouhé době mistrovské utkání.

Jak jste se vůbec ke gólům ve druhé půli během sedmi minut dostal?

První byl po standardní situaci, kdy jsem první hlavu netrefil, ale poté se ke mně balon znovu odrazil a propálil jsem gólmana Grigara. Před druhým byla rychle rozehraná standardka, Milan Kerbr poslal krásný centr do šestnáctky, naskočil jsem si na hlavičku a trefil jsem to.

Musel trenér Habanec hodně zvýšit hlas?

Určitě. Měl na to důvody. Hráli jsme špatně.

Je to varování před domácím zápasem s Jihlavou?

Ano. Chtěli jsme hrát svoji hru, která nám nevyšla. Chceme to co nejdřív odčinit.