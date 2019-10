„Je pravda, že se mi proti Kněžpoli daří. Asi je to můj oblíbený soupeř,“ usmívá se mladý útočník, který souhlasí s názorem, že protivník to Nezdenicím značně ulehčil svými chybami v rozehrávce.

„Pokud ti dobře pamatuji, i před těma dvěma lety chtěl soupeř hrát, ale vždycky jsme obránci vypíchli balon a párkrát šli sami na gólmana. Tak to vypadalo i teď v sobotu,“ říká Marek Kolínek.

Nezdenický forvard dvakrát udeřil v úvodní třicetiminutovce, další přesné zásahy přidal po změně stran. Jelikož se ke Kolínkovi přidali i další domácí hráči, skončil duel jasnou výhrou 7:1.

„Podle výsledku to vypadá na jednoznačné utkání, ale zase tak jednoduché to nebylo, přiznává hrdina zápasu.

„Nás podržel mladý gólman Vaculín, který měl hlavně ve druhém poločase hodně práce. Většina střely hostů ale šla doprostřed branky, takže to v pohodě pochytal,“ uvedl Marek Kolínek.

Nezdeničtí fotbalisté vysokou výhru pořádně oslavili. Nejprve juchali na hřišti, pak se přesunuli do restaurace ZOO, kde zábava pokračovala. „Bylo to docela divoké,“ přiznává s úsměvem mladý fotbalista.

Sokol se díky rekordnímu triumfu udržel před Březovou na sedmém místě tabulky.

„Mrzí nás poslední dva zápasy s Bílovicemi a Huštěnovicemi, se kterými jsme chtěli bodovat naplno. Na druhé straně jsme porazili Jarošov nebo Prakšice, takže celkově je umístění zasloužené,“ myslí si Kolínek.

Nezdenicím navíc na podzim citelně schází zraněný útočník Pavlis. Jeho branky ale nahrazuje právě dvaadvacetiletý útočník.

Šikovný forvard zatím nastřílel devět gólů. „Šancí bylo tak na patnáct,“ ví Kolínek.

„Nejvíc za muže jsem jich dal ve třetí třídě třiadvacet, jinak moje běžná norma je tak dvanáct, třináct,“ přidává.

I když řidič z povolání do sedmnácti let hrával stopera, po návratu do Nezdenic nastupuje fanoušek pražské Sparty a brazilského obránce Davida Luize na hrotu útoku. Mateřský klub chce společně s dalšími parťáky pozvednout a třeba za pár let dostat do krajské soutěže.

„První B třída nás láká. I proto jsme se s kluky, kteří prošli mládeží Bojkovic nebo Uherského Brodu, vrátili domů,“ prohlásil.

„V hlavě to mám nastavené tak, že chci Nezdenicím pomoct. Proto ani žádné nabídky neřeším,“ dodává.