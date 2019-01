Velehrad – To bylo radosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Salašská, v jehož štítu je vepsáno, že nese název Karla Rachůnka.

Záložník 1. FC Slovácko Jiří Valenta s Františkem Uhříčkem, tiskovým mluvčím a obchodním manažerem Slovácka v jedné osobě, v doprovodu Veroniky Záhorské, ředitelky občanského sdružení Korunka Luhačovice, které pomáhá lidem v nelehké situaci, zavítali v pátek před večerem mezi hendikepované obyvatele zmíněného domova. Přivezli jim drobné dárečky, ale hlavně vstupenky na nedělní večerní zápas mezi 1. FC Slovácko a Spartou Praha.

„Je to odměna pro klienty Domova Karla Rachůnka za to, že ti, co jsou zaměstnaní v jejich hradišťské kavárně, nám při jedné z našich akcí přichystali občerstvení. Slíbili jsme jim, že je v jejich zařízení navštívíme a přivezeme jim nějaké dárky a vstupenky na fotbal našeho týmu se Spartou," řekl tiskový mluvčí Slovácka. A protože sliby se mají plnit nejen o Vánocích, zástupci 1. FC Slovácka tak učinili v pátečním podvečeru. „Určitě nás přijeďte povzbudit. Chceme nad Spartou zvítězit 2:0," nechal se slyšet Jiří Valenta.