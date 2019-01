Uherské Hradiště – Fotbalisté Slovácka přišli tři dny před startem nového ročníku nejvyšší fotbalové soutěže o stálého člena základní sestavy. Milan Kerbr totiž zamířil na půlroční hostování s opcí do Slovanu Liberec. „Chtěli jsme Milanovi umožnit získat novou motivaci," okomentoval odchod zkušeného záložníka ředitel 1. FC Slovácko Vladimír Krejčí.

Milan Kerbr | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Pro pětadvacetiletého záložníka je to jednoznačně posun o stupínek výš, pod Ještědem si může vyzkoušet evropské poháry. Hostování se „upeklo" doslova rychlostí blesku.

„V úterý mi volali z vedení klubu, ať přijdu do kanceláře. Tam jsem se dozvěděl, že má o mě zájem Liberec a co bych na to říkal. Kluby už byly dohodnuté. Nabídka mě překvapila a byl jsem za ní velmi rád. Cítil jsem, že bych potřeboval změnu. Slovan je klub s parádní historií i zázemím, nebylo tedy nad čím přemýšlet," nechal se slyšet Milan Kerbr. „Jsem hrozně rád, že jsem tady. Je to veliká výzva, chci se poprat o místo na hřišti a pomoci klubu v Evropské lize i Synot lize," dodal odchovanec Slovácka.

Trenér Svatopluk Habanec dal souhlas k jeho odchodu ze dvou důvodů. Za prvé má levém kraji zálohy dostatečnou konkurenci, za druhé cítil, že to může hráči pomoct.

„Milan byl ve Slovácku až na nějaké hostování od páté třídy, takže možná v posledním období postrádal motivaci. To se projevilo na jeho posledních výkonech, které stagnovaly. Nové angažmá mu může pomoci, stejně z toho může profitovat Liberec i Slovácko," poznamenal kouč hradišťského týmu.

Klub podle něj chtěl svému odchovanci umožnit kariérní posun, i když to pro něj v současné situaci znamená další komplikaci. „Kádr je teď kvůli četným zraněním hodně úzký, naším úkolem je ale ukázat, že máme ve Slovácku kvalitní hráče, kteří dokáží jeho odchod v mužstvu zacelit," dodal Svatopluk Habanec, jenž se nevzdává myšlenek na posílení mužstva. „Tlačí nás bota na dvou postech, kde bych nové hráče uvítal. Rozhodně ale nebudeme někoho dělat nějak narychlo, překotně," naznačil 45letý trenér, že posily by se mohly objevit později než před úvodním ligovým duelem s pražskou Duklou.

V tomto duchu hovořil i šéf klubu. „Vnímáme, že za současné situace, kdy máme hodně zraněných hráčů, by bylo potřeba kádr vyztužit. V žádném případě to ale nesouvisí s odchodem Milana Kerbra, protože hledáme řešení do obranné fáze. Zda se nám nějaký příchod podaří zrealizovat do startu ligy, nebo později, to se uvidí," uzavřel Vladimír Krejčí.