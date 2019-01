Ještě nosil hladce oholenou tvář, obul šedozelené kopačky a šel na věc. Před třemi lety, v létě 2015, nastoupil tehdy jednadvacetiletý Harry Kane v Uherském Hradišti v zápase základní skupiny Eura do 21 let proti Portugalsku (0:1).

Zatímco tehdy se vycházející hvězdička Albionu podílela na předčasném odletu domů už po základní skupině, nyní je stejný hráč s pěti góly nejlepším střelcem světového šampionátu v Rusku.

„Byl jakoby neviditelný, jenže jakmile před vápnem dostal byť jen metr prostoru, hned to ‚smrdělo' gólem. Má v sobě, že chce okamžitě vystřelit, což je jasné už při příjmu balonu. To není žádná náhoda, on jde za zakončením,“ všiml si tehdejší trenér Slovácka Svatopluk Habanec.

Kapitán Angličanů a útočník Tottenhamu je zatím jednou z největších hvězd šampionátu. Nejprve na sebe upozornil dvěma góly do sítě Tuniska, kdy rozhodl nádhernou trefou v nastavení. A v neděli režíroval hattrickem výhru 6:1 nad Panamou.

„S Kanem jsem se přímo nesetkal, ale byl jsem od něj tři metry,“ vybavil si velký fotbalový fanoušek a fotograf Jan Zahnaš svůj zážitek z Eura, které se konalo v Praze, v Olomouci a právě v Uherském Hradišti.

Kane však není jediným hráčem z tehdejších účastníků Eura, jenž nyní startuje v Rusku. V současném týmu Albionu je i Jasse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), John Stones (Manchester City) a náhradní brankář Jack Butland (Stoke City).

Německo reprezentují Mark-Andre ter Stegen (Barcelona) a Joshua Kimmich (Bayern Mnichov). Švédové, kteří tehdy porazili ve finále Portugalce, nyní vyslali do Ruska hned pět mistrů Viktora Lindelöfa (Manchester United), Oskara Hiljemarka (FC Janov), Johna Guidettiho (Alavés), Ludviga Augustinssona (Brémy) a Filipa Helandera ((Boloňa).

Spoluhráči hvězdného Ronalda jsou zase tehdejší vicemistři Joao Mário (West Ham), William Carvalho (Sporting Lisabon) a Bernardo Silva (Manchester City).

„Jak jsou někteří hráči silní na míči, to je paráda. Trošku nadneseně jsem říkal, že pět hráčů z Portugalska – Ricardo, Cavaleiro, Bernardo Silva, Oliveira a Carvalho – by mělo místo v základní sestavě českého A-týmu,“ pousmál se Habanec.

Perličkou je, že právě Portugalci byli ubytovaní na hotelu v Otrokovicích a trénovali v moderním areálu na Baťově.

„Rád na ně vzpomínám, byli vstřícní, rádi se vyfotili a podepsali. I takový Bernardo Silva, už v té době hrál za AS Monako, přišel mi v pohodě, vstřícný,“ vzpomínal Jan Zahnaš.