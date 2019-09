„Nominace mě potěšila. Byla jsem šťastná,“ přiznává Janíková. Nicméně startu v národním týmu se nedočkala. Utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy proti Polsku, které se mělo hrát minulý na stadionu Miroslava Valenty, totiž bylo nečekaně odloženo, když český tým postihlo střevní onemocnění.

„Mrzelo mě to hodně. Byla jsem povolána jako náhradnice, ale jelikož se to mělo hrát v Uherském Hradišti, chtěla jsem si zápas užít. Bohužel to dopadlo takto,“ smutní Janíková. „Teď už se s tím nedá nic dělat, ale nakonec to možná bylo tak lepší, protože jsme fakt nebyly v dobrém stavu,“ přidává.

Mezi nemocnými byla i kapitánka Slovácka Janíková, jejíž start v sobotním ligovém zápase s Plzní byl stejně jako u brankářky Růžičkové ohrožen. „Mě to taky postihlo. Na trénink jsem šla až v pátek. Proti Plzni už jsem byla v pohodě. Odehrála jsme celé utkání, takže všechno v pořádku,“ culila se jednadvacetiletá fotbalistka.

I když opora Slovácka před gólem Viktorie chybovala, nakonec pomohla k obratu a důležité výhře 2:1. „Chtěli jsme vyhrát, protože první kolo nám doma nevyšlo. Teď máme šest bodů a jsme spokojené,“ zářila.

Moravanky se ale proti Plzni pořádně nadřely. „Byl to hrozně těžký zápas. Hrálo se nahoru dolů, spousta soubojů. Ale zase fotbal, jak má být,“ říká Janíková.

Celek z Uherského Hradiště se výborně vypořádal i s nepříjemnými podmínkami. Déšť neustále skrápěly provazce vody, míč na mokrém povrchu klouzal. „Mně počasí ale vyhovovalo, takže jsem byla spokojená,“ smála se sympatická brunetka.

Ženy Slovácka se po rozpačitém vstupu do sezony rozjely. Před týdnem smetly Duklu 3:0, v sobotu si poradily i s nepříjemnou Plzní a hned se v tabulce dostaly nahoru.

Ke dvěma výhrám týmu kouče Bláhy přispěly také zahraniční posily. Družstvo posílily Američanky Kayla Saagerová a Mayumi Sierra Shugartsová. „Určitě nám pomohly. Holky mají kvalitu. Jsme na dobré cestě, abychom konkurovaly lepším týmům,“ věří Janíková, které s novými parťačka komunikuje v jejich rodném jazyce. „Je to všechno v pořádku. Normálně se domluvíme v angličtině,“ říká sympatická sportovkyně.

I rodačka z Jalubí by si jednou ráda vyzkoušela zahraniční angažmá. „Jaká to bude liga, je mi jedno,“ tvrdí. „Tady máme dobré podmínky na to, abychom byly v budoucnu dobré fotbalistky,“ dodává studentka Univerzity Tomáše Bati v Uherském Hradišti.