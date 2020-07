„Hodně na Martina sázíme, převzal vůdčí funkci v mužstvu. Přišel k nám z Hluku na přestup a minimálně dvě sezony chce u nás ještě hrávat,“ prozradil trenér Jiří Jurásek.

Proč jste v Hluku skončil?

Po podzimní části této sezony jsem se domluvil s předsedou TJ Spartak Hluk Zdeňkem Horákem, že to bude moje poslední sezona a v létě přestoupím do Lhoty. Už mám nějaké roky, cítil jsem, že to tak bude pro mě nejlepší.

Bydlíte v Hluku, nemusel jste nikam cestovat, mohl jste si zahrát za béčko…

Jsem srdcař a mým přáním vždycky bylo si ještě na sklonku kariéry zakopat ve Lhotě. Moje priorita byla pomoct právě fotbalu ve Lhotě. Dokud mi zdraví a hlavně nohy ještě relativně fungují. Jestli budu někdy ještě kopat za hlucké béčko, tak to už nechám osudu.

Máte za sebou dva přípravné zápasy, několik tréninků. Jak se změnilo mužstvo od vašeho posledního působení ve Lhotě?

Už tady moc fotbalistů, se kterými jsem hrával, nezůstalo. Pořádně se to omladilo, ale většinu kluků dobře znám. Na druhou stranu je to pro mě větší výzva zahrát si s kluky, kteří jsou o generaci mladší.

Od koho jste dostal nabídku odejít do Lhoty? Co na přestup říkala rodina?

Nabídku do Lhoty mi nikdo nedal. My se s kluky ze Lhoty domlouváme už dlouho a jen jsem čekal, až nastane ten správný čas. Manželka mě vždycky ve všem podporovala a jsem jí za to vděčný – jinak bych tu nebyl. (směje se)

Vedete i tréninky. Znamená to, že budete hrajícím trenérem?

Tak hrající trenér asi ne. Spíš budu takový asistent. Trenér je Jirka Jurásek. Jen mu vypomáhám společně s Patrikem Štergenichem.

Jaké má Lhota mužstvo? Co vám ukázaly přátelské zápasy?

Přátelské zápasy jsme hráli zatím dva. S Hlukem B jsme odehráli kvalitní utkání a vyhráli 5:2. Proti Velké nad Veličkou, která hraje I. A třídu, jsme hráli také dobře, ale nakonec jsme 3:0 prohráli. Ale ukázalo se, že mladí kluci mají potenciál, a když se spojí dravé mládí se zkušenými borci, tak by to mohlo fungovat dobře.

V nedokončené sezoně skončila Ostrožská Lhota na prvním místě. Cílem v nové sezoně musí být postup. Je to tak?

Určitě půjdeme do nové sezony s tím, že chceme postoupit. Kádr na to teď Lhoťané určitě mají. Ještě čekám, že se dá zdravotně do kupy Martin Kusák. Věřím, že se k nám brzy připojí – je to zkušený hráč, byla by to velká posila.

Ještě se vraťme k vašemu téměř desetiletému působení v Hluku. Jaké bylo?

Působení v Hluku řadím k velice úspěšným, ať už se týká osobního života nebo i toho sportovního. Během angažmá v Hluku jsem se oženil, narodily se nám dvě děti. Věřím, že oba budou fotbalisté, zrekonstruovali jsme si dům. V Hluku jsem zažil spoustu vydařených sezon. Dvakrát jsme dokonce vyhráli celou soutěž. Velké díky patří spoluhráčům a hlavně trenérům – zejména Vaškovi Uhlířovi.

Jak vzpomínáte na fotbalové roky ve Lhotě?

Ve Lhotě nejraději vzpomínám na skvělou partu fotbalistů, která hrála pod taktovkou trenéra Josefa Dominika. Třikrát v řadě jsme postoupili. Šli jsme ze základu až do I. B třídy. Taky byla ve Lhotě vždycky perfektní divácká kulisa, takže to byl také jeden z důvodů, proč jsem se vrátil.