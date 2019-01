Uherské Hradiště – /ROZHOVOR/ Poslední ligový zápas za Slovácka odehrál v květnu 2015. O třináct měsíců později hlásí návrat. V prvním přípravném zápase ještě scházel, ale proti Senici si Luboš Kalouda navlékl ve druhém poločase kapitánskou pásku a ukončil dlouhou zápasovou pauzu v ligovém týmu. Sám dobře ví, že po těžkém zranění nebude návrat na ligový trávník jednoduchý.

Záložník Slováka se po zranění kolena a třináctiměsíční pauze vrátil do ligového týmu. Po prvním zápase přiznává:



„Důležité je, aby zraněné koleno vydrželo, snažím se ho posilovat na každém tréninku," objasňuje svoji přípravu Kalouda těsně po zápase, který skončil remízou 1:1.

Po více než roce jste nastoupil v dresu Slovácka. Jak se cítíte?

Za prvé jsem spokojený, že jsem mohl hrát. Jsme na začátku přípravy a je vidět, že máme za sebou jenom týden tréninku, což je málo.

S remízou jste spokojený?

Co se týká zápasu, tak remíza byla asi zasloužená, ale je vidět, že máme co zlepšovat. Hlavně těch fotbalových věcí musíme přidat daleko víc.

Šel jste do soubojů s vědomím nějakého šetření kolena?

Určitě ne. Trénuji naplno a zápas jsem odehrál také naplno. Je to takové, že musím dělat něco navíc, aby koleno vydrželo. Snažím se ho posilovat na každém tréninku. Byl to můj první zápas. Věřím, že se budu s každým dalším zápasem a tréninkem zlepšovat. Důležité bude, aby drželo koleno, to je základ.

Jaká je příprava pod vedením nového trenéra Levého. Je to změna?

Změna to určitě je, každý trenér má svoje. Je to o něco složitější, že je velké horko, ale na druhou stranu, je to lepší jako hrát v zimě. Trenér Levý má krátké a intenzivní tréninky, pro nás je to určitě dobře. Jde jenom o to, abychom se sami zlepšovali a přenášeli kvalitní přípravu do zápasů.

Mužstvo je zatím bez posil. Jak vnímáte sílu mančaftu?

Budeme hrát asi ve stejném složení, jako se hrálo v uplynulé sezoně. Je pravda, že někteří kluci odešli, ale musíme spoléhat na takovou vnitřní sílu mančaftu. Pro nás bude důležité, abychom se semkli a hráli jeden za druhého. Jsme dlouho při sobě, to může být naše výhoda. V zápasech musíme makat jako kolektiv.