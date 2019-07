Juniorka Slovácka si poradila s Trenčínem, Uherský Brod prohrál

Co se nepovedlo dopoledne ligovému týmu, zvládli po obědě hráči juniorky Slovácka. Parta trenéra Pavla Němčického na Širůchu ve Starém Městě zdolala mužstvo Trenčína složeného z hráčů prvního mančaftu, dorostenců a fotbalistů, co jsou v AS na zkoušce, 2:0. Branky domácího týmu v prvním poločase zaznamenali Řehola s Říhou.

Trenčín byl proti mladému týmu Slovácka v úvodu utkání aktivnější. Corryn hned v 9. minutě zatřásl břevnem. Do vedení šli ale domácí fotbalisté. Chybnou rozehrávku brankáře Chudého potrestal dorážející Řehola. Po půlhodině hry přidal Říha po střele z šestnáctky druhý gól. Trenčín se po přestávce snažil utkání zdramatizovat, v zakončení se mu ale nedařilo. Dalekonosná rána Lamineho šla těsně vedle, hlavičku Kadáka bravurně vytěsnil domácí brankář na roh. Ve vyložené šanci pak neuspěl ani střídající Nuno a zmar hostů v závěru podtrhl Kadák. Juniorka Slovácka tak zahájil letní přípravu výhrou 2:0. Další prověrka Němčického tým čeká už ve středu, kdy na hřišti v Těšnovicích vyzve Kroměříž. První přípravný duel má za sebou také Uherský Brod. Účastník MSFL bez nového trenéra Miroslava Ondrůška i několika stabilních hráčů prohrál v Púchově 1:4. Ve středu se Vrága a spol. představí v Novém Meste nad Váhom. Přípravný fotbal 1. FC Slovácko B – AS Trenčín B 2:0 (2:0), hráno ve Starém Městě Branky: 15. Řehola, 29. Říha Diváci: 100 Další výsledek: MŠK Púchov – ČSK Uherský Brod 4:1 (2:1)

Autor: Libor Kopl