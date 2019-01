Uherský Brod /ROZHOVOR/ – Sedí na dvou fotbalových židlích a každá mu fotbalu během loňském podzimu fotbalu jiné rozpoložení. Josef Hamšík, šéf brodských fotbalistů a zároveň kustod reprezentace.

V necelých pětapadesáti letech dostal životní fotbalovou nabídku, kterou po krátkém váhání v létě minulého roku přijal. Zatímco jeho Uherský Brod je v divizi na poslední příčce a čeká ho perné jaro, coby člen realizačního týmu reprezentace může jásat nad stoprocentním ziskem v kvalifikaci na Euro 2016.

Nabídka od svazu nepřišla jako blesk z čistého nebe, že?

Rozhodně ne. Sedmadvacet let jsem dělal mládež u různých reprezentačních výběrů na pozici technického vedoucího mužstva. V létě jsem byl osloven s nabídkou pracovat jako kustod u reprezentačního áčka. Chviličku jsem se rozmýšlel, nakonec jsem kývl. Národní reprezentace se neodmítá. Áčko je áčko.

Co přesně obnáší vaše funkce?

Je to technické zabezpečení mužstva od přípravy dresů až po pitný režim. Můj úkol je starat se, aby hráči měli v kabině všechno, co potřebují připraveno. Před zápasem, o poločase a po zápase. Jsem v podstatě takový jejich taťka.

Šel jste do neznámého prostředí nebo jste funkcionáře a hráče u áčka znal?

Prošel jsem různé mládežnické kategorie, takže jsem znal všechny mimo doktora, který je z Plzně. Toho si přivedl nový trenér Vrba. Se všemi jsem v minulosti už spolupracoval, vstup do kabiny byl o to jednodušší. Z hráčů jsem znal všechny, včetně největších hvězd Rosického a Čecha. Jediní, které jsem neznal, byli Limberský a Jiráček, ale s těmi jsem se rychle seznámil.

Přinesla vám nová práce nějaké překvapení?

Věděl jsem, do čeho jdu a co to obnáší, nebylo to pro mě nic neznámého. Bude mi pětapadesát a je to pravděpodobně moje poslední fotbalové štace – vrchol, kterého jsem ve své funkci mohl dosáhnout. Smlouvu mám do konce kvalifikace na Euro v roce 2016, v případě postupu se automaticky prodlužuje, ale to už předbíhám.

Zatímco podzimní výsledky reprezentace vám přinesly radost, jako šéf brodského fotbalu musíte bít na poplach. Váš klub je v divizi poslední…

Herně se nám nedařilo už na jaře, kdy jsme se prakticky celou druhou polovinu soutěže zachraňovali. Na podzim jsme nešťastně prohráli několik zápasů a bylo tam i pár zbytečných remíz. Kdyby se dva tři zápasy vyhrály, tak pohled mohl být samozřejmě jiný. Celé jaro nás, stejně jako loni, čeká boj o záchranu. Před rokem jsme ale měli dvacet bodů, teď o šest méně, což je těžký rozdíl, který bude rozhodně poznat.

Nebylo chybou, že jste v letní přestávce mužstvo dostatečně neposílili?

Odešli hráči, kteří u nás byli na hostování, kádr se nám tím docela zúžil. Přišel Šálek a později zkušený Kroča, to ale bylo málo. Chtěli jsme mužstvo adekvátně doplnit, měli jsme vyhlédnutého třeba Konráda, jenže ten dal přednost Boršicím. Lavička se nám zúžila, nešli jsme do kvality, ale spíš do kvantity. To byla naše chyba. Málo bodů jsme získali i kvůli neproměňování šancí. Každý zápas jsme si jich vytvořili několik, následně jsme dostali lacinou branku a už v tom plavali.

Ze Zlína přišel v průběhu podzimu na hostování obránce Zdeněk Kroča, Bude u vás pokračovat i na jaře?

Měl smlouvu do konce roku, je to hráč Zlína a momentálně si hledá angažmá ve druhé lize. Pokud mu nevyjde, můžeme s ním znovu vstoupit do jednání. Všechno je otevřené, ale záleží na něm, jak se rozhodne. Chtěl bych říct jednu věc. Všude, kam přijedeme, jsou v kádru tři až čtyři domácí hráči, zbytek je na hostování. U nás je to opačně, v drtivé většině hrají naši odchovanci.

Vypadá to ale, že s odchovanci divizi nezachráníte. Máte v hledáčku nějaké posily?

Oslovili jsme asi pět hráčů, možná se nám do zimní přípravy podaří jednoho nebo dva přivést. Kudy chodíme, tam hledáme střelce. Chtěli jsme Motala ze Zlína, ten dal přednost vyšší soutěži, Velecký je zpátky v Újezdci, Konrád prý odešel někam do Rakouska. Rozhodně chceme mančaft posílit, rozšířit kádr a mužstvo do jarních bojů okysličit.

Prvoligové Slovácko je aktuálně v Uherském Brodě na soustředění. Může to být začátek ještě lepší spolupráce?

My se Slováckem spolupracujeme dlouhodobě. Pokud je tam nějaký hráč, který by k nám mohl přijít, tak o něm samozřejmě jednáme. Problém je v tom, jakou má smlouvu nebo jestli má vůbec zájem za Uherský Brod hrát. Pořád je v hlavách hráčů to, že jim někdo krátkodobě nabídne větší peníz. Odejdou tam, kde je silnější sponzor nebo mají třeba kamaráda. V první řadě za vás musí ten kluk chtít hrát, tohle není o Slovácku.

Nejednáte tedy se Slováckem o možné hráčské výpomoci do jarních zápasů?

Máme korektní a slušné vztahy a nikdy jsme neřešili žádný problém. Nebudeme si nalhávat, že častější kontakt se silným klubem může přinést jenom pozitivní věci a vstřícnost při dalším jednání. Na druhou stranu tady nečekáme fotbalistu s padesátitisícovým základem. Měl by to být hráč, který by k nám šel na půl roku na rozehrání, na výpomoc, zachránit soutěž. Spíš bychom chtěli jít touto cestou. Pokud se to podaří, budeme jenom rádi.

Mužstvo je poslední, neuvažovali jste po skončení podzimu o odvolání trenéra Ondrůška?

Vždycky je jednodušší vyměnit trenéra než patnáct hráčů. V Uherském Brodě to řeší celá sportovní veřejnost. Mnozí čekali změnu už v průběhu podzimu nebo po něm. Dokonce i na valné hromadě klubu se to téma neslo. Tahle možnost se vždycky nabízí, ale zatím je to tak, jak to je.

Podržel jste na trenérském postu Františka Ondrůška vy?

To si nemyslím. Zatím je prostě tady a nejbližší čas ukáže, jestli to bylo správné nebo špatné rozhodnutí. Začíná nám zimní příprava, už bych se v tom nechtěl patlat, veřejnost je na některé věci docela háklivá.

Josef Hamšík (30. 1. 1960)Rodák z Krhova u Bojkovic. S hráčskou kariérou začínal v Bojkovicích, divizní soutěž si zahrál v Porubě. Na konci sedmdesátých let patřil do širšího kádru trenéra Josefa Masopusta v tehdejší brněnské Zbrojovce. Vojenská léta trávil v divizní Dukle Písek. Po vojně a několika operacích obou kolen musel předčasně ukončit kariéru. Právě legenda českého fotbalu Josef Masopust ho nasměrovala na funkcionářskou dráhu. Od roku 1987 působí s přestávkami u různých reprezentačních výběrů Česka. Jako technický vedoucí byl na čtyřech světových univerziádách (Čína, Jižní Korea, Turecko a Srbsko). Od roku 1997 funkcionaří v ČSK Uherský Brod.