„Situace v našem regionu, potažmo co mám informace i v dalších krajích na Moravě, je nyní v zásadě poklidná, odloženo bylo pár zápasů v řádu jednotek, ale všichni asi tušíme, že se zvyšujícím se počtem nakažených bude hůře,“ očekává šéf kopané na Zlínsku Pavel Brímus.

I proto i jeho resort začal intenzivně jednat se zástupci krajské hygieny. „

Za vyřešení situace z víkendu jsme byli pochváleni a jsme připraveni dál úzce spolupracovat,“ potvrdil předseda, který v podobných případech jako v Kateřinicích či naposledy v Nivnici bude upřednostňovat dohody oddílů o odkladu zápasů.

„Jsem rád, že doposud vždy došlo k nalezení řešení, stejně jako zatím nemám signál, že by někdo situaci zneužil. Aby k tomu opravdu nedošlo, všechny případy budeme ve spolupráci s hygienou prověřovat, sledovat další zdravotní vývoj covidem postižených fotbalistů. Stejně jako musíme tyto případy hlásit a projednávat se sekretariátem FAČR. Věřím, že při ohleduplnosti a vstřícnosti všech stran vše zvládneme a podzimní soutěže dohrajeme,“ je optimista Brímus.

A co když nedojde k dohodě oddílů?

„Zde bychom museli postupovat dle směrnic FAČR. Tedy k zápasu musí tým nastoupit vždy, pokud má k dispozici alespoň sedm hráčů. A do této kvóty se započítávají všichni zdraví hráči klubu i o kategorii níže – tedy za muže mohou hrát i dorostenci. Pevně ale věřím, že na toto radikální řešení nedojde. Dohoda je nejlepší, stejně jako je nejdůležitější zdraví,“ vzkázal předseda.

Po odehrání čtvrtiny podzimní části je prozatím náhradních termínů dost, ovšem i s zhoršujícími se klimatickými podmínkami mohou v závěru chybět.

„Už vím o jednom kraji, kde posunuli termínovou listinu až do konce listopadu,“ potvrdil Travenec. „Situaci budeme aktuálně vyhodnocovat. Určitě uděláme maximum, aby se první polovina soutěží odehrála do konce roku, tedy do konce listopadu,“ potvrdil předseda Zlínského KFS.