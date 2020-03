Nyní se jednadvacetiletý forvard pokouší dostat zpátky do formy. Restartovat se chce v Uherském Brodě, kterému chce pomoct k záchraně v MSFL.

„Chci hlavně hrát. Být vytížený, pravidelně nastupovat ve třetí lize a zlepšovat se,“ přeje si nová akvizice Ondrůškova výběru.

Úkolů má ale před sebou víc. „Hlavní je, abychom se zachránili. K tomu chci přispět nějakými vstřelenými brankami,“ říká.

Do Uherského Brodu přišel ze Slovácka, kde hrával za béčko, jako náhrada za Šimona Chwaszcze, který se vrátil domů do Zlína.

V novém prostředí se zatím sžívá. Na Lapači absolvoval pár tréninků, v dresu ČSK odehrál jenom dva přípravné zápasy.

Ve vítězné generálce se ale trefil do sítě Valašského Meziříčí. „Způsob hry mi v Brodě vyhovuje víc. Na jaro už se těším,“ přiznává.

Tréninky mě baví

I když ve Slovácku trénoval častěji a na hřišti byl klidně sedmkrát týdně, ani v konkurenčním týmu se nijak nefláká.

„Je pravda, že se tady scházíme jenom třikrát, což je rozdíl, ale zase tréninky mají jinou náplň. Baví mě to,“ pravil jednadvacetiletý útočník, který kromě mateřského klubu z Fryčovic prošel také mládeží ve Frýdku-Místku a Olomouci.

Poslední čtyři roky ale prožil v Uherském Hradišti, kde si našel spoustu kamarádů a známých. Nejen kvůli nim se na derby s bývalým týmem těší.

„Nejsem si úplně jistý, kdy přesně se potkáme, ale asi to bude někdy v dubnu. Akorát nevím, jestli budu slavit gól, když se mi ho podaří dát,“ usmívá se.

Co bude v létě, neřeší. Ani nad případným návratem do Slovácka nyní nepřemýšlí. Ve vyhlášené akademii ale prožil krásné období. Parádní sezony ovšem pokazila vážná nemoc.

Rakovina a pak zranění

Janšovi na konci dorostu diagnostikovali rakovinu. Když zákeřnou nemoc přemohl, o měsíc později si zase ošklivě poranil koleno a bez fotbalu byl rok a půl.

„Určitě mně to změnilo pohled na určité věci. Bylo to takové střídavé. Chvilku jsme hrál, pak zase ne. Nebylo to jednoduché období,“ přiznává.

Kvůli prasklému přednímu zkříženénu vazu a potrhanému menisku dlouho na trávníku chyběl. Zdravotní problémy měl i loni na jaře, dlouho se do toho nemohl pořádně dostat.

„Ani na podzim to nebylo z mé strany ono. Proto jsem chtěl zkusit něco jiného“ vysvětluje.

V sobotu započne další kapitolu. Už jako hráč Uherského Brodu vyběhne k prvnímu jarním duelu proti Vyškovu. Chytne šanci za pačesy? Tenhle příběh stojí za to sledovat …