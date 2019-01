Slovácko - Kauza „Žítková“, která na konci minulého týdne otřásla fotbalem na okrese, zatím nemá rozuzlení. Sportovně-technická komise Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště (OFS UH) sice vyslechla svědky ze strany Žítkové a Podolí i rozhodčího Tomana, verdikt však ještě nevynesla.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Bouška

„Komise ještě neměla k dispozici všechny podklady. Chce počkat na lékařskou zprávu z nemocnice a na vyjádření policie, která se na místo události rovněž dostavila,“ vysvětlil předseda OFS UH František Miko. Podle člena STK Cyrila Řezníčka se bude komise případem znovu zabývat za čtrnáct dnů.

Tvrdý trest už naopak padl za extempore po utkání v Jarošově. Hráč domácího Slavoje Pavel Grebeníček, jenž udeřil do obličeje rozhodčího, musí na fotbal dva roky zapomenout.

Duel v Žítkové měl dramatický průběh, a když se domácím podařilo v 75. minutě srovnat na 1:1, atmosféra ještě zhoustla.

Slovní potyčky mezi oběma tábory nakonec vyvrcholily fyzickým napadením asistenta rozhodčího. V tom se oba tábory shodnou, naprosto se však liší v intenzitě útoku a jeho následcích.

„Ze střídačky Podolí vystartoval vedoucí mužstva pan Hanák a udeřil asistenta pěstí do temene hlavy. Ten se skácel na zem a zůstal ležet na trávníku,“ popsal inzultaci hlavní pořadatel utkání Roman Hargaš ze Žítkové.

Verze Podolí je pochopitelně poněkud jiná. „Sám jsem to neviděl, věnoval jsem se totiž hře a byl od místa incidentu asi třicet metrů daleko. Ale podle toho, co jsem slyšel, měl od jednoho z našich příznivců dostat pohlavek, po kterém si lehl na zem. Prý na něj křičeli, ať zůstane ležet, že bude zápas zkontumován,“ nechal se slyšet trenér Podolí Vladimír Pípal.

Útočil vedoucí mužstva Podolí?

Proti tomu, že by měl asistenta rozhodčího napadnout vedoucí mužstva Hanák, se ohradil předseda TJ Podolí František Elfmark. „Stál jsem vedle naší střídačky a neviděl jsem, že by odtamtud někdo vybíhal. Navíc se mi to zdá nepravděpodobné. Musel by běžet i kolem střídačky domácích asi třicet metrů. Spíš by se mělo vyřešit, jak v Žítkové (ne)fungovala pořadatelská služba. Nikdo označený reflexní vestou tam vůbec nebyl,“ podivuje se Elfmark.

Faktem ovšem zůstává, že napadený Martin Hargaš st. skončil v uherskohradišťské nemocnici. „Na traumatologickém oddělení strávil dvě noci na pozorování s podezřením na otřes mozku. Vyšetření ovšem žádné poškození neukázalo. V úterý 8. listopadu byl propuštěn domů,“ uvedl mluvčí nemocnice Jan Karásek.

K čemu při fotbalovém klání v Žítkové vlastně došlo, šetří i policie. Ani tady případ ještě není uzavřen. „Máme sice poznatky, kdo měl být útočníkem, pachatel, který z místa činu utekl před příjezdem bojkovických policistů, je však prozatím neznámý,“ nechal se slyšet mluvčí policie v Uherském Hradišti Aleš Mergental. Podle něj strážci zákona ještě prověřují všechny skutečnosti. Pachateli za přestupek proti občanskému soužití a fyzické napadení hrozí až dvacetitisícová pokuta.

Přitížilo mu vyhrožování

Sportovně-technická a disciplinární komise OFS UH už naopak rozsekly jinou víkendovou kauzu. Po utkání okresní soutěžě Jarošov Strání B totiž napadl rozhodčího domácí fotbalista Pavel Grebeníček. Od disciplinárky vyfasoval trest na 24 měsíců. „Za úder do obličeje by měl normálně zastavenou činnost na osmnáct měsíců, jenže se k tomu přidalo ještě následné vyhrožování, díky kterému se trest navýšil,“ uvedl předeseda DK Stanislav Vacula.

Trestu neušel ani samotný klub, který na pokutách zaplatí přes šest tisíc korun. „Čtyři tisícovky jsou za inzultaci. Tady je maximem až deset tisíc, přihlédli jsme ovšem k tomu, že šlo o selhání jedince, kterému mohl klub jen těžko zabránit,“ poznamenal člen STK Cyril Řezníček. Tisíc korun zaplatí TJ Slavoj Jarošov za špatnou pořadatelskou službu, dvě stě korun za nedodání podkladů, pět set za to, že hlavní pořadatel odmítl doprovodit hlavního rozhodčího a konečně čtyři stovky za poškození vozidla rozhodčího.