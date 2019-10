Francova Lhota rozhodla souboj s Halenkovem v poslední minutě. Lídr tabulky z Poličné si přivezl dva body z horké půdy v Ratiboři. Hattrick Tomáše Zádilského nasměřoval Hovězí k výhře v Dolní Bečvě.

SKUPINA A

KRHOVÁ – PROSTŘEDNÍ BEČVA 0:3 (0:1)

Alois Bayer, trenér Krhové: „Po výhře ve Francově Lhotě si hráči nejspíše mysleli, že to půjde samo. Chyběl nám pohyb na hřišti a málo jsme se dostávali do zakončení. Celý zápas jsme se herně trápili, soupeř nás nepřehrál, ale byl gólově efektivnější. Nebyl to příliš pohledný fotbal a z tohoto duelu jsme nakonec vyšli výsledkově naprázdno."

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečva: „Po sérii proher jsme se ocitli v nekomfortní situaci a byli jsme nuceni předvést velmi taktický a soustředěný výkon, který se nám nakonec povedl, a zaslouženě jsme si odvezli tři body. Domácím ublížilo, že se utápěli v hádkách s rozhodčím Kýrem a ten je trestal žlutými kartami. Podle mého názoru ale přitom pískal v pohodě a domácí moc fotbalové kvality nepředvedli a zbytečně se tak frustrovali. Dopředu byli bezzubí a v obraně kupili řadu chyb. Máme tři body, které jsme nutně potřebovali a tak jsme spokojeni."

Branky: 28. Lukáš Křenek, 64. Martin Fiurášek, 84. Marek Fiurášek z penalty. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 60.

RATIBOŘ – POLIČNÁ 1:2 NA PENALTY (1:1)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Souboj dvou týmů z čela tabulky přinesl před velmi dobrou diváckou návštěvou kvalitní fotbal a bodovat si tentokrát zasloužily oba týmy. Utkání bylo poměrně vyrovnané a konečná remíza odpovídá dění na hřišti. Hosté se ujali vedení po brance Klvani. Ještě do poločasu se nám podařilo vyrovnat Sovákem. Ve druhém dějství se už střelci neprosadili. Čtvrt hodiny před koncem nám byl vyloučen Sviták. Na penalty se více dařilo hostím, kdy je podržel brankář."

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Utkání splnilo všechny parametry pro souboj dvou týmů z horních pater tabulky. Utkání před výbornou kulisou přineslo branky, emoce i vyloučení. Je pravdou, že náš výkon nebyl úplně optimální, ale dva body z Ratiboře se určitě cení. V penaltovém rozstřelu nás podržel brankář Včelný a i díky němu, máme další bod navíc. Se dvěma body u nás panuje spokojenost a těší nás také, že se konečně trefil Klvaňa, který se po delší odmlce vrátil k fotbalu. Teď nás doma čeká rezerva Slavičína, která nás může potrápit, ale příliš to neřešíme a jdeme zápas od zápasu."

Branky: 45. Petr Sovák - 37. Pavel Klvaňa. Rozhodčí: Stodůlka. Červená karta: 74. Martin Sviták (Ratiboř). Diváci: 200.

SLAVIČÍN B – LIDEČKO 3:2 (1:1)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Na poměry této soutěže velmi mladý tým Lidečka se u nás prezentoval velmi aktivním fotbalem a musím říct, že mne překvapil. Naši hráči ale projevili tentokrát velkou chuť po výhře a to bylo v závěru utkání rozhodující. Zvláštností utkání z našeho pohledu bylo vystřídání celé obranné čtveřice, což za svou kariéru nepamatuji. Velký dík klukům za to, že utkání přes nepříznivý vývoj nezabalili, bojovali až do konce a získali tak cenné tři body.“

Radek Číž, hráč Lidečka: „Utkání se hrálo na umělé trávě v Hrádku a dlouho jsme zde sahali po bodech. Po dvanácti minutách hry jsme se dostali po průniku Filáka do vedení, domácí vzápětí srovnali. Ve druhém poločasu jsme se ujali vedení, ale do kolen nás srazila vyrovnávající branka z rohového kopu. Ten se ale vůbec neměl rozehrávat, neboť míč šel do autu a od větve stromu se odrazil na roh. V závěru mohly oba celky strhnout výhru na svoji stranu, více štěstí v koncovce měli domácí, kteří sedm minut před koncem zápas rozhodli. Utkání bylo plné soubojů, na hřišti se pohybovalo mnoho mladíků a tak hra byla hodně rychlá, ale místy rozháraná. Bod jsme si ale minimálně zasloužili, nakonec odjíždíme s prázdnou."

Branky: 16. Bronislav Fojtík, 75. Ondřej Miklas, 83. Alois Fojtík - 12. Marek Filák, 50. Michal Gargulák. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 60.

FRANCOVA LHOTA – HALENKOV 3:2 (1:2)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Na domácím týmu byla od první minuty patrná snaha odčinit blamáž s Krhovou. Hned ve druhé minutě se dostali do obrovské šance a následné dvě dorážky dokázali hosté vyrazit z branky s velkým štěstím. Nedáš dostaneš v praxi. Halenkov zužitkoval už v 6. minutě první nákop za obranu, když si útočník ve dvacítce sekl míč a v klidu ho poslal k tyči. Francovka byla aktivnější, hosté se spoléhali především na rychlé útočníky a brejkové situace. Ve 26. minutě ale unikl po pravé straně Ondra Filák, ve skluzu poslal míč k přední tyči, kde ho uklidil do sítě nabíhající Kovář. 1:1 Hosté rychle zareagovali a za dvě minuty si vzali vedení zpět, když se velmi lehce uvolnil přes obránce agilní Šulák a z úhlu poslal míč asi mezi "betony" brankáře. Potom se několikrát blýskli brankáři a především zákrok domácího Boška, když dokázal zareagovat na dorážku z metru patřil do kategorie zázračných. Druhý poločas Francovka ještě přitlačila hosty víc před jejich branku, až to místy bylo úplně vabank v obraně. Po několika neproměněných šancích domácích, se dostal výjimečně za obranu útočník hostí, kterého byl nucen Michal Tomeček složit skládkou ála All Blacks. V 60. minutě následovala červená karta. Lhoty ale i v deseti dál válcovali svého soupeře, který se uchyloval k velmi tvrdé hře se spoustou faulů. Halenkov se ovšem několikrát dostal do úniků v rozevřené obraně, které trestuhodně zahodili a tak přišel v závěru trest. V 82. minutě unikl po levé straně Ondra Filák, předložil míč před branku Mňačkovi, který využil svých zkušeností a míč poslal bezpečně do odkryté branky. Hostům se v závěru zranil výborně chytající brankář. Do svatyně putoval jeden z hráčů, který v 90. minutě vyrobil školáckou chybu. Chtěl si míčem několikrát klepnout o zem, ten se ale neodrazil a zůstal na zemi. On ho zvedl, rozhodčí situaci posoudil správně, a tudíž nařídil nepřímý kop na hranici dvacítky. Míč si vzalo naše úderné duo. Ondra Filák lehce přiklepl Chmelovi, který nekompromisní pumelicí poslal míč do sítě. Velice kvalitní, bojovné utkání tak nakonec domácí překlopili zaslouženě na svoji stranu. Pochválil bych především střední zálohu, která tentokrát výrazně přehrála svého soupeře a všechny ostatní za 150% nasazení. Já osobně moc rád nechválím, protože pak přijde uspokojení, ale za dnešní výkon před našimi hráči smekám, protože na hřišti byla parta válečníku ze Lhot, která ukázala velké srdce."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Zápas ve Francově Lhotě se musel líbit. Nám se povedla především první půle, kterou jsme vyhráli 2:1. Navíc jsme mohli naše vedení i navýšit. Ve druhém poločasu ale domácí ukázali svoji sílu a dokázali vyrovnat. V závěru utkání se nám zranil brankář Zavičák a do branky musel Krňa. Rozuzlení utkání přišlo v samotném závěru, kdy domácí Chmela duel rozhodl. Prohráli jsme tak dost smolně, zápasu by nejspíše slušela remíza."

Branky: 26. Tomáš Kovář, 82. Martin Mňačko, 90. Radek Chmela - 6. a 28. Jan Šulák. Rozhodčí: Polášek. Červená karta: 60. Michal Tomeček (Francova Lhota). Diváci: 125.

BYLNICE – PRLOV 3:2 (1:2)

Josef Lysák, činovník Bylnice: „Do Bylnice přijel výborný tým z Prlova, který rozhodně nebude hrát o záchranu. Hosté působili kompaktním dojmem a v utkání dokonce dvakrát vedli. Nápor domácích ale ve druhém poločase již nestačili zachytit a Jakub Sedlačík zajistil dvěma góly potřebné tři body pro domácí. Utkání rozhodovali tři delegovaní rozhodčí, nad kterými navíc dozoroval delegát a je nutné je vyzvednout pro jejich nestranné rozhodování."

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Měli jsme skvělý vstup do utkání, když se již v první minutě krásně trefil zkušený Petr Novosad. Domácí vyrovnali po standardní situaci, ale ještě do poločasu jsme opět vedli po hlavičce Sochory. Ve druhé půli domácí dostala do hry velmi přísná penalta a domácí pak zápas otočili. Závěr byl spíše boj o každý metr hřiště a my jsme již nedokázali srovnat."

Branky: 51. z penalty a 75. Jakub Sedlačík 22. Přemysl Beňo - 1. Petr Novosad, 28. Miroslav Sochora. Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 135.

DOLNÍ BEČVA – HOVĚZÍ 2:3 (1:1)

Radek Maléř, trenér Dolní Bečvy: „První půli jsme odehráli poměrně solidně a byli jsme lepším týmem. Podařilo se nám vstřelit poměrně šťastnou branku. Hosté srovnali, ale ještě do půle jsme si z penalty vzali vedení zpět. Druhý poločas ale patřil hostím, kteří zápas dokázali zásluhou Zádilského otočit. Hosté projevili větší vůli po výhře, a proto berou všechny tři body."

Pavel Tkadlec, činovník Hovězí: „Záchranářský duel v Dolní Bečvě jsme nakonec zvládli, i když v prvním dějství jsme byli horším týmem. Domácí se dostali po půlhodině hry tečovanou střelou do vedení. Vyrovnat se podařilo Zádilskému, střelou z hranice pokutového kopu. Domácí si ale vedení vzali zpět proměněnou penaltou. Druhá půle patřila našemu týmu, který zvýšil pohyb a nasazení. Přeskupili jsme řady a vyšlo nám i střídání, kdy čerství hráči oživili naši hru. Po spolupráci Šrámka se Zádilským jsme znovu srovnali. Utkání nakonec rozhodla střelecká potence Tomáše Zádilského, který v 67. minutě uklidil míč do sítě a zkompletoval tak hattrick. Domácí se v závěru snažili o vyrovnání, ale my jsme nakonec cennou výhru uhájili."

Branky: 31. Patrik Stavinoha, 47. Filip Vyvijal z penalty - 41., 52. a 67. Tomáš Zádilský. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 130.

BRUMOV B – CHORYNĚ 3:2 NA PENALTY (1:2)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Zápas s Choryní pro nás začal jako ve zlém snu a již ve 3. minutě jsme prohrávali. Aby toho nebylo málo, tak v 17. minutě jsme inkasovali druhou branku. Naštěstí se nám podařilo o pět minut později snížit na jednobrankový rozdíl. Vzápětí jsme mohli vyrovnat, což se nám nepodařilo. Poté se v obrovské šanci ocitli hosté, ale také nedali. To bylo prakticky z jejich strany v tomto utkání směrem dopředu vše. Ve druhém poločasu jsme opanovali hru, dostávali jsme se do příležitostí, ale koncovka byla žalostná. Vyrovnat se nám podařilo až pět minut před koncem. Utkání jsme mohli ještě v řádné hrací době rozhodnout, ale penaltu v samotném závěru utkání jsme neproměnili. Dařilo se nám alespoň v penaltové loterii a máme bod navíc. V domácích zápasech jsme tak poztráceli už dost bodů se soupeři, se kterými bychom měli bodovat naplno."

Branky: 23. Jakub Vaněk, 85. Matěj Kubiš - 3. Vojtěch Orava, 17. Luboš Hadvičák. Rozhodčí: Skalický. Červená karta: 70. Kryštof Holec (Brumov B). Diváci: 50.

1. Poličná 11 8 1 0 2 28:15 26

2. Franc. Lhota 11 7 0 2 2 33:19 23

3. Halenkov 11 6 1 0 4 27:23 20

4. Ratiboř 11 4 2 2 3 35:20 18

5. Brumov B 11 4 2 2 3 26:22 18

6. Bylnice 11 4 3 0 4 21:30 18

7. Choryně 11 4 0 5 2 24:23 17

8. Lidečko 11 4 1 2 4 19:19 16

9. Prostř. Bečva 11 4 1 1 5 22:23 15

10. Prlov 11 5 0 0 6 25:29 15

11. Slavičín B 11 4 1 0 6 22:24 14

12. Krhová 11 2 3 0 6 14:24 12

13. Hovězí 11 2 2 2 5 15:27 12

14. Dol. Bečva 11 2 0 1 8 17:30 7

SKUPINA B

KOSTELEC - BŘEZNICE 4:1 (1:0)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „V prvním poločase se hrál opatrný fotbal bez větších šancí. Ujali jsme se vedení golem do šatny, když po rohu nechytatelnou střelou pod břevno skóroval Bahulík. Ve druhém poločase jsme třemi góly patnácti minut rozhodli dalšími dvěma Bahulíka a Novotného. Hostům jsme dovolili jen snížení po naší chybě. Zaslouženě jsme vyhráli proti prvnímu.“

Branky: 45., 64., 66. Bahulík, 58. Novotný - 83. Stuchlík.

LUŽKOVICE - ADMIRA HULÍN 0:3 (0:0)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „V prvním poločase sehráli domácí vyrovnanou partii s favoritem utkání, který takticky zabezpečil obranu a vyrážel postupně k rychlým brejkům. Admira mohla jít do vedení v 18. minutě, ale střela po zemi jen těsně minula tyč Jenčekovy brány. Domácí několika pokusy ohrozili Černockého branku, ale marně. Hra se přelévala nahoru-dolů s pěknými kombinacemi obou soupeřů. Ve druhém poločase Admira nepustila díky perfektně zajištěné obraně domácí do žádných nebezpečných akcí. Sama vyrážela díky rychlým kombinacím do rozhozené obrany domácích a trestala. V 55. minutě vstřelil Dutkevič první gól, totéž si zopakoval v 77. minutě Tabara. Domácí se v závěru snažili o zkorigování výsledku, ale opět marně. V nadstaveném čase byl faulován útočník Admiry ve vápně a z nařízené penalty se nemýlil Motal a uzavřel skóre na 0:3.“

Pavel Vlha, člen výboru Admiry Hulín: „Začátek zápasu byl z obou stran spíše opatrný, do první šance jsme se dostali my v 19. minutě, kdy se Motal dostal za domácí obranu, ale jeho křížná střela skončila těsně vedle pravé tyče. Poté se hrálo převážně ve středu pole, až ve 38. minutě měli domácí po našem zbytečném faulu u vápna výhodu trestného kopu, ale jejich střela šla jen do zdi. Ve 42 minutě vnikl agilní Motal zleva do domácího vápna, ale jeho přihrávku před bránu domácí naněkolikrát odvrátili. Poločas skončil bez branek, jelikož moc šancí se neurodilo.

Druhá půle již byla z naší strany podstatně aktivnější a dostavily se i góly. V 54 minutě uvolnil pěknou přihrávkou Tabara Dutkeviče a ten sám před brankářem nezaváhal a otevřel skóre - 0:1. Po našem gólu se hra podstatně přitvrdila, ale byli jsme to znovu my, kdo udeřil, v 76 minutě se dostal k míči Tabara a pěknou střelou k levé tyči nedal domácímu brankáři šanci - 0:2. Snahu domácích o snížení však naše spolehlivá obrana nedovolila, naopak v 90. minutě unikl po pravé straně Motal, přihrál před bránu volnému Csomorovi, toho ale obránce poslal faulem k zemi a byla penalta. Tu s přehledem proměnil Motal a upravil na 0:3. Poté byl zápas ukončen a 3 body putovali opět k nám. Při zaváhání vedoucí Březnice nás poslala výhra do čela tabulky.

I ve druhém venkovním zápase po sobě jsme neinkasovali a celé mužstvo momentálně šlape a podává dobré výkony. V neděli hostíme doma v posledním podzimním domácím zápase dobře hrající Kostelec u Zlína.“

Branky: 55. Dutkevič, 77. Tabara, 90. Motal (pen.).

HOLEŠOV B - JAROSLAVICE 5:4 (1:1)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova B: „První poločas byl z obou stran vyrovnaný, obě mužstva se dokázaly prosadit po standartních situacích a tak se šlo do kabin za stavu 1:1. Ve druhé půlce jsme šli více za vítězstvím, byli lepší jak na baloně, v bojovnost a taky v pohybu. Jediný problém jsme měli v tom, když jsme dali branku, svou lehkovážností a hrubkou v obraně hned inkasovali. Naštěstí jsme byli vždy o dva kroky dopředu před soupeřem a bereme tři cenné body.“

Branky: 9., 68., 76. Gerát, 47. Polomík, 88. Paták - 14. Polách, 65. Vrba, 86. Zikmund, 90. Paníček.

MALENOVICE - SLAVKOV P. H. 2:5 (2:3)

Malenovicím se nedaří. Proti Slavkovu sice domácí tým na konci první půle stáhl dvoubrankovou ztrátu, ale na třetí gól Ponížila už nedokázal odpovědět.

Branky: 36. Šenkeřík, 41. Páleníček - 16., 20. Krajcar, 31., 49., 60. Ponížil.

VESELÁ - CHROPYNĚ 0:6 (0:3)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „V 5. minutě kopali domácí pokutový kop, ale gólman Loučka svou chybu napravil, když ho Dujkovi chytil. Z protiútoku se z 25 metrů trefil Josl tak, že gól roku je slabé slovo. Po tomto momentu jsme přebrali iniciativu, začali hrát kombinační fotbal a domácí jakoby na hřišti neexistovali. Kluci si za výkon zaslouží pochvalu, škoda jen nepřesností v zakončení protože výsledek 6:0 je pro domácí hodně milosrdný.“

Branky: 6., 52., 67. Josl, 33., 53. Štěpánek, 42. Vaňhara.

MLADCOVÁ - LUHAČOVICE B 3:2 p. (2:1)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „V posledních zápasech nás trápí koncovka, co se potvrdilo i v tomto utkání. Po celý zápas jsme měli převahu, vypracovali si nespočet šancí, ale mimo pokutových kopů se nedokázali prosadit. Vůbec v tomto zápase normální gól nepadl, neboť hosté se v prvním poločase ujali vedení po vlastním gólu domácích a vyrovnávali rovněž z penalty. Mladcová pak alespoň díky brankáři Kupkovi bere bod navíc z penaltového rozstřelu.“

Hráč Luhačovic Martin Coufalík: „Mladcová měla tak deset šancí. My jsme do tohoto zápasu nastoupili snad v nejslabší sestavě za poslední roky. Dokonce i já brankář jsem hrál 25 minut v útoku. (smích). Míša Piják má fakt formu jako hrom chytl minimálně čtyři gólovky.“

Branky: 33. (pen.), 42. Chludil (pen.) - 34., 76. (pen.) Zapletal.

TEČOVICE - LOUKY 4:3 (3:2)

Ladislav Halgaš, vedoucí týmu Tečovic: „Derby přineslo průměrný fotbal. Brali jsme tři body, ale nebyli jsme o branku lepší, ale šťastnější. Divákům se zápas přesto líbil. Viděli sedm branek, emotivní situace a napětí až do konce. Když jsme už v sedmé minutě vedli 2:0, vypadalo to na jasnou záležitost. Jenže hosté za čtyři minuty snížili a tak se to táhlo až do konce. Třikrát jsme vedli o dvě branky, Louky vždy snížili. Naposledy v 67. minutě. Vsadili jsme vše na udržení vedení, hra se rozkouskovala fauly a střídáním a pomalu dospěla do konce.“

Branky: 3. Frkal, 7. Kysučan, 21. Vopatřil, 47. Dorazin - 11. Janča, 37. Plachý, 67. Pavelka.

1. Admira Hulín 11 7 2 0 2 29:19 25

2. Březnice 11 7 1 1 2 22:16 24

3. Mladcová 11 6 2 1 2 33:16 23

4. Jaroslavice 11 5 3 2 1 19:12 23

5. Kostelec 11 5 1 1 4 21:16 18

6. Chropyně 11 6 0 0 5 23:21 18

7. Tečovice 11 5 0 2 4 21:21 17

8. Luhačovice B 11 4 1 1 5 21:22 15

9. Slavkov p. H. 11 4 0 1 6 21:21 13

10. Holešov B 11 3 1 1 6 19:23 12

11. Veselá 11 3 1 1 6 20:39 12

12. Louky 11 3 0 2 6 16:22 11

13. Lužkovice 11 2 1 2 6 10:17 10

14. Malenovice 11 2 2 0 7 21:31 10

SKUPINA C

SLOVÁCKO C – STARÉ MĚSTO 2:3 NA PENALTA (1:1)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Kluky musím pochválit za výkon i super přístup. Zápas odmakali na sto procent. Sáhli si na dno, ze hřiště šli opravdu vyšťavení. Celý tým se k derby postavil opravdu čelem. Bohužel hned na začátku utkání náš tradiční penaltový exekutor Sánchez neproměnil pokutový kop. Brankář mu střelu zrovna v tom nejdůležitějším zápase sezony chytil. To se ale stává. Staré Město nám dalo první gól po brejku. Nám se naštěstí hned do poločasu podařilo srovnat. Trefil se Blažek. Vyšel nám i vstup do druhé půle, když nás Sánchez patičkou poslal do vedení. O to jsme přišli až v nastaveném čase, kdy jsme po standardce z pravé strany a následném závaru dostali gól na 2:2. Pro diváky to byl krásný zápas. Opravdu se hrál dobrý fotbal. Podle mě jsme byli o něco lepší. I když Staré Město musím za výkon rovněž pochválit, měli jsme vyhrát. Vypracovali jsme si víc brankových příležitostí než soupeř, kterému tentokrát tolik nešla kombinace, a hrozil spíš z brejků.“

Branky: 42. Radek Blažek, 52. Fermin Sánchez - 38. Zdeněk Sonntag, 90. Martin Petek. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 217.

NEDAKONICE – ZDOUNKY 0:2 (0:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Doma na hody chce samozřejmě každý vyhrát. U nás ta situace byla složitější v tom, že máme za sebou sérii porážek a psychicky se trápíme. Přitom se Zdounkami jsme předvedli jeden z nejlepších výkonů na podzim, na body to znovu nestačilo. První poločas jsme odehráli velmi dobře, aktivně. Vytvořili jsme si několik výborných brankových příležitostí, bohužel se nám z nich nepodařilo vstřelit vedoucí gól. Vyznamenal se hlavně hostující brankář, který Kopčilovi bravurně zneškodnil trestný kop a chytil i další naše šance. Do druhé půle jsme vstoupili trochu lehkovážně, čehož hosté využili a šli hlavou po rohovém kopu do vedení. I stavu 0:1 byla hra dobrá. Klíčový okamžik přišel kolem sedmdesáté minuty, kdy David Kopčil neproměnil pokutový kop. Zdounky pak přidaly druhý gól. Náš brankář Posolda špatně odhadl situaci. Po výkopu hostujícího gólmana chtěl hlavou odehrát míč, který ale podběhl, a tak mimo pokutové území zahrál rukou a byl vyloučen. Hned z té standardní situace jsme obdrželi druhou branku. Náhradní gólman sice míč výborně vyrazil, ale hráči nedobíhali a bylo to. V deseti už to bylo těžké. Navíc obrana Zdounek v čele výbornými stopery zahrála skvěle.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Celý první poločas nám dělala problém rozehrávka. Domácí dobře napadali a podržel nás brankář Veselý. Ve druhém poločase jsme začali mít převahu, kterou zúročili Karlík s Mozgou v zaslouženou výhru. I tentokráte podržel gólman, kdy za stavu 1:0 kryl penaltu.“

Branky: 55. Zdeněk Karlík, 80. Petr Mozga. Rozhodčí: Štěpánek. Červená karta: 78. Matěj Posolda (Nedakonice). Diváci: 55.

TLUMAČOV – MORKOVICE B 4:1 (1:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Spokojení můžeme být snad jenom se ziskem tří bodů. V první půli jsme nepředvedli dobrý výkon. Hra byla neurovnaná. Nebyla tam myšlenka, ani nasazení. Za zmínku stojí jen pěkná branka Hrdiny po centru Zálešáka. Hosté měli také nějaké možnosti, ale jejich výkon kopíroval náš. Druhá půle byla o trochu lepší. Vytvořili jsme si spoustu šancí a přidali tři branky. Hlavně ta poslední z hlavy Zálešáka po centru Šimoníka byla výstavní. Hosté mě překvapili svým přístupem k zápasu. Utkání zvládli na poměry jejich sestavy slušně. Ale asi to bylo i tím, že my jsme naopak nepředvedli nic světoborného. Už čtyři zápasy nám hra vázne. Doufám, že se to v posledních dvou obrátí a budeme mít zase radost ze hry.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „První poločas jsme byli nebezpečnějším mužstvem a vytvořili si hned několik příležitostí, které jsme nedokázali využít. Za což nás domácí potrestali, když využili brejkové situace po našem rohovém kopu. Vstup do druhého poločasu nám nevyšel a nenavázali jsme na výkon z první půle. Domácí nám odskočili na rozdíl tří branek. Snahou s utkáním ještě něco udělat, se podařilo vstřelit T. Potočiarovi branku naděje. Na větší zápletku už klukům chyběli síly. Za to domácí ještě v samém závěru upravili skóre na konečných 4:1.“

Branky: 24. a 56. David Hrdina, 50. a 88. Radek Zálešák - 64. Tomáš Potočiar. Rozhodčí: Jäger. Diváci: 88.

OŘECHOV – SLAVKOV 1:2 (0:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Zápas měl takovou zvláštní atmosféru. Nejprve jsme minutou ticha uctili památku náhle zesnulého fanouška Petra Mihala, o poločase jsme zase gratulovali současnému funkcionáři a stále aktivnímu pokladníkovi Františku Pavlíčkovi, který slavil osmdesátiny. Utkání se Slavkovem bylo také trošku pikantní, protože s hosty k nám přijel také bývalý trenér a můj předchůdce Pavel Barcuch. Oba týmy chtěly pokračovat ve vítězné šnůře. My jsme naplno bodovali pětkrát za sebou, hosté třikrát. Utkání se nakonec lépe povedlo Slavkovu. Nám se od začátku nedařilo prosadit se proti kompaktní obraně soupeře, navíc nám hosté na jejich pravé straně vynikajícím Omelkou zle zatápěli. V první půli jsme měli pouze jednu šanci, když po Trlidově ideální přihrávce Durna špatně trefil míč a hostující obránce balon vykopl před brankovou čarou. Gól jsme inkasovali po dlouhém Zimčíkově autu, když se hlavou prosadil stoper Janků. Pak následoval rohový kop a Stojaspalova pumelice do šibenice, po které předvedl zázračný zákrok náš gólmana Kuriál. Ten přijel na zápas až z Německa. První brankář Kuchař stál kvůli vyloučení. První poločas už se dohrál v režii hostů, kteří byli rychlejší, aktivnější a poradili si i s nástrahami terénu, když lépe kontrolovali míč. Po přestávce přišel na trávník ještě zcela nedoléčený Kowalík. Jeho příchodem se naše hra směrem dopředu zkvalitnila. Převzali jsme otěže zápasu a měli mírnou platonickou převahu. Vypracovali jsme si také nějaké šance na vyrovnání, ale Trlida těsně minul a ránu Hynčici hostující brankář Pochylý chytil. Slavkovští byli v zakončení přesnější a po našem dlouhém autu do vápna podruhé udeřili. Hosté podnikli rychlý brejk. Machala utekl z půlky hřiště celé naší obraně a překonal vybíhajícího Kuriála. Nám se povedlo pět minut před koncem výsledek z trestného kopu, když Kowalíkova tečovaná střela skončila ze zády brankáře Pochylého. V závěru jsme vrhli všechny síly do útoku a snažili se o vyrovnání. Měli jsme enormní tlak, hosté ale opravdu dobře bránili. Využili svoji výškovou převahu a už nám nedovolili skórovat. Slavkov vyhrál zaslouženě. Musím pogratulovat trenérovi Barcuchovi, který hosty připravil lépe, než se to povedlo mně. Soupeř byl ve většině parametrech lepší. Naše vítězná série tak skončila. Spadli jsme zpátky na zem. Ve zbývajících zápasech se pokusíme výpadek napravit.“

Branky: 84. Jiří Kowalík - 22. Martin Jankůj, 70. Michal Machala. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 50.

UHERSKÝ OSTROH – TĚŠNOVICE 2:3 (1:2)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Celý zápas jsme dotahovali náskok soupeře, který u nás vyhrál zaslouženě. Hosté šli víc za vítězstvím. Těšnovice byly fotbalovější, my jsme herní nedostatky nahrazovali bojovností. Hosté byli víc na míči, kombinačně lepší. My jsme o poločase museli střídat zraněného brankáře Konečného. Měl problémy s kolenem. Výsledek to ale neovlivnilo.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Nebylo to jednoduché utkání. My jsme se scházeli jako švábi na pivo. O všech absencích jsem ale věděl, rozhození bylo menší. To jsou ale takové malé věci. Zápas spíš ovlivnila příroda. V říjnu už terén není ideální. Balon hodně skákal, do toho se přidal silnější vítr. Do zápasu jsme nastoupili aktivně. Chtěli jsme dát vedoucí gól, který nám vždycky pomůže. Naštěstí se nám podařilo dát první branku. Jinak hra z naší strany nebyla ideální. Trošku jsme museli změnit styl a hru zjednodušit. Domácí na nás byli maximálně připravení a koncentrovaní. Přesně věděli, koho mají eliminovat a co na nás mají hrát. Po chybě obrany jsme domácí nechali vyrovnat. Po centru ze strany se hlavou prosadil Gajdorus. My jsme si ale do poločasu vzali vedení zpět. Ani po změně stran se hra nijak nezměnil. Domácím se podařilo vyrovnat pěknou střelou z dvaceti metrů do šibenice. Za stavu 2:2 už to byl spíše boj. Zápas byl hodně přerušovaný spoustou taktických faulů. Nám ve druhé půlce vyšlo střídání, když kluci z lavičky zařídili vítěznou akci. Po dlouhém autu na střed Mršťák prodloužil balon na Bernatíka, který zkompletoval hattrick. Bernatík po vyloučení vychladl a podmanil si zápas pro sebe, když soupeře sestřelil třemi góly. Utkání by více slušela remíza. Byli jsme šťastnější. Pro nás jsou to důležité tři body do tabulky. Závěrem bych vyzdvihl povzbuzování skupinky našich fanoušků, kteří byli i na venkovním nutkání pořádně slyšet. Dobře reagovali na hanlivé pokřiky domácích diváků, za což bychom jim chtěli poděkovat.“

Branky: 28. Tomáš Gajdorus, 51. Tomáš Nováček - 12., 36. a 86. Michal Bernatík. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 111.

HAVŘICE – JANKOVICE 1:2 NA PENALTY (1:1)

Pavel Slavíček, předseda Havřic: „U nás převládá z výsledku určitě zklamání. Na hody by se doma mělo vyhrávat, my jsme však prohráli na penalty. Byl to vyrovnaný zápas. Bylo vidět, že se potkaly dva mančafty ze spodu tabulky. My jsme byli o něco lepším týmem, neproměnili jsme ale několik šancí. Právě koncovka je to, co nás trápí celou sezonu. Penalty už byly loterie. Hosté šli do vedení po chybě naší obrany. Stopeři nedokázali uhlídat Večeřu, který střelou zpoza šestnáctky otevřel skóre. Havřice vyrovnaly po chybě hostujícího gólmana, který podcenil situaci a Bania poslal balon do prázdné branky. Pak měl na noze čistý gól Tomáš Rachůnek, ale pálil nad. Jankovice měly za stavu 1:1 nějaké náznaky. Rozhodnout vyrovnaný zápas mol tři minuty před koncem Michal Klusák, který střílel k tyči, ale gólman Remeš šanci zneškodnil. Remíza nakonec odpovídá dění na hřišti.“

Branky: 35. Milan Bania - 4. Tomáš Večeřa. Rozhodčí: Toman. Diváci: 78.

BŘEZOLUPY – LUDKOVICE 0:3 (0:1)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Byly u nás hody, chtěli jsme a potřebovali vyhrát, ale sešlo se více faktorů, které měly na zápas negativní vliv. Realita však byla jiná. Jednak už s tak úzkým kádrem, kterým disponujeme, jsme nenastoupili v plné síle, a další stinnou stránkou byl nešťastný střet našeho stopera v hlavičkovém souboji v cca 20. minutě, kdy ho musela odvézt sanitka pro tržné poranění hlavy. To byl výrazný moment zápasu. Dvě minuty poté jsme inkasovali, obrana byla rozhozená, což mělo vliv na zbytek utkání. Cose týče samotné hry, ta neměla valnou úroveň. Absence několika našich klíčových hráčů, u hostů údajně obdobně, abych byl spravedlivý, ovlivnila úroveň utkání. Prohra 0:3 je ale pro nás příliš krutá. Měli jsme několik příležitostí skórovat, zápas by se vyvíjel asi jinak, ale góly jsou pro nás zakleté. Když přidal v 70. minutě soupeř druhý gól, bylo rozhodnuto, hráči složili zbraně. Teď nás čekají dva zápasy s týmy z popředí, musíme to alespoň důstojně zvládnout a podzim dohrát. Psychika není dobrá a ta mnohdy rozhoduje podobné zápasy, jako byl dnes.“

Branky: 42. a 70. Martin Mikel, 88. Michal Kunorza. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 48.

1. Těšnovice 11 7 2 1 1 31:20 26

2. Staré Město 11 7 2 0 2 39:15 25

3. FC Slovácko C 11 8 0 1 2 38:17 25

4. Zdounky 11 7 1 2 1 19:8 25

5. Tlumačov 11 6 3 0 2 32:19 24

6. Ořechov 11 6 0 2 3 32:18 20

7. Slavkov 11 5 0 1 5 25:17 16

8. Uh. Ostroh 11 5 0 0 6 27:31 15

9. Jankovice 11 2 2 2 5 21:25 12

10. Ludkovice 11 3 1 1 6 16:28 12

11. Morkovice B 11 3 1 0 7 22:34 11

12. Nedakonice 11 3 1 0 7 13:28 11

13. Havřice 11 1 0 3 7 10:26 6

14. Březolupy 11 0 1 1 9 10:49 3

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU