Region – Postupové oslavy vypukly v Kudlovicích, kde triumfoval lídr I. B třídy skupiny C z Bojkovic. Díky zaváhání Strání tak mohl tři kola před koncem s náskokem nedostižných 12 bodů otevírat šampaňské. Velmi blízko veselí je s náskokem pěti bodů také lídr béčka z Fryštáku, který vydřel výhru s Březnicí.

Velmi netradičně probíhal duel v Kostelci u Holešova, kde se na zápas nedostavili všichni tři delegovaní rozhodčí. Nakonec duel rozhodoval bývalý sudí OFS Kroměříž Tomáš Pagáč, jenž byl na zápase přítomen jako divák.

SKUPINA A

CHORYNĚ – NEDAŠOV 1:1 (1:1)

Nedašov si ještě ani nekopl do balonu a už prohrával 1:0. Ihned po rozehrání našel přesným pasem domácí Aleš Kovář Luboše Hadvičáka, který přehodil vybíhajícího brankáře Nedašova. Ve 12. minutě zahráli hosté ve vápně rukou, ale penaltu Petra Trefila však nedašovský brankář vychytal. Ve 26. minutě pálil ostře domácí Závada, ale brankář Nedašova dokázal vyrazit nad břevno a další tutovku nedal ve 32. minutě L. Hadvičák, když postupoval sám, ale bránu těsně minul. Pořekadlo nedáš – dostaneš se potvrdilo hned o minutu později, kdy vyrovnal Talčík. V 35. minutě byl opět v úniku domácí L. Hadvičák, ale bránu netrefil. Na lepší výsledek domácí přestali pomýšlet ve 43. minutě, kdy byl za zbytečný faul zezadu vyloučen jejich záložník Jiří Landa. Celý druhý poločas se musela Choryně soustředit na obranu, k soupeřově bráně se dostávala jen po standardních situacích. Přesto mohli domácí i zvýšit, ve 49. minutě tancoval míč po hlavičce L. Hadvičáka na spojnici břevna a tyče. Samozřejmě v početní výhodě hrající Nedašov si vytvořil také šance, v 66. minutě postupoval na domácího brankaře sám Šenkeřík, ale Landa jeho kličku vystihl a míč mu sebral a dvě minuty před koncem, po závaru před choryňskou brankou, nevyužil jasnou příležitost hostující Marek.

Branky: 1. Luboš Hadvičák – 33. Talčík. Rozhodčí: Novák – Nohavica- Perutka, 50 diváků.

Nedašov: Psota – Talčík, Novák Michal, Fojtík Josef, Fojtík Jakub – Marek, Novák Jaroslav, Novák Petr, Fojtík Jiří – Šuráň (75. Holba), Šenkeřík. Trenér: Mihalík, asistent: Kolínek.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Fr. Lhota – Val. Bystřice 1:0 Bambuch R., Jablůnka – Podlesí 3:3 Tomšík 2, Sauer – Stokař, Tydlačka, Borák, Val. Polanka – Lhota u Vs. 3:0 Trčka L., Adámek, Gergela, Zašová – Hrachovec 1:4 Bartošák – Vrána, Varga 2, Cáhlík, Lidečko – Poličná 3:2 Číž A., Kovačík, Gargulák – Zelenka, Marek, Janová – Hor. Lideč 2:3 Kamas, Mišun – Trčka 2, Trusina. Z minulého kola: Fr. Lhota – Jablůnka 2:3.

1. Podlesí 22 18 3 1 86:30 57

2. Nedašov 22 14 4 4 56:25 46

3. Franc. Lhota 22 12 2 8 40:33 38

4. Zašová 22 10 4 8 47:39 34

5. Hrachovec 22 10 3 9 46:44 33

6. Lhota u Vs. 22 10 2 10 45:45 32

7. Hor. Lideč 22 8 7 7 39:36 31

8. Lidečko 22 9 3 10 38:44 30

9. Jablůnka 22 8 5 9 37:49 29

10. Val. Polanka 22 8 3 11 41:35 27

11. Choryně 22 6 8 8 37:55 26

12. Janová 22 7 0 15 34:57 21

13. Poličná 22 5 3 14 27:60 18

14. Val. Bystřice 22 4 3 15 35:56 15

SKUPINA B

TEČOVICE – TĚŠNOVICE 2:4 (1:2)

Tečovice nacházely složitě cestu před branku hostů, kteří vsadili na zajištěnou obranu a rychlé protiútoky. Z nich se dvakrát prosadil Suchánek a zajistil hostům jednobrankové poločasové vedení. Prvních dvacet minut druhé půle byli lepší domácí, ale z vytvořených šancí dokázali pouze vyrovnat. Potom přišly pro Tečovické dvě strašidelné minuty. Nejprve ani na třikrát nepřekonali po závaru v malém vápně gólmana a po minutě v té samé situaci hosté úspěšní byli. Za další minutu proměnil Bernatík sólový únik a bylo rozhodnuto. Domácí se sice snažili upravit skóre, měli šance, ale góly jim zřejmě nebyly souzeny.

Branky: 25. Frkal, 55. Pala – 10. a 27. Suchánek, 66. Pluhař, 67. Bernatík. Rozhodčí: Staško, Dlouhý, Šerý, 80 diváků.

Tečovice: Mahdal – Družbík, Středulinský R. (28. Ševčík), Sedláček P., Šnajdr V., Pala, Chudárek, Ondík, Frkal, Vicher (65. Soják), Šnajdr Z. (80. Balcárek).

Těšnovice: Juráň – Novotný, Šojdr, Židlík, Bartůšek (75. Veselý), Michálek, Bernatík, Matuška, Suchánek, Pluhař, Pochylý (68. Malát).

ZBOROVICE – KELČ 0:2 (0:0)

Hosté byli favority a hned od začátku svou pozici potvrzovali aktivním pohybem a vytvářením příležitostí. Domácí obrana spolu s brankářem jim však v prvním poločase nedovolila skórovat. Na konci poločasu přišla i tutová šance domácích, kterou ale hostující brankář vyrazil. Druhý poločas dokázali domácí vzdorovat hostům do 70. minuty, kdy po rohovém kopu propálil odražený míč do domácí branky Minář a zajistil vedení Kelče. Domácí se snažili srovnat stav, ale důsledná obrana jim nedovolila vážněji ohrozit branku. Hosté své vedení pojistili druhou brankou v 82. minutě po rychlé akci do otevřené domácí obrany.

Branky: Minář Petr, Minář Radim. Rozhodčí: Ponížil, 100 diváků.

Zborovice: Chytrý – Martíšek, Pekárek, Šuta, Plšek (46. Laube), Hanák, Šumbera, Veselý, Setínský, Vybíral, Šprňa (75. Hlaváč).

KOSTELEC U HOLEŠOVA – ZDOUNKY 4:1 (1:1)

Utkání začalo se zpožděním, neboť se nedostavil ani jeden z trojice delegovaných rozhodčích. Po dohodě obou celků utkání odřídil Tomáš Pagáč z Roštění, který dříve působil jako sudí na okrese Kroměříž a byl přítomen jako divák. Domácí byli mírným favoritem vzhledem k postavení v tabulce, ale první poločas ukázal, že problémy Kostelce s přesnou přihrávkou a zpracováním míče v jarní části přetrvávají. A hosté se taky brzy ujali vedení Daňkem. Hned o několik minut později srovnal zkušený Ryška. První půle byla naprosto vyrovnaná a tomu odpovídal i nerozhodný stav. Po přestávce hosté postupně ve svém herním projevu uvadali a Kostelec byl lepší. Zejména útočné duo Ryška – Hradil si navzájem nabízelo šance na skórování a tři se jim podařilo využít.

Branky: Ryška 2, Hradil M. 2 – Daněk. Rozhodčí: Pagáč (z lidu) – Ragoš (laik), Bíbr (laik), 70 diváků.

Kostelec u H.: Zapletalík – Hradil J. (48. Hradil Mir.), Marek T., Marek D., Chudárek, Žůrek (53. Čuzy), Odstrčilík, Ryška, Kovalda, Zmeškal, Gerát.

Zdounky: Zapletal – Buša, Pektor, Škvarlo (70. Sigmund), Pospíšil, Havránek, Navrátil (57. Adamík), Daněk, Koza, Krčmář, Jelínek (83. Dosoudil).

FRYŠTÁK A – BŘEZNICE 1:0 (0:0)

Fryšták svou výhru doslova vydřel. Březnici podporovala početná divácká kulisa a hrála bezstarostný fotbal. Pozorně bránila a snažila se využít každé příležitosti k zakončení. Žádnou velkou šanci si však nevytvořila. Fryšták byl od začátku aktivnější. Již v 5. minutě se ve středu vápna uvolnil Bednařík, ale nedal. Po necelé půlhodině hry na druhé straně prověřil střelou z dálky pozornost fryštácké obrany Hamerník a z následného rohu střílel nad branku Stuchlík. Ve 29. minutě už dokonce domácí diváci jásali, ale míč směřující do brány po lobu T. Křenka vykopl Stuchlík na roh. O chvíli později skončil míč v síti po hlavičce Skaličky, ale pro předcházející faul neplatil.

Minutu před pauzou trefil po centru na zadní tyč T. Křenek z metru jen brankáře. Druhá půle začala náporem Fryštáku, ale chyběla přesnější finální přihrávka. Až po necelé hodině hry rozjásal střelou podél gólmana domácí fanoušky Tomáš Křenek, jehož vyslal do úniku jeho bratr Petr. Poslední čtvrthodina je již nápor na fyzickou kondici hráčů. Hrálo se nahoru – dolů, ale míče s nepřesnostmi ztráceli. V 69. minutě běželi tři hráči Fryštáku v brejku na stopera Březnice, ale D. Chudý trefil v jasné šanci brankáře Dyšlevského. Fryšták pozornou obranou vítězství v posledním domácím utkání sezony uhájil zároveň i svou neporazitelnost před vlastními fanoušky.

Branka: Křenek T. Rozhodčí: Hrbáček – Měšťánek, Vobořil.

Fryšták: Balažík – Kolář, Hubáček, Adamík, Krhůtek, Petráš (89. Velikovský), Skalička (85. Holub), Křenek.P., Křenek T., Bednařík, Chudý D. (80. Chudý T).

Březnice: Dyšlevský – Adamík, Stuchlík P. (76. Štěpaník), Hamerník, Greguš (87. Adamík J.), Teplý, Mol (73. Nosek), Dobeš, Šmigura, Mikulášek, Stuhlík V.

ADMIRA HULÍN – LUŽKOVICE 0:1 (0:1)

Do Hulína zavítaly dosud neporažené Lužkovice. V 16. minutě využil jediné zaváhání hulínské obrany Ronza a poslal hosty do vedení. Admira mohla do poločasu minimálně srovnat. Po změně stran se hosté za půli dostávali velmi sporadicky a měli co dělat, aby odolali tlaku Admiry. Jen díky výbornému brankáři Jenčekovi a střelecké neschopnosti Hulína si hosté odvezli tři body.

Branka: Ronza. Rozhodčí: Havlín, 70 diváků.

Admira Hulín: Hložek – Prokop, Nedbal M., Jurášek, Nedbal P. (Simerský R.), Kubo, Horáček (Adamík), Spáčil, Janda, Csomor, Simerský M. (Štoll). Trenér: Dorazín.

MALENOVICE – LOUKY 1:0 (1:0)

Malenovice začaly v derby náporem, ze kterého vytěžily pouze jeden gól Mařákem. Další šance domácí trestuhodně zahazovali a začali být nervózní. Louky toho využily, zpřesnily hru, přidaly na bojovnosti a začaly si vytvářet šance a do poločasu mohly i vyrovnat. Po přestávce hosté zvýšili tlak, byli lepší a Malenovické přehrávali. O lepší výsledek se hosté připravili neproměněním několika gólových šancí, a i když domácí obrana byla již překonána, zachránil domácí brankař Juráň. Louky se dožadovaly penalty za ruku Gazdy ve vápně, rozhodčí Mrázek však jejich naléhání nevyslyšel.

Branka: Mařák. Rozhodčí: Mrázek – Polaštík, Družbík.

Malenovice: Juráň – Rosinec, Zimčík, Gazda, Střelec, Dyšlevský, Vichorec, Mařák, Zbranek, Blaha, Stružka, Bartoň, Torma, Mňaček.

Louky: Hodulík – Chytil, Plachý, Hubík, Mičola, Landt, Bořuta, Štěpán, Laciga, Štěpánek, Michalovský, Běťák, Kadlík, Lendler, Valerián.

1. Fryšták 21 14 5 2 54:23 47

2. Kelč 20 13 3 4 56:19 42

3. Tečovice 21 12 1 8 56:45 37

4. Těšnovice 20 10 4 6 32:27 34

5. Lužkovice 20 9 4 7 32:27 31

6. Ad. Hulín 21 8 7 6 25:26 31

7. Malenovice 20 8 5 7 29:25 29

8. Kostelec u Hol. 20 8 4 8 36:32 28

9. Březnice 20 8 1 11 29:34 25

10. Lubná 20 4 6 10 35:54 18

11. Louky 20 5 2 13 22:42 17

12. Zdounky 21 4 4 13 28:47 16

13. Zborovice 20 4 4 12 26:59 16

SKUPINA C

HAVŘICE – STRÁNÍ 2:0 (1:0)

Favorizovaní hosté začali náporem, lépe kombinovali a dostávali se do šancí. Tatran ale podržel gólman Kročil. Domácí se po přečkání úvodního tlaku vzpamatovali a zlepšený výkon korunoval ve 38. minutě Michal Rachůnek úvodní brankou zápasu – 1:0. I po změně stran se hrál živý fotbal se šancemi na obou stranách. Zatímco hosté je spalovali, domácí dokázali přidat gólovou pojistku, když z penalty podtrhl nečekané, ale zasloužené vítězství Tomáš Rachůnek.

Branky: 38. M. Rachůnek, 65. z pen. T. Rachůnek II.

Havřice: Kročil – T. Rechůnek, Franc, Kadlčík, Crla, M. Rachůnek, Šmotek, Řezníček, R. Masařík, M. Masařík, Ulčík. Na střídání: Maršálek, Kubáň, Slavětínský, T. Rachůnek I.

Strání: A. Popelka – Zmeko, Janiga, Vojtek, Tóth, S. Popelka, Bruštík, Frühauf, Mimochodek, Pomajbík, Zderčík. Na střídání: Koritina, Mikláš.

KUDLOVICE – BOJKOVICE 2:0 (0:1)

Vedoucí mužstvo tabulky potvrdilo roli favorita, když bylo po celý zápas jasně lepší. Do vedení přesto mohli jít domácí, když ve 36. minutě měli výhodu pokutového kopu, který ovšem neproměnili. Hosté vzápětí otevřeli účet zápasu a deset minut po přestávce potvrdili výhru druhým gólem. Díky zaváhání Strání tak už čtyři kola před koncem mají jistotu postupu do I. A třídy.

Branky: 42. Varga, 56. Vacula.

Kudlovice: Grebeníček – Chmelař, Bělíček, Bohun, Klajn, Maňásek, Hložný, Suchoň, Hruška, Ježek, Blaha. Střídali: Vaculík, Grebeníček.

Bojkovice: Konečný – Spáčil, Liška, Bartoš, Hladík, Valíček, Zýka, Varga, Křižka, Hanke, Vacula. Střídali: Kalina, Jančovič.

OSVĚTIMANY – NEDAKONICE 1:3 (0:0)

Domácí, ač značně oslabeni o zraněné hráče, podali v prvním poločase dobrý výkon. Soupeře přehrávali a vytvořili si několik gólových šancí, které ovšem neproměnili. Hlavně mezi 23. a 37. minutou hostující gólman Ondřej zlikvidoval několik tutovek a podržel svůj tým. Ze strany hostů stojí za zmínku střela z 39. minuty, kterou domácí branář Brázdil vytěsnil na roh. O přestávce odstoupil ze hry kvůli zranění stoper Drobil a hosté začali mít mírně navrch. Ve 49. minutě sice ještě neproměnili penaltu, po hodině hry se však už ujali vedení. Při závaru před brankou si jeden z domácích hráčů ve snaze odkopnout míč do bezpečí dal vlastní gól. V 68. minutě sice Dobeš hlavou srovnal, jenže pak se na Osvětimany nahrnuly další problémy. Postupně se jim zranili další dva hráči a Nedakonice trefami Panáčka s Bilavčíkem rozhodly zápas ve svůj prospěch.

Branky: 68. Dobeš – 60. vlastní, 77. Panáček, 83. Bilavčík. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 90.

Osvětimany: Brázdil – Zapletal, J. Blecha (73. Struha), Březina (80. Janča), A. Blecha, Dobeš, Drobil (46. Karlín), Hajný, Brhel, Trefilík, Žandovský. Trenér: Letovský.

Nedakonice: Ondřej – Král, Šoustek, Stupka, Radim Čagánek, Beránek, Sedlařík (57. Panáček), Bartošík, Klečka, Bilavčík, Petek. Trenér: Sklenář.

ZLECHOV – KORYNA 2:2 (0:2)

První tři šance si vytvořili domácí, ale se zakončením byli na štíru. Hosté naopak hned z první příležitosti udeřili, když chybu domácí obrany potrestal Kroutilík. Zlechov měl nadále více ze hry, jenže byl to opět Kroutilík, kdo po spolupráci s Lyskem opět pohnul ukazatelem skóre. Ještě před přestávkou mohl snížit Kremr, jenže Brázda ho vychytal. Trenér Kraml provedl o přestávce dvě střídání, Zajíce vysunul z pozice stopera do zálohy a domácí začali mít jasně navrch. Gólman hostí se ale vyznamenal i při dalších tutovkách Zajíce a Bělašky. Kapituloval až čtvrt hodiny před koncem z pokutového kopu, který po faulu na Kowalíka proměnil právě ještě kulhající snajpr domácícho týmu. Stejný hráč navíc v nastaveném čase zařídil vyrovnání, když se se probil obranou soupeře, obešel i brankáře a nezadržitelně skóroval – 2:2.

Branky: 76. z pen. a 90.+2 Kowalík – 10. a 40. Kroutilík.

Zlechov: Vendel – Matějka (46. Balíček), Kedra, Vaněk, Machala, Jurášek (46. Urbanec), Zajíc, F. Šebák, Bělaška, Kowalík, Kremr.

Koryna: Brázda – Mušálek, J. Věžník, Samsonek, Kroutilík (85. Buš), S. Koval, Lysko, K. Věžník, Šmela, Prokeš.

SLAVKOV – SUŠICE 2:1 (1:0)

Domácí byli v utkání lepším mužstvem a svoji převahu vyjádřili brankami Stojaspala a Chovance, hosté snižovali na konečných 2:1 až v samém závěru zápasu, kdy se trefil střídající Švejčara.

Branky: Stojaspal, Chovanec – Švejčara.

Sušice: Vitásek – L. Skopal, Hastík, A. Hejda, Kaštánek – Šur, M. Hejda, Fojtášek, Michal Mikulík (27. Švejčara) – Martin Mikulík, T. Skopal.

V. OTROKOVICE B – JALUBÍ 8:0 (4:0)

Po vyrovnané úvodní čtvrthodině se domácí ujali vedení gólem Caudra a od té chvíle na hřišti jasně kralovali. Vytvářeli si šance, které takřka bezezbytku dokázali proměňovat.

Branky: Caudr 2, Šuranský 2, Gruber, Bača, Kostka, Vavruša.

V. Otrokovice B: Křížek – Sedlář, Juhás, Kozel, Caudr – Gruber (70. Kostka), Minarčík, Bača, Gerych – Vavruša, Ševčík (46. Šuranský).

Jalubí: D. Kegler – P. Kegler, Bičánek, Jar. Kříž, Jan Kříž, Botek, Bobčík, T. Gajdorus, Dobiáš, Ulman, Janeček. Střídali: Žaluda, Z. Horák, Novák.

ZLÁMANEC – ŠUMICE 8:0 (4:0)

Jednoznačná záležitost domácích. Hosté vzdorovali jen do 17. minuty, pak ale poprvé inkasovali a jejich hra se sesypala jako domeček z karet. Hrálo se pouze na jednu branku a nebýt výborného golmana Janíčka, který vedle osmi obdržených gólů ještě pochytal spoustu tutovek, odvezly by si Šumice dvouciferný debakl.

Branky: Svízela 3, Šurmánek 2, Řezníček, Hubáček, Kolařík.

Zlámanec: Kročil – Šuranský, Holoubek, Smolka, Sadil, Svízela, Němec, Hubáček, Štefka, Šurmánek, Řezníček. Střídali: Koželuh, Kolařík, Mimránek.

Šumice: Janíček – Novák, Holub, Kelíšek, Kunovský, Šmíd, V. Žampach, J. Žampach, Marek, Juřeník, Gregor. Střídali: Pilka, Valášek, Šidlo.

1. Bojkovice 22 17 4 1 68:22 55

2. Nedakonice 22 13 4 5 55:28 43

3. Strání 22 13 3 6 42:27 42

4. Slavkov 22 12 2 8 43:35 38

5. Koryčany 22 11 3 8 53:39 36

6. Osvětimany 22 10 5 7 47:38 35

7. Zlámanec 22 10 4 8 62:48 34

8. V. Otrokovice B 22 9 3 10 44:36 30

9. Zlechov 22 8 5 9 46:40 29

10. Havřice 22 8 1 13 30:48 25

11. Kudlovice 22 6 2 14 29:54 20

12. Jalubí 22 5 4 13 23:50 19

13. Sušice 22 5 2 15 28:60 17

14. Šumice 22 5 2 15 22:67 17

