Region – Obě obce od sebe dělí sotva kilometr, o víkendu si to jejich fotbalisté rozdali na férovku v I. B třídě skupině B. Třaskavá bitva Kostelce u Holešova však neměla vítěze.

Tím i po 11. kole i nadále zůstávají Skaštice, které vyzrály na Březnici a jsou nadále na čele tabulky o dva body před druhými Jaroslavicemi. V céčku vedoucí Strání zdemolovalo Sušice a drží se stále o čtyři body na čele.

SKUPINA A

VÝSLEDKY: A: Val. Polanka – Hutisko 2:2 Filgas, Adámek S. – Baroš M., Adamec, Choryně – Fr. Lhota 3:2 Hadvičák L., Hadvičák J., Zavada – Kindl M. 2, Zašová – Janová 1:1 Vilém – Trlica A., Lhota u Vs. – Jablůnka 2:0 Jakubo, Doležel, Val. Příkazy – Hrachovec 3:3 Juřica 2, Ptáček – vlastní, Varga, Vaigl J., Lidečko – Hovězí 0:1 Šrámek, Ratiboř – Hor. Lideč 3:1 Bližňák, Gargulák, Olšák – vlastní.

1. Val. Příkazy 11 8 1 2 35:16 25

2. Hrachovec 11 7 3 1 29:13 24

3. Franc. Lhota 11 7 2 2 25:11 23

4. Lhota u Vs. 11 7 1 3 16:15 22

5. Jablůnka 11 6 1 4 18:14 19

6. Ratiboř 11 6 0 5 25:24 18

7. Lidečko 11 5 1 5 28:21 16

8. Janová 11 4 2 5 16:27 14

9. Hovězí 11 3 4 4 18:16 13

10. Val. Polanka 11 3 2 6 19:23 11

11. Choryně 11 3 2 6 19:34 11

12. Zašová 11 3 1 7 14:26 10

13. Hutisko 11 2 2 7 15:21 8

14. Hor. Lideč 11 2 0 9 11:27 6

SKUPINA B

TĚŠNOVICE – JAROSLAVICE 1:1 (0:1)

Od začátku utkání měly Těšnovice navrch rychlostí a kombinací se dostávali domácí do brankových situací. V 8. minutě se po pravé straně uvolnil Chalupa a Černý hlavou překonal hostujícího brankáře, ovšem míč vykopával obránce z brankové čáry. Pravidlo nedáš – dostaneš se opět potvrdilo. V 10. minutě se hosté z ojedinělé akce prosadili, když zcela volný Dudr z velkého vápna prostřelil domácího Valouška. Hosté se od té chvíle podle Těšnovických soustředili jen na bránění a zdržování a domácí bušili do plných. Další slibnou hlavičku vytáhl Žbel Černému jen s vypětím všech sil. Do třetice mohl vyrovnat znovu Černý, ale jeho střela těsně minula branku. Po přestávce se hrálo v podstatě na jednu branku. Valoušek v domácí brance se hodně nudil. Těšnovice trpělivě pracovaly na vyrovnávající brance. Ovšem střelecké pokusy končily mimo a centrované míče sbírali vysocí obránci Jaroslavic. V 75. minutě poslaly Těšnovice do boje třetího útočníka a své ovoce to přineslo hned vzápětí. Po rohu se k hlavičce dostal výborně hrající Slováček a překonal hostujícího brankáře, jenž jeho hlavičku lovil jako horký brambor. O tom, že padla branka, rozhodl pomezní Zakopal, jenž svým pohybem utvrdil sudího Olšu v tom, že míč přešel brankovou čáru. Těšnovice se poté snažily vstřelit vítěznou branku, ale přáno jim nebylo. V utkání zejména ve druhém poločase sehráli domácí skvělou partii, jíž chybělo jen vítězné zakončení.

Branky: Slováček – Dudr. Rozhodčí: Olša – Zapletal, Zakopal. Těšnovice: Valoušek – Novotný (46. Bartušek J.), Slováček, Pluhař, Kunc (46. Židlík) – Chalupa, Bartůšek Ondřej, Pochylý (76. Zikmund), Malát (62. Petrůsek) – Černý. Lužkovice: Žbel – Podešť, Dlabač, Dudr, Minarčík, Fajgara, Polách, Červenka, Batík L., Batík T., Švach. Střídali: Kašpárek, Doboš.

V. OTROKOVICE B – AD. HULÍN 1:1 (0:0)

Utkání v Otrokovicích se hrálo na těžkém terénu, který od začátku více vyhovoval běhavým domácím. Ti měli celý první poločas herně navrch, přehrávali Admiru hlavně v záloze. Hosty podržel ve dvou šancích brankář Hložek. Admira se za první poločas nedostala do žádné šance. V 38. minutě zahrávali domácí roh, na první tyči tečoval špičkou kopačky domácí hráč míč, který skončil u zadní tyče – 1:0. Bylo to logické vyústění tlaku Viktorie, která zaslouženě vyhrála první půli. Po přestávce Admira šla s cílem více napadat rozehrávku domácích, což se jí dařilo a hra se vyrovnávala. Hlavně ze standardek měli náznaky šancí, ale bez efektu. I domácí měli příležitosti, tu největší spálil domácí útočník, který nastřelil ze dvou metrů břevno branky. V 78. minutě zahrával Volek standardku z půlky hřiště, Šenkyřík na vápně prodloužil míč, který důsledné sledoval Jurášek a zblízka prostřelil brankáře – 1:1. Po vyrovnání ještě domácí přitlačili, ale bod si již Admira nenechala vzít.

Branky: Žůrek – 78. Jurášek. Admira Hulín: Hložek – Kostov, Nedbal M., Volek, Jurášek – Simerský M. (62. Adamík), Spáčil, Šenkyřík, Prokop – Csomor, Štoll (85. Timan).

SKAŠTICE – BŘEZNICE 1:0 (0:0)

Lídr tabulky ze Skaštic rozhodl o své výhře již v úvodu utkání, kdy jedinou trefu zařídil Sova.

Branky: 4. Sova. Rozhodčí: Hanák, 130 diváků. Skaštice: Barcuch – Sehnal (81. Ježák), Janalík, Frýdl P., Sedlák I. – Bubla (83. Vymětal R.), Kvasnička, Sova, Motal T. – Dunda, Konečník. Trenér: Ivo Frýdl. Březnice: Dyšlevský – Stuchlík V., Boček, Hamerník, Mikulášek – Chvíla (81. Stuchlík P.), Teplý, Staroba, Šmigura – Ambrož, Hanačík (83. Adamík). Trenér: Milan Dostál.

KOSTELEC U H. – ROŠTĚNÍ 2:2 (2:1)

První minuty derby dvou obcí od sebe vzdálených sotva kilometr se odehrávaly za mírné převahy domácích, ale bez významné šance. V 11. minutě se ocitl Gerát sám před brankou hostů, Nevřala ale jeho střelu vyrazil. O dvě minuty později měl na hlavě „tutovku" Salajka, ale i jeho šanci zmařil Nevřala. V 17. minutě se octli v první velké šanci hosté, když Zakopal poslal nádhernou přihrávku až do vápna R. Zapletalovi, ten ale branku netrefil. Hned z protiútoku se prosadil Gerát a zajistil domácím vedení. Po půlhodině hry poslal výstavní centr od pravé postranní čáry Škrabana až do vápna a tentokrát se již R. Zapletal trefil a zajistil vyrovnání pro hosty. Následující minuty patřily hostům. Nejprve utekl sám na branku Zakopal, ale těsně ji minul. O pár minut později Zapletal nahrál přesně Zakopalovi, a ten branku minul snad jen o milimetry. Byl to ale Kostelec u Holešova, kdo šel do poločasu do vedení, když Darebníkův centr prošel až na Geráta a ten zavěsil. V 56. minutě šli tři kostelečtí hráči do přečíslení, Bartošek nakonec sám překonal Nevřalu a zajistil vedení Kostelce už na 3:1. V 62. minutě se zranil hostující Labancz a musel být střídán V. Zapletalem. Ten po deseti vteřinách pobytu na hřišti překonal obranu domácích a snížil na 3:2. To domácí zmrazilo a hosté byli na koni. Další tutovku zahodil Zakopal a Přikryl orazítkoval tyč a z další šance V. Zapletal dokonce vyrovnal na 3:3. Nutno podotknout, že dal tak druhou branku za necelé tři minuty pobytu na hrací ploše. A za další dvě minuty R. Zapletal trefil břevno. Poslední dvacetiminutovka byla ve znamení snahy obou celků strhnout výsledek v tomto derby na svou stranu. Útok střídal protiútok, jedna za druhou byla udělována žlutá karta. Tyto fáze zápasu se podle názoru domácích nevydařily hlavnímu rozhodčímu, který chyboval na obou stranách. Vrcholem byla 85. minuta, kdy domácí Salajka v souboji o míč upadl, sudí posoudil zákrok jako simulování pádu a udělil hráči po předchozí žluté červenou kartu. Domácí zbytečnými chybami v obraně přišli o nadějný výsledek, nicméně početná návštěva příznivců obou celků viděla atraktivní zápas s nadprůměrným množstvím brankových příležitostí. „Byl to pro nás sváteční zápas, který se musel líbit. Hráčům děkuji, že nesložili zbraně. Kostelci přeji, aby se jim výsledkově začalo dařit, protože nejsou vůbec špatné mužstvo," vzkázal do sousední obce trenér Roštění Milan Dvorník.

Branky: 17. a 43. Gerát, 56. Bartošek – 30. Zapletal R., 62. a 65. Zapletal V. Rozhodčí: Daněk – Mitáček, Houšť, 200 diváků. Kostelec: Juráň – Lejsek, Machálek, Darebník, Marek T., Bartošek, Kovalda, Gerát (70. Marek D.), Salajka, Čuzy, Hradil (65. Odložilík). Roštění: Nevřala – Přikryl, Regentík, Paštěka, Filandr, Zapletal R., Škrabana, Zakopal, Matějov, Labancz (62. Zapletal V.) – Jirsa.

TEČOVICE – LUKOV 0:3 (0:2)

FOTOGALERIE ze zápasu ZDE. Zápas o šest bodů Tečovice hrubě nezvládly. Začaly nervózně, chybovali v obraně a po dvaceti minutách a brankách Smetany prohrávali 0:2. Místo soustředění na hru se domácí začali pouštět do zbytečných diskusí s rozhodčím a do konce poločasu už nic nevymysleli. Druhou půli už začali trochu hrát, vytvořili si pár šancí, ty ovšem neproměnili. V 68. minutě jejich snahu ukončil dovršením hattricku Smetana. Domácí dohráli v křeči, a hosté si tak odvezli zaslouženou výhru. „Škoda! Po dvou výborně sehraných venkovních utkáních přišlo kruté vystřízlivění," zalitoval tečovický Ladislav Halgaš.

Branky: 12., 20. a 68. Smetana. Rozhodčí: Liška – Manďák, Ruman, 90 diváků. Tečovice: Křížek – Středulinský R., Družbík (82. Polák R.), Sedláček, Šnajdr V. (22. Řiháček T.), Pala (70. Dorazin), Bořuta, Chudárek, Ondík, Škarek (60. Polák J.), Frkal. Lukov: Jokl – Králík, Vítovský L. (63. Suchomel), Vítovský M., Teplý M., Hudeček (88. Kovář), Smetana (73. Drábek), Teplý T., Brázda, Šimčík, Šumšal.

MALENOVICE – PŘÍLUKY 2:2 (2:1)

Utkání se Malenovicím nepovedlo. Na těžkém terénu se lehce dostaly do dvoubrankového vedení Stružkou a Tormou, další šance ale neproměnily. Hosté se z ojedinělého protiútoku těsně před přestávkou snížili. Druhý poločas začali domácí náporem, znovu neproměnili šance. Po hodině hry začali hosté zlobit, vyrovnali hru i skóre a utkání skončilo zaslouženou remízou.

Branky: Struška, Torma – Frolek D., Vlček. Malenovice: Juráň – Rosinec, Gazda, Střelec, Bartoň, Malota, Torma, Roubal, Brázda, Bičan, Struška. Střídali: Vítek, Lhotský, Zahnaš. Příluky: Metela – Čelůstka, Frolek J., Polanský, Strachoň, Pinkas, Vlček, Nesvadba, Zedníček, Frolek D., Giebel. Na střídání: Machalíček, Bittner. Ondroušek, Dederle.

DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ: Slavičín B – Lužkovice 1:3 Fojtík – Ronza 2, Škrabal.

1. Skaštice 11 7 3 1 33:15 24

2. Jaroslavice 11 6 4 1 23:10 22

3. V. Otrokovice B 11 6 3 2 22:22 21

4. Roštění 11 5 2 4 36:25 17

5. Malenovice 11 4 5 2 20:17 17

6. Lužkovice 11 4 4 3 29:22 16

7. Těšnovice 11 4 4 3 21:18 16

8. Březnice 11 4 3 4 16:21 15

9. Slavičín B 11 3 4 4 20:24 13

10. Tečovice 11 2 5 4 22:26 11

11. Kostelec u Hol. 11 2 4 5 23:30 10

12. Příluky 11 3 1 7 19:32 10

13. Lukov 11 2 2 7 16:22 8

14. Ad. Hulí n 11 1 4 6 11:26 7

SKUPINA C

STRÁNÍ – SUŠICE 7:0 (3:0)

Od začátku utkání bylo zřejmé, že proti sobě nastoupily první a poslední tým tabulky. Takřka celé utkání se hrálo na polovině Sušic, které ani jednou nevystřelily na domácí bránu a dokonce nekopaly ani roh. Domácí vedle sedmi gólů ještě několikrát nastřelili brankovou konstrukci, takže výsledek mohl být klidně dvouciferný.

Branky: 12., 17. a 76. Pomajbík, 34. Frühauf, 58. J. Mimochodek, 67. Koritina, 88. Kolaja. Strání: A. Popelka – Hráček, Gardian, Janík, Kolaja, Adámek, J. Mimochodek, S. Popelka, Frühauf, Koritina, Pomajbík. Střídali: Bruštík, R. Mimochodek J. Popelka. Trenér: Šebesta. Sušice: Koryčánek – Lahola, Skopal, Kaštánek, Šlechta, Marek, Hejda, Hastík, Šur, Fojtášek, Strakoš. Střídal: Novák. Trenér: Surý.

ZLÁMANEC – OSVĚTIMANY 0:3 (0:0)

Domácí podali obětavý výkon, hlavně v prvním poločase byli favoritovi i bez chybějících pěti hráčů základní sestavy vyrovnaným soupeřem. Po změně stran hosté přidali na obrátkách a díky třem brankám zaslouženě vyhráli. Rozdíl ve skóre mohl být ještě větší, ale dobře chytající brankář Kročil byl proti.

Branky: 58. Válek, 76. Brhel, 85. Daněk. Zlámanec: Kročil – Chmela, Smolka, Svízela, Hejda, Duda, Sadil, Damborský, Rosík, Šurmánek, Šuta. Střídali: Šnajdar, Bednařík. Osvětimany: Zálešák – Zapletal, Fišer, L. Křemeček, Exel, R. Křemeček, Chaloupka, Válek, Žandovský, Zýbal. Střídali: Daněk, Brhel.

HAVŘICE – ZLECHOV 1:4 (1:1)

V první půli byla hra vyrovnaná. Hosté se sice díky brance Kuzmy už ve 3. minutě ujali vedení, domácí ale po půlhodině hry díky Michalu Uherkovi srovnali krok. I nástup do druhého poločasu ovšem vyšel lépe Zlechovu a Kremr upravil na 1:2. Hostům narostla křídla a stejný hráč zvýšil na dvoubrankový rozdíl. Domácí se sice pokusili s nepříznivým vývojem něco udělat, v pohodě hrající soupeř si však závěr pohlídal a Kuzma navíc přidal ještě jeden gól – 1:4.

Branky: M. Uherek – Kuzma 2, Kremr 2. Rozhodčí: Slavík. Havřice: Kročil – L. Maršálek, T. Rachůnek II, Klusák, Kadlčík, M. Rachůnek, Doležálek, Slavětínský, Polák, Masařík, M. Uherek. Na střídání: Buráň, Řezníček, Kubán, J. Uherek, M. Maršálek. Zlechov: Vendel – Štangl, Kedra, Vaněk, Machala, Drška, Zajíc, Urbanec, Kremr, Kuzma, Kowalík. Na střídání: Velcr, Kotek, Kalmus, Jurášek.

OSTR. LHOTA – SEHRADICE 3:2 (2:2)

Do první gólové šance se už po pěti minutách hry dostaly Sehradice, gólman Šicha ale gólovou příležitost hostujícího Krejčiříka uhasil. Od této chvíle přebírali otěže zápasu domácí. Nejprve trefil v 15. minutě z trestného kopu Patrik Štergenich břevno, o minutu později už se však domácí mohli radovat. Pešík obešel na pravé straně Kraváčka a s pomocí tyče poslal Lhotu do vedení – 1:0. Další branku přidali domácí v polovině úvodního dějství. A znovu udeřili z pravé strany. Jurčeka centroval a osamocený Pešík na hranici penalty dal v pádu svůj druhý gól – 2:0. V této chvíli byli domácí jasně lepší, hostující obrana byla propustná, jenže gólově se urodilo na opačné straně. Po chaosu v domácí defenzivě dostal Sehradice do hry z nenápadné akce Maňák – 2:1. Nováčka soutěže gól povzbudil a začal diktovat tempo hry. Nejkrásnější fotbalový moment celého zápasu přišel v samém závěru poločasu, když z téměř nemožného úhlu vymetl šibenici domácí branky Krejčiřík – 2:2. Druhý poločas už byl na šance skromnější. Po hodině hry mohl dostat Sehradice do vedení Kolařík, ale jeho parádní střelu Šicha vyrazil na roh. Rozhodující moment celého zápasu přišel dvacet minut před koncem. Asi pět metrů za velkým vápnem fauloval sehradický Krejčířík Patrika Štregenicha. Trestný kop zahrával sám postižený a luxusní střelou vyhnal pavouky z levého horního růžku Kupkovy svatyně – 3:2. Skóre už se neměnilo ani po šanci domácího Kusáka, na druhé straně hlavičkoval z nadějné pozice jenom do gólmana Kraváček. Lhoťané tak urvali na podzim vůbec první body na domácím hřišti.

Branky: 16. a 23. Pešík, 70. P. Štregenich – 31. Maňák, 45. Krejčiřík. Rozhodčí: Němec – Hanáček, Žáček. ŽK: Jurčeka – Kupka, Žáček, Maňák, Kraváček. Diváci. 110. Ostrožská Lhota: Šicha – Krátký (85. Kopeček), Hanák, P. Štregenich, Horák – D. Štregenich (58. Kuban), Kusák, Radoch, Lúčný (88. Machala) – Jurčeka, Pešík. Trenér. J. Šimčík. Sehradice: Kupka – Hofschneider, Krejčiřík, Žáček, Kraváček – Kolařík, Nášel, Maňák (70. Pavliš), Zavadil – Zetek, Blažek.

JALUBÍ – PRAKŠICE 2:0 (0:0)

Od úvodní minuty bylo na domácích vidět, že chtějí uspět. Nedala se jim upřít snaha, ale chyběla větší bojovnost. Ta naopak nescházela hostům, kteří vyráželi do rychlých brejků, vyloženou šanci si však nevypracovali. Domácí v prvním poločase spálili dvě obrovské příležitosti, Prakšicím chytil nebezpečnou ránu z přímého kopu gólman Dúbrava. Po změně stran domácí přidali na bojovnosti a odměnou jim byly dvě branky, které vstřelili v 75. a 86. minutě. Domácí tak poprvé v této sezoně zvítězili na domácím hřišti.

Branky: 75. Klajn, 86. Botek. Diváci: 120. Jalubí: Dúbrava – Jar. Kříž (62. Janeček), Žaluda, Botek, Klajn (89. Mar. Zapletal), T. Gajdorus (88. M. Dobiáš), Bičánek, T. Dobiáš, Ulman, P. Kegler, Sýkora (55. Doseděl). Prakšice: Jurák – Rubeš, Zálešák, Gajdůšek, Dynka, Sychra (80. Slezák), Ondra, Hruboš, Chaloupka (60. Josefík), Kadlček, Bičan.

KORYČANY – VLČNOV 4:0 (4:0)

Koryčany si chtěly před vlastními diváky napravit reputaci z minulého prohraného domácího utkání. Na soupeře doslova vlétly a za prvních pětačtyřicet minut rozhodly zápas ve svůj prospěch. První branka padla velmi rychle, už ve 2. minutě dorazil do sítě Vlčnova Lyskův přesný centr Holacký. Lysko se pak z nahrávače převtělil do střelce. Nejprve se po čtvrthodině hry dobře zorientoval v šestnáctce Vlčnova a propálil gólmana Vitáska, o chvíli později se dostal k odraženému míči a ani tentokrát opět nezaváhal – 3:0. Hosté předváděli kombinačně kvalitní fotbal, jejich akcím ovšem chybělo důrazné zakončení, takže domácí gólman Brázda moc práce neměl. Ve 38. minutě přišel nejhezčí moment zápasu. Míč z rohového kopu se na hranici šestnáctky snesl k Tesařovi, který z voleje propálil vše, co mu stálo v cestě. Vlčnov se po přestávce snažil alespoň zkorigovat nepříznivý výsledek, veškerá snaha ovšem končila na pozorné obraně domácích.

Branky: 2. Holacký, 16. a 26. Lysko, 38. Tesař. Rozhodčí: Kubíček. ŽK: Holacký. Diváci: 150. Koryčany: Brázda – Bleša, J. Věžník, Samsonek (68. Daníček), Tesař, Holacký (85. Žalčík), Šnajdr (55. Vybíral), S. Koval, Hanák, Lysko, K. Věžník. Vlčnov: Vitásek – Miroš, Zemek, Jakub Kameník (30. Leško), Hanák (80. Machala), Jan Kameník, Gregor, Hlahůlek, Mikulec, Tomala, Bída.

NEDAKONICE – KUNOVICE 2:3 (2:2)

Oběma mužstvům se na podzim daří a diváci viděli svižné a dramatické utkání. Zápas začal pro domácí smolně. Už v 7. minutě totiž jeden ze zadáků usměrnil rohový kop soupeře do vlastní branky. Ihned po rozehrávce ale vyrovnal Šoustek a obrat ve skóre zařídil ve 12. minutě Klečka. Diváci viděli v první půli oboustranně útočný fotbal a ve 22. minutě srovnal náskok po individuální akci O. Brim. Po přestávce se hrálo podle domácích not, ale branku se jim vstřelit nepodařilo, i když k tomu měli několik možností. A tak přišel trest, v 60. min. dal hostující Hána vítězný gól.

Branky: 8. Šoustek, 12. Klečka – 7. vlastní, 22. O. Brim, 60. Hána.

1. Strán í 11 10 0 1 37:11 30

2. Osvětimany 11 8 2 1 36:12 26

3. Kunovice 11 8 1 2 23:11 25

4. Koryčany 11 8 0 3 31:14 24

5. Nedakonice 11 7 0 4 28:17 21

6. Prakšice 11 6 0 5 21:24 18

7. Sehradice 11 4 3 4 20:17 15

8. Vlčnov 11 4 0 7 12:22 12

9. Havřice 11 3 1 7 20:30 10

10. Ostr. Lhota 11 3 1 7 18:29 10

11. Jalubí 11 2 3 6 11:16 9

12. Zlechov 11 3 0 8 16:27 9

13. Zlámanec 11 2 3 6 16:31 9

14. Sušice 11 1 2 8 11:39 5