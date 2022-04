Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „V prvním poločase jsme byli fotbalově lepší, měli jsme více šancí než domácí. Přesto otevřeli ve 13. minutě skóre domácí po tom, co domácí Bublák křižnou střelou k zadní tyči nekompromisně zakončil - 1:0. My jsme však hráli dále naši hru a tlačili se k bráně domácích. Velké šance měli Julina a Dan Frolek, ale gólman domácích jejich střely chytil. Povedlo se vyrovnat až ve 30. minutě, kdy mladý Peterka z hranice vápna levačkou utáhnul střelu k tyči a domácí gólman byl bezmocný - 1:1. Následně jsme mohli přidat i další gól, ale střely neměly patřičnou razanci nebo směr. V druhém poločase byli opticky lepší domácí, ale do mnoha šancí jsme je nepouštěli a nebo je vychytal výborně chytající gólman Kopřiva. Začal boj o každou píď hřiště a hlavní rozhodčí tasil žlutou kartu celkem devěkrát a k tomu jednou červenou pro domácího hráče. Snažili jsme se hrozit z brejků a při jednom z nich zabránil domácí obránce Adamíkovi v přihrávce ve vápně rukou a byl správně nařízen v 83. minutě pokutový kop. Adamík při penaltě nastřelil tyč brány, nicméně míč se odrazil zpět do hry, kde jej získali domácí, ale pohotový Diego Plata obral o míč domácího hráče a ke vzdálenější tyči nedal gólmanovi šanci - 1:2. Zbytek utkání jsme ubránili a vezeme si domů cenné tři body."

SLAVIČÍN B - RATIBOŘ 8:0 (3:0)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Ve druhém soutěžním utkání jara jsme si napravili reputaci z prvního domácího utkání, i když k tomu také přispěl nepříliš dobrý výkon oslabeného týmu hostí, kteří naprosto nezvládli toto utkání. Od prvních minut utkání jsme soupeře zatlačili do defenzívy a ten pod tlakem nutně chyboval a fauloval, a to se stalo osudným hostujícímu stoperovi, který byl po druhé žluté již ve 13. minutě vyloučen a pro Ratiboř se tak značně snížili šance na úspěch. Naši mladíci postupně zvyšovali tempo a jen díky skvělému brankáři hostí a naší netrpělivosti v koncovce neskončil již první poločas debaklem. Přesto jsme se postupně prosadili, nejprve si po rohu našel místo ke vstřelení první branky Janků, po krásném centru Staňka se tvrdě prosadil na 2:0 Dobiáš a po akci Švacha proměnil nájezd Fojtů a do poločasu jsme tedy šli za stavu 3:0. Ve druhé půli jsme vystřídali postupně všech dovolených 5 hráčů a ti se s chutí zapojili do ofenzívy, která byla drtivá a hosté již jen odkopávali a pouze asi dvakrát zahrozili z brejků. Postupně se prosadil po standartní situaci ještě jednou Dobiáš, na 5:0 zvyšoval po sólové akci Salajka a po nástupu na hřiště se dvěma krásnými střelami prosadil Havlín a jednou mladý dorostenec Kuba Bor. Výsledek zcela odpovídá dění na hřišti a za předvedený výkon bych chtěl všem klukům moc poděkovat."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Do utkání na umělé trávě jsme vstoupili bez několika hráčů základní sestavy. Naše plány vzaly za své již po třinácti minutách, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen Pavlinec. Domácí tým dokázal záhy přesilovku využít. Měli jsme pak možnost srovnat stav utkání. Domácí do půle přidali druhou a třetí branku. Ve druhém dějství domácí postupně navyšovali stav utkání. Nám se naskytlo pár příležitostí, ale Sovák na brankáře FC TVD nevyzrál. V závěru Slavičané na hřišti dominovali a my na tento zápas budeme muset co nejrychleji zapomenout."

PRLOV - HALENKOV 1:1 (0:0)

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „V důležitém duelu v boji o udržení jsme bod zachraňovali až v nastaveném čase. V první půli se hrála velmi vyrovnaná partie s několika příležitostmi na obou stranách. Přesto se do kabin odcházelo za bezbrankového stavu. Ve druhé půli se nám nepodařilo pohlídat nejlepšího hráče hostí Zádilského a Halenkov se ujal vedení. Poté jsme museli otevřít hru a při šancích hostí nás podržel brankář. V závěrečném tlaku jsme se dočkali vyrovnání v nastaveném čase. Vzhledem k vývoji utkání bod určitě bereme."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Utkání v Prlově jsme měli velmi dobře rozehráno a zbytečně jsme v závěru přišli o výhru. Po úvodní brance Zádilského, jsme měli několik příležitostí utkání defenitivně rozhodnout, ale domácí tým podržel gólman. V závěru jsme inkasovali v nastavení. Je to určitě škoda, měli jsme zaděláno na tři body, ale takové zápasy musíme prostě dotáhnout do konce."

LIDEČKO - JABLŮNKA 4:1 (2:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „V souboji s Jablůnkou jsme se chtěli svým fanouškům revanšovat za nečekaný výpadek v Přílukách. Podařil se nám vstup do utkání a již v 6. minutě kanonýr Aleš Číž otevřel skóre. I nadále jsme hostující tým přehrávali a po půlhodině hry se trefil Číž podruhé. Komplikace přišla těsně před přestávkou, kdy byl po dvou žlutých kartách vyloučen Fusek. Do půle jsme odcházeli s dvoubrankových vedením, které ale mohlo být i vyšší. V úvodu druhého dějství přidal uklidňující třetí trefu Gargulák. Zápas jsme měli ve své režii a deset minut před koncem Aleš Číž zkompletoval hattrick. Hosté v závěru dali z penalty výsledku kosmetickou úpravu. Naše výhra je naprosto zasloužená, mrzí mne snad jen zbytečně inkasovaná branka."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „K utkání do Lidečka jsme odcestovali bez několika hráčů základní sestavy a zejména v první půli to bylo na našem výkonu znát. Domácí tým byl více aktivnější a svoji převahu vyjádřil dvěmi brankami. Jeho náskok mohl být nakonec i vyšší. Ve druhé půli jsme hráli přesilovku, kdy domácí hráli bez vyloučeného hráče, ale k většímu obratu v utkání to nevedlo. Domácí přidali třetí branku a v závěru i čtvrtou. Nám se podařilo, i přes několik dobrých příležitostí, dát čestný úspěch až v samotném závěru z pokutového kopu."

CHORYNĚ - PROSTŘ. BEČVA 1:3 (0:1)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „Utkání se hrálo v našem azylu ve Lhotce. Proti druhému týmu tabulky jsme odehráli výborné střetnutí, ale doplatili jsme na slabou koncuvku. Hned v úvodu jsme dokonce nedali penaltu. Hosté čekali na svoje příležitosti a ty na rozdíl od nás dokázali využít. Mužstvo bojovalo až do konce, na body to však nestačilo."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Utkání s Choryní bylo velmi bojovné a hrálo se na špatném terénu, který soupeř musí využívat kvůli rekonstrukci svého hřiště. Začali jsme špatně, penaltou v první minutě však soupeř pohrdl. A postupně jsme hru vyrovnali a ukazovali svojí útočnou kvalitu. Do půle se po standardce hezky trefil Michalek, když mu namazal Vašut. I do druhé půle nastoupili lépe domácí, ale šance neproměnili. My jsme byli trpěliví a postupně se dostávali do gólových příležitostí, které se nám podařilo proměnit. Soupeř snížil pozdě a do závěrečného tlaku jsme již domácí nepustili. Získali jsme tak cenné body."

DOLNÍ BEČVA - HOVĚZÍ 6:0 (3:0)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Zápas s Hovězím jsme měli od úvodního hvizdu plně pod kontrolou a střelecky se dařilo především Fiuráškovi, který dal do 60. minuty čtyři branky. Ve druhém poločasu se utkání hodně přitvrdilo, na což doplatil vyloučením náš brankář Einšpígl a také dva hostující hráči. Přitom utkání už bylo dávno rozhodnuto v náš prospěch a hosté se do útočení nepouštěli. Rozhodčí hru zbytečně pustil a hráči toho využili a nakonec to tak i dopadlo. Postupně jsme přidali pátou a šestou branku. Výhra je naprosto zasloužená, ale nemuselo vůbec dojít k vyloučení hráčů, kteří budou oběma týmům chybět."

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „K lídru tabulky jsme přicestovali v hodně kombinované sestavě a utkání jsme přijeli odehrát jen z povinnosti. Domácí tým předvedl svoji velkou ofenzívní kvalitu a dokázal trestat naše individuální chyby. Ve druhé půli se na hřišti zbytečně jiskřilo, na což doplatili naši vyloučení hráči Polášek se Zádilským a domácí gólman Einšpígl. Výhra domácích je naprosto zasloužená, v okleštěném složení jsme jim nemohli klást větší odpor."

Utkání Krhová - Poličná bylo odloženo na úterý 3. 5. 2022 17:30

