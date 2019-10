Jediná trefa Salay stačila ve skupině B fotbalistům Osvětiman k udržení letošní neporazitelnosti a prodloužení vítězné série. Ambiciózní tým zvítězil v Hluku 1:0, i když mu chyběl trenér Němčický nebo exligový středopolař Šumulikoski.

SKUPINA A

HORNÍ LIDEČ – KELČ 5:4 (2:1)

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Zápas jsme rozhodli až v samotném závěru a stál nás hodně sil a také nervů. Začátek utkání patřil hostím, kteří se již v desáté minutě ujali vedení. My jsme poté zvýšili obrátky a do půle jsme po gólech Smolíka a Sporka vývoj utkání otočili. Když dal Surovec těsně po zahájení druhé půle Surovec naší třetí branku, zdálo se být rozhodnuto. Hosté ale rychle snížili na jednobrankový rozdíl. Nám se podařilo jít do vedení 4:2, ale ani to nestačilo. Hosté srovnali na 4:4, kdy vyrovnávající branka padla ze sporné penalty. V závěru se k nám ale přiklonilo štěstí, kdy Fojtík v poslední minutě zápas rozhodl. V infarktovém utkání padlo devět branek, hosté byli hodně efektivní v zakončení, nakonec jsme zasloužené tři body vydřeli v hodině dvanácté.“

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Do zápasu jsme zase vstoupili dobře a z brejku skórovali. Pak jsme ale hráli ustrašeně s vědomím,že boy potřebujeme. Soupeř se po dvou rozích ujal vedení. Druhá půle byla dost divoká a dostali jsme hned branku,ale hned jsme snížili. Soupeř vzápětí odskočil. Pak jsme konečně začali hrát to,co umíme a po dvou chybách soupeře vyrovnali. Měli jsme v 90. minutě standardní situaci a přesto ještě stihli inkasovat, někdy je fotbal krutý. Za druhý poločas smekám a rozhodně jsme si nezasloužili prohrát. Tenhle fotbal se musel líbit, body nemáme, ale hrajeme s vlastními hráči a zapojujeme mladíky. Myslím,že je to správná cesta. Výhry brzo zase přijdou.“

Branky: 23. Smolík, 33. Sporek, 48., 52. Surovec, 90. Fojtík – 10., 70. Reisskup, 49. Rada12. Hlavica (pen.),

JUŘINKA – VAL. POLANKA 1:2 (1:1)

Do utkání vstoupily oba celky odhodlaně a zápas měl říz od prvních minut. Polančané prezentovali svůj technický um v 10. minutě, kdy Štrbík vykouzlil střeleckou příležitost pro Davida Mačka, jeho pokus z pravé strany pozorný Nosálek vyrazil na rohový kop. Juřinka zahrozila z rychlého protiútoku v 19. minutě, centr Vavřík centroval na Juřicu, jenž zakončoval z voleje a jen těsně minul polanskou bránu. Hosté postupně získali územní převahu, držení míče mluvilo v jejich prospěch, avšak střeleckou příležitost, která by mohla zaměstnat brankáře Nosálka dlouho nezaznamenali. Až ve 41. minutě se otevřel brankový účet zápasu. David Maček byl při svém průniku do malého vápna soupeře faulován a penaltu s přehledem proměnil Daněk. Juřinka ovšem dokázala odpovědět ještě do přestávky. Koleček centroval ze standardní situace a odražený míč se dostal na nohu Paťavy, jenž dokázal prostřelit dezorientovanou obranu hostů.

Start do druhé půle měli Polančané velmi aktivní a dokázali uzamknout soupeře na jeho obranné polovině, ale podobně jako v první půli se jim nedařilo ohrozit Nosálka. Definitivní zlom utkání přišel v 62. minutě, Stanislav Adámek nacentroval míč do předbrnakového prostoru, k dorážce se hlavičkou snažil propracovat David Maček, ale domácí obránce stačil ještě svou branku uhájit, ovšem na dorážku z druhé vlny v podání Štrbíka už defenzíva Juřinky stačit nereagovala. Utkání se následně celkem vyhrotilo, k vidění byly ostřejší zákroky a rozhodčí Štěpánek byl možná až příliš tolerantní, ovšem jeho čas přišel a žluté karty padaly na obou stranách. V samotném závěru se snažila Juřinka už v husté atmosféře vybojovat vyrovnání a byla k tomu blízko, po centru ze standardní situace zívala odkryta polanská brána, ovšem na poslední chvíli pohotově zasáhl bránící Stanislav Adámek a následně rozhodčí ukončil zápas, ve kterém nováček získal další tři body.

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Věděli jsme, že nás v Juřince nečeká nic jednoduchého, mají zkušený tým a přeci jen hráli vloni ještě Krajský přebor. Snažili jsme se však věnovat své hře, což se nám poměrně dařilo, jen tomu chybělo více střelby. Nakonec se však z penalty prosadil Daněk. Sice jsme záhy inkasovali vyrovnávací branku, ale myslím, že ve druhé půli jsme předvedli velké odhodlání a zaslouženě dokráčeli pro další cenný tříbodový zisk.“

Branky: 44. Paťava – 42. Daněk (pen.), 62. Štrbík.

VIGANTICE – VLACHOVICE 6:1 (5:0)

Pavel Štůrala, trenér Vigantic: „Před utkáním jsme měli ze svého soupeře trošku obavy, neboť v posledním duelu se u nás Vlachovice ukázaly ve velmi dobrém světle. Skvěle nám ale vyšel vstup do utkání a již v 5. minutě se trefil Boruta. O čtyři minuty později dopravil míč do sítě Pavlíček. Ve 13. minutě dal třetí branku Vičan a demolici hostí dokonal o dvě minuty později Macíček. Na hřišti jsme dominovali a v samotném závěru prvního dějství přidal Macíček pátou trefu. I ve druhém poločasu jsme diktovali tempo hry, Horák zvýšil na šest nula. Poté se ke slovu dostali i hosté a dali výsledku kosmetickou úpravu. Podali jsme kompaktní výkon ve všech řadách a svého soupeře jsme jednoznačně převyšovali. Pochvalu za předvedený výkon tak zaslouží celé mužstvo.“

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Zápas jsme si prohráli už v samotném začátku, kdy jsme do patnácté minuty čtyřikrát inkasovali. Domácí trestali každou naši chybu a do poločasu přidali ještě pátou branku. Druhý poločas se už dohrával jen z povinnosti, nám se podařilo vstřelit alespoň čestný úspěch Mikulčíkem. Domácí byli lepším týmem a po zásluze vyhráli.“

Branky: 5. Boruta, 9. Pavlíček, 13. Vičan, 15., 44. Macíček (pen.), 56. Horák – 65. Mikulčík.

Val. Meziříčí B – Vidče 0:1 na penalty

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „Překvapivý, ale pro nás zasloužený výsledek se v sobotu odpoledne zrodil na hlavním hřišti valašskomeziříčského stadionu. S leaderem tabulky jsme dokázali držet krok jak herně, tak především fyzicky a zaslouženě utkání dotáhli až do penaltového rozstřelu a v něm stejně jako minulý týden dokázali zvítězit. Po celé utkání nám dobře pracovala obranná čtveřice, vyvarovali jsme se zbytečných chyb v rozehrávce a to byl základ našeho úspěchu. V prvním poločase jsme soupeře do vyložené šance nepustili, ale ani my si žádnou větší šanci nevytvořili. Druhá půle už byla pro oko diváka fotbalovější a začaly přicházet i šance. Hned v úvodu se domácí dostali do dvou gólových, které však výborně zneškodnil s jistotou chytající Petružela. Poté se na druhé straně ocitl sám před brankářem Kramoliš, své sólo ale neproměnil. V 70.min. asi přišla naše největší šance zápasu. Výborně hrajícího Kramoliše ve velkém vápně fauloval stoper domácího týmu a hlavní rozhodčí nařídil pokutový kop. Slabou střelu Mičkala však brankář Petrnek i s pomocí tyče zneškodnil. V samotném závěru mohli strnout vítězství na svou stranu domácí, kdy sám postupoval na Petruželu jejich útočník. Videčský brankář jej však vychytal. Následný dramatický penaltový rozstřel ukončila až devátá série, ve které rozhodl poměrem 7:6 pro nás kapitán Mičkal.“

KATEŘINICE – HRACHOVEC 2:0 (0:0)

Petr Sedláček, asistent trenéra Kateřinic: „Úvod nám nevyšel podle našich představ, špatně jsme kombinovali a zahrozili jsme pouze jednou po střele Drdy. Naopak nás musel podržet brankář Vrba, který zneškodnil šanci soupeře. Hosté vycítili, že nejsme ve své kůži a začali nás zlobit a z rohu nastřelili tyčku. O půli jsme jsme hráče nabádali k větší aktivitě, neboť hosté byli velmi nebezpeční. Druhý poločas už byl z naší strany lepší, v šancích se ocitli Čtvrtníček a Smilek. První branku jsme dali až v samotném závěru, kdy se prosadil Bětík. Pojišťovací branku přidal v nastaveném času Čtvrtníček. Bereme nakonec tři body, zápasu by ale spíše slušela remíza, neboť i hosté si vytvořili několik možností, kde nás podržel brankář Vrba.“

Radek Vaigl, asistent trenéra Hrachovce: „Odehráli jsme velmi smolné utkání, kdy jsme doplatili na neproměňování vyložených šancí. Především ta Orságova a Pavelkova po brance přímo volala. Nastřelili jsme tyčku, domácí brankář Vrba měl svůj den a stálo při něm i štěstí. Sudí Jílková nám upřela dva penaltové zákroky, při jednom u nich byla Orságovi dokonce vyzuta kopačka, ale na to se nechci vymlouvat. Měli jsme proměnit své příležitosti, poněvadž domácí tým byl tentokrát k poražení. Nezvládli jsme pak závěr zápasu, domácí vstřelili pět minut před koncem první branku a v závěru jsme už zariskovali a domácí pečetili šťastnou výhru.“

Branky: 85. Bětík , 91. Čtvrtníček.

VAL. KLOBOUKY – ROŽNOV 0:4 (0:3)

Radek Ovesný, vedoucí Val. Klobouky: „Domácí začali s elánem, ale již z první akce hostů se měnilo skóre. Po nedorozumnění v naší obraně se dostal k odraženému balónu v pokutovém území k míči hostující Kovács a nekompromisně obstřelil obránce i s gólmanem a trefil šibenici. Potom zahrozili i domácí, kdy krásnou přihrávku Opravila nezužitkoval před prázdnou brankou skluzem Fojtů, který jen těsně minul. V dalším průběhu byla hra vyrovnaná a hosté zahrozili znovu ve 27. minutě, když rychlý brejk dorazil pohotový Kolařík. Než se domácí vzpamatovali z obdržené branky, potrestal je po chybě obrany hostující Fiurášek, který se od poloviny hřiště řítil sám na domácího gólmana Důbravu a toho prostřelil k levé tyči. Poločas se tak dohrál za stavu 0:3. Po změně stran se hosté uspokojili vedením, Spartak je dá se říci celý druhý poločas držel na vlastní polovině hřiště, ovšem bez gólového efektu. Ve velké šanci se znovu objevil zejména Vojta Fojtů, ovšem dnes neměl svůj den a neproměnil. Ve snaze alespoň korigovat výsledek, obdržel domácí tým v samém závěru, v 90. minutě opět z rychlého brejku branku hlavou, jejíž autorem byl podruhé v utkání Kolařík. Domácí podali tentokrát mdlý, odevzdaný výkon, se kterým se nedá bodovat.“

Branky: 4. Kovács, 13., 89. Kolařík, 30. Fiurášek.

PODLESÍ – VAL. PŘÍKAZY 8:0 (4:0)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Dosáhli jsme na jedno našich z rekordních vítězství. Dlouho bychom museli pátrat nazpět, kdy naposledy se nám podařilo vsítit tolik branek. Na destrukci hostí se podílel hattrickem Robert Tydlačka, dvě branky vsítil Jarek Janda, po jedné pak Honza Švec, Pavel Skalický a Pavel Blažek. Vítězství je plně zasloužené a kdybychom proměnili ostatní šance, bylo by i dvojciferné. Hráli jsme s chutí, trestali jsme chyby hostí a perfektně zahrála naše křídla.“

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „Momentálně se na hřišti malinko hledáme a chybí nám více sebedůvěry. Každý se bojí něco udělat a strhnou mančaft, tím pak vyrobíme základní chyby a dostaneme rychlé góly a je hotovo. Do dnešního zápasu jsme aspoň vždy v druhé půli minimálně výsledek korigovali nebo ukázali, že fotbal umíme. Dnes to bylo vše ve výletním tempu, určitě je osmička ostudná, ale všech co byli na hřišti. Tam jsme předvedli úroveň poslední třídy a takovým způsobem se nemůžeme prezentovat.“

Branky:35., 59., 90. Tydlačka, 21., 76. Janda, 10. Švec, 14. Blažek, 79. Skalický.

1. Val. Meziříčí B 8 6 0 1 1 19:10 19

2. Podlesí 8 6 0 0 2 30:14 18

3. Vigantice 8 5 1 0 2 25:12 17

4. Val. Polanka 8 4 2 0 2 24:18 16

5. Horní Lideč 8 5 0 1 2 17:12 16

6. Kateřinice 8 4 0 3 1 17:14 15

7. Juřinka 8 3 1 0 4 19:17 11

8. Rožnov p. R. 8 3 1 0 4 11:14 11

9. Vidče 8 2 2 0 4 7:14 10

10. Kelč 8 3 0 0 5 14:16 9

11. Hrachovec 8 3 0 0 5 12:16 9

12. Val. Příkazy 8 1 1 2 4 17:23 7

13. Vlachovice 8 2 0 1 5 15:28 7

14. Val. Klobouky 8 0 1 1 6 5:24 3

SKUPINA B

HLUK – OSVĚTIMANY 0:1 (0:1)

Martin Dostal, sekretář Spartaku Hluk: „Je otázka proč Osvětimany nepostoupily do krajského přeboru. Mužstvo, které vede už nyní o sedm bodů a jasně všechny přehrává, je tady asi jenom na návštěvě. Od začátku hosté dávali svým sebevědomím najevo, kdo je pánem na hřišti. Byli rychlí, dobře kombinovali a vytvořili si územní převahu. Domácí hráči měli k soupeři respekt, a proto také se drželi taktiky, kterou jim určil trenér Vojtěšek. Napadali soupeře, hráli zodpovědně a bojovně. První půlku rozhodla povedená střela Salaye z 37. minuty. Hostující útočník napřáhl z dvaceti metrů a trefil dobře růžek domácího brankáře Šíchy. Druhý poločas byl podobný. Hosté měli územní převahu, ale nějaké vyložené šance si stejně jako v prvním poločase nevytvořili. Zýbal byl dobře pokrytý a ač se snažil sebevíc, branku se mu dát nepodařilo. V závěru se snažili domácí vyvinout nějaký tlak a změnit stav utkání, bohužel se jim to nepodařilo, i když dvakrát bylo u branky Osvětiman horko. Hosté však zkušeně tyto šance vyřešili. Domácí nastoupili posíleni o Slaného a za výkon zaslouží pochvalu. Bohužel kvalita hráčského kádru Osvětiman je na jiné úrovni.“

Branka: 37. Salay. Rozhodčí: Diváci: 180.

DOLNÍ NĚMČÍ – BOJKOVICE 4:2 (2:0)

Petr Kadlček, trenér Dolního Němčí: „V prvním poločase jsme hosty zatlačili a po dvou proměněných šancích jsme vedli 2:0. Vyšly nám standardky. První gól jsme dali hlavou po centru z boku, druhý zase hlavou po rohu. Bojkovice si v úvodní části vypracovaly jednu příležitost. Hned v úvodu druhé půle jsme po dalším rohu a následném závaru přidali třetí gól a uspokojili se. Hosté rychle výsledek dvěma brankami snížili. Nám paradoxně pomohlo vyloučení Libora Kadlčka, který obdržel červenou kartu za oplácení. Podle nás měl být už v první půli za hrubý zákrok vyloučen hostující Vít Dolina. Bojkovice si asi myslely, že to budou mít proti deseti jednodušší a ve zbytku utkání už neměly takový tlak. V závěru se hrál spíš fotbal bez šancí. My jsme však z protiútoku vstřelili čtvrtou branku a utkání definitivně rozhodli. Jinak to byl spíše boj než fotbal stejně jako pokaždé s Bojkovicemi.“

Branky: 29. a 50. L. Kadlček, 45. Stojaspal, 84. Richtr – 52. Miča, 58. Vacula. Rozhodčí: Zicháček. Červená karta: 65. L. Kadlček (Dolní Němčí). Diváci: 240.

KUNOVICE – FRYŠTÁK 1:3 (0:2)

Vratislav Chaloupka, trenér Kunovic: „Kvůli hodům jsme si přeložili utkání, přesto jsme do něj vstoupli vlažně, jakoby se měl soupeř porazit sám. Nehráli jsme dobře, bylo to bez pohybu, bojovnosti. Po dvou nevinných tečovaných střelách jsme v desáté minutě prohrávali 0:2. Dlouho nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Ve zbytku první půle jsme si vytvořili tři šance, žádnou z nich jsme ale nedali. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Byli jsme lepší, bohužel hned po přestávce byl vyloučen kapitán Pavel Kříž. Hostující hráč ho dvacet metrů tahal za dres, Pavel se bohužel ohnal a ho trefil do hlavy. Pak přišly další různé divné verdikty rozhodčího. Třeba náš Ondica dostal do soupeře hlavičku, ale sudího hosta nevyloučí. Pak po strkanici asi deseti hráčů vyloučí našeho Uhlíře a ještě jednoho hostujícího hráče, nikdo ani neví za co. Přitom Andreas Chaloupka leží na zemi a dostane ránu kolenem. Posuzování bylo opravdu divné. Podle mě to mladí rozhodčí nezvládají. Škodí to fotbalu, celkovému image sportu. Z nepřesných verdiktů vznikají zbytečné emoce. I v deseti jsme Ondicou snížili na 1:2. Kontaktní branka nás nakopla. Byli jsme lepší, ale po strkanici a dalším vyloučení už hosté měli na hřišti spoustu prostoru a v závěru zvýšili na 3:1. My jsme tam předtím měli nějaké závary, klidně jsme mohli vyrovnat na 2:2. Podali jsme ale nejhorší výkon sezony. Nezasloužili jsme si vyhrát. Kluci už byly myšlenkami na hodech. Třeba zápas s Nedachlebicemi byl úplně jiný než s Fryštákem. Hlavně co se týká přístup a nasazení.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Hráči Fryštáku napravili ztrátu z nevydařeného minulého utkání a dokázali znovu ze hřiště soupeře dovézt tři body. Kunovice byly před tímto utkáním jediným mužstvem, který držel tempo se suverénním lídrem z Osvětiman, ale v sobotu byly od prvních minut horším týmem. Fryšták hrál velmi dobře a v prvním poločase získal brzy dvoubrankový náskok. Střelci našich branek byli už ve třetí minutě Chudý a v desáté minutě Vavruša. Domácí zaskočeni úvodem střetnutí nebyli do přestávky mužstvem, které by potvrzovalo dosavadní umístění v tabulce. Po přestávce se Kunovice zlepšily, přestože od 51. minuty hrály v deseti po vyloučení Kříže. Po hodině hry snížily stav zápasu brankou Ondici 1:2 a drama bylo na světě. Fryšták se snažil zápas v přesilovce rozhodnout, ale byl to boj o střed hřiště. V 72. minutě trošku zbytečně zasáhla do zápasu slečna rozhodčí na pomezí, když viděla ve strkanici po přímém kopu prohřešky na obou stranách a na její pokyn musel rozhodčí vytáhnout dvě červené karty. Pro domácího Uhlíře a fryštáckého Topiče tím zápas skončil. Fryšták však další drama nepřipustil, když v 84. minutě potvrdil překvapení kola a dobrý výkon hostů třetím gólem zápasu Vavruša.“

Branky: 61. Ondica – 10. a 85. Vavruša, 3. Chudý. Rozhodčí: Pospíšil. Červené karty: 72. Uhlíř, 51. Kříž – 72. Topič. Diváci: 96.

ZLECHOV – NIVNICE 0:5 (0:3)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Hodnocení zápasu je skoro zbytečné. Na výkonu i výsledku se projevila naše nezkušenost a marodka. Minulý týden jsme jeli do Šumic v jedenácti hráčích, jednoho z nich odvezli do nemocnice a my zbytek utkání dohrávali v deseti. Teď to bylo něco podobného. Zápas svojí nešikovností a neumem výrazně ovlivnil také rozhodčí, který v úvodu rozdal spoustu karet a pak nám hned ve 26. minutě vyloučil beka. My momentálně nemáme na to, abychom po většinu utkání hráli v deseti. Nivnice přesilovku využila a už do přestávky zápas rozhodla. Ve druhé půli sice rozhodčí vyloučil hostům dva hráče, ale v tu dobu bylo utkání dávno rozhodnuté. Soupeř ukázal svoji kvalitu, nás ale poslala do kolen nešťastná branka hned v páté minutě. Momentálně nemáme kvalitu na to, abychom zápasy s těmito soupeři otáčeli. Bohužel absolutně nechápu fakt, že ve Zlechově je mládežnická akademie a my z ní nemůžeme použít žádného hráče, protože vedení akademie převedlo všechny hráče do Buchlovic. Jsme snad jediný mančaft v Česku, který nemůže využít vlastní dorostence. I proto nemám mužstvo kým doplnit.“

Branky: 5. Těthal, 35. Borýsek, 39. Straňák z penalty, 52. Hladiš, 56. Kelíšek. Rozhodčí: Bernatík. Červené karty: 26. Duchtík – 43. Borýsek, 76. Holboj. Diváci: 150.

OTROKOVICE B – KORYČANY 3:1 (1:1)

Jan Janča, trenér Otrokovic B: „Jsme spokojení. Kluky musím pochválit za výkon i přístup. Když budeme hrát v plné sestavě, vždycky to bude dobré. Proti Koryčanům nám ale nevyšel začátek. Kluci ještě spali, kdy soupeř udeřil hned po rozehrávce. Naštěstí jsme to otočili. V úvodu byla hra vyrovnaná, postupem času jsme ale převzali iniciativu a dostávali se víc do hry. Podařilo se nám po pěkné akci vyrovnat Minářem. Krátce po změně stran jsme výsledek otočili, když se po akci Marčíka prosadil střídající Malát. Třetí gól da Bahounek z poloviny hřiště. My jsme měli pak další šance, dvakrát jsme nastřelili břevno. Soupeř měl taky několik příležitostí. Nás ale podržel gólman. Celkově to byl pohledný zápas. Byli jsme lepší, soupeř bojovnější. Pomáhal si tvrdšími zákroky, skluzy, které rozhodčí toleroval.“

Branky: 40. Minář, 49. Malát, 82. Bahounek – 1. Koval. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 98.

ÚJEZDEC – ŠUMICE 6:3 (5:1)

Miroslav Mikliš, místopředseda Újezdce: „Sousedské derby se odehrálo za pěkného počasí před početnou kulisou téměř 400 diváků. Domácí o osudu utkání rozhodli již v prvním poločase, když do branky Šumic nasázeli postupně pět branek. Hosté přitom nehráli špatně směrem do útoku, ovšem v obraně měli mezery, které tentokrát domácí Újezdec dokázal potrestat. Postupně se trefili hned pětkrát a další příležitosti zůstali nevyužity. Hosté ale ukázali bojovné srdce a dokázali výsledek korigovat. Poločasovou pauzu orámovali jejich dvě branky. Poté přece jen domácí zpozorněli a dotáhli utkání již více v klidu do vítězného konce. Na obou stranách přibylo po jedné brance. Když navíc v 70. minutě viděl hostující kapitán Žampach zbytečnou, možná trochu přísnou, červenou kartu, bylo o osudu utkání definitivně jasno.“

Branky: 7. a 30. Lekeš, 22. Liška, 34. Červenka, 43. Valenta, 61. Vacula – 47. a 77. z penalty Ondřej, 44. Kelíšek. Rozhodčí: Veselý. Červená karta: 69. Žampach (Šumice). Diváci: 368.

BUCHLOVICE – NEDACHLEBICE 3:2 (2:0)

Josef Křiva, trenér Buchlovic: „Po dvou letech jsem se zase vrátil na lavičku prvního mužstva, protože Libor Matoušek u nás na vlastní žádost skončil. Já tým povedu do konce podzimu, pak se uvidí. První poločas jsme odehráli výborně. Ani Nedachlebice ale nehrály zle. My jsme ale byly o něco lepší. Hráli jsme po zemi, technicky na krátké přihrávky. Měli jsme víc šancí. Do vedení jsme šli v 17. minutě, kdy centr Belanta z pravé strany prodloužil Křiva a Mikulova teč skončila přesně u tyče. Nedachlebice měly jednu šanci, ale kanonýr Sedlář zakončoval vedle. V závěru prvního poločasu jsme přidali druhý gól, když David Křiva, kterého jsem ze stopera vytáhl do útoku, dorazil pod břevno vlastní střelu. V první půli jsme zahrozili ještě jednou, ale hostující gólman Hájek krásnou střelu Křivy po trestném kopu krásně vyškrábl ze šibenice na roh. I druhý poločas jsme začali dobře a po hodině hry jsme zvýšili na 3:0, když se po centru Křivy hlavou prosadil nejmenší hráč na hřišti, Otrusiník. Trenér Nedachlebic pak poslal skoro dvoumetrového gólmana Hájka do pole, což hostům pomohlo. Nejprve se střelou do břevna prosadil Sedlář, v závěru skóroval Bartoš. My jsme se na konci utkání zatáhli a strachovali o výsledek. Byly to nervy, ale konec jsme si pohlídali. Jsem rád, že jsme ukopali tři body. Konečně jsme doma zvítězili.“

Branky: 17. Mikula, 45. Křiva, 61. Otrusiník – 73. Kováč, 88. Bartoš. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 150.

1. Osvětimany 8 7 1 0 0 37:7 23

2. Kunovice 8 5 1 0 2 18:10 17

3. Nivnice 8 4 1 2 1 17:5 16

4. Bojkovice 8 4 2 0 2 26:16 16

5. Újezdec 8 4 0 2 2 21:15 14

6. Dolní Němčí 8 4 0 2 2 16:11 14

7. Fryšták 8 4 1 0 3 17:13 14

8. Nedachlebice 8 4 0 1 3 20:13 13

9. V. Otrokovice B 8 4 0 0 4 15:20 12

10. Koryčany 8 3 0 2 3 13:19 11

11. Šumice 8 1 1 1 5 16:28 6

12. Hluk 8 1 1 0 6 8:17 5

13. Buchlovice 8 1 1 0 6 9:27 5

14. Zlechov 8 0 1 0 7 3:35 2

PETR KOSEČEK