Ve skupině B trenér Nivnice Václav Uhlíř se poprvé od svého letního odchodu z Hluku postavil bývalému klubu a svůj nový tým dovedl k přesvědčivému vítězství 4:1. Stejným poměrem si vedoucí Osvětimany poradily s oslabeným Fryštákem.

SKUPINA A

KELČ – VAL. KLOBOUKY 8:0 (3:0)

Daniel Šulák, trenér Kelče: „Potkali jsme zatím nejslabšího soupeře soutěže, hosté z Valašských Klobouk se snažili, měli tam v sestavě mladé hráče, ale to prozatím na 1. A třídu nestačí. My jsme chtěli být od začátku aktivní a agresivní, změnili jsme i rozestavení. Přesto, že jsme dali úvodní gól Minářem již ve 14. minutě, bylo to pak z naší strany nepřesné a moc se nám nedařilo. Vysvobodil nás až zajišťující gól Nováka z trestného kopu ve 37. minutě a do kabin se šlo nakonec za stavu 3:0 po střele Hlavici v závěru prvního dějství. Prostřídali jsme ve druhém poločasu naše složení a měli na hřišti mladou sestavu, které se podařilo skóre postupně navyšovat. Nakonec jsme si s chutí zastříleli a hosté odjíždějí s debaklem. Jsme rádi za dvě výhry v řadě, ale nějaké body na závěr podzimu ještě potřebujeme.“

Branky: 14. Minář, 37. Novák, 45. Hlavica, 56. Reisskup, 69. Pastrnek, 76. Novák, 87. Rada, 89. Škařupa.

VLACHOVICE - ROŽNOV 5:1 (2:0)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Domácí chtěli potvrdit body z minulého kola a nutno říct, že jim zápas s Rožnovem pod Radhoštěm vyšel. Do vedení jsme se dostali už v 11. minutě po akci Tomáše Mikulčíka a tentýž hráč přidal ve 24. minutě druhou branku. Do konce poločasu jsme si vytvořili ještě několik příležitostí, ale skóre už se neměnilo. V úvodu druhého poločasu jsme si zápas částečně zkomplikovali, když Kašša odkopával míč a trefil přitom hostujícího hráče a následně byla nařízena penalta. Kovács se pak z pokutového kopu nemýlil a snížil na 2:1. Naštěstí se nám mezi 76. a 78. minutou podařilo znovu odskočit na rozdíl dvou branek, když se nejdřív trefil Trčka a po něm Ondřej Šimoník . Skóre zápasu pak završil po pěkné akci na jeden dotek Hověžák, který centr Davida Hlavici usměrnil do prázdné branky. Hosté ještě v závěru zápasu trefili z trestného kopu břevno, ale tři body nakonec zůstaly zaslouženě domácím.“

Branky: 11., 24. Mikulčík, 76. Trčka, 78. Šimoník, 82. Hovězák - 50. Kovács (pen.).

VIDČE – VAL. POLANKA 0:2 (0:1)

Vladislav Basel, sekretář TJ Vidče: „Dlouhou dobu k nám nezavítal tak kvalitně fyzicky i technicky připravený tým, jako v sobotním utkání Valašská Polanka. Chvála o hře, která předcházela hostující tým se potvrdila i na našem hřišti. V prvním poločasu hosté jasně dominovali a přehrávali nás ve všech činnostech. My si nedokázali přihrát a vpředu podržet míč. Absence Kramoliše na hrotu útoku byla viditelná a přetížená obrana kupila chyby. Již v 11. minutě po pěkné kombinaci hostů otevírá nikým nekrytý Baran skóre utkání - 0:1. V další vyložené šanci míjí odkrytou bránu Adámek. Vyrovnat mohl domácí Babinec, ale jeho křížnou střelu z dobré pozice brankář hostí chytá. Následovala další vyložená šance Barana a v samotném závěru poločasu, po odraženém míči se do zakončení dostává Kovalčík, ale naši šanci bodovat v utkání drží výborným zákrokem Petružela.Prvních dvacet minut druhé půle patří nám. Přebíráme iniciativu, jsme lepším týmem a dostáváme se i do šancí. Střílený centr však Dobeš hlavou míjí a šanci Křenka likviduje brankář hostí Kolínek. V 71. minutě ovšem přichází rychlá akce hostů a centr z levé strany před bránu uklízí do sítě důrazný Trčka - 0:2. Je rozhodnuto, hosté nám již možnost vrátit se zpět do zápasu nenabídnou, závěr utkání si s přehledem pohlídají a odvážejí si zaslouženě tři body za vítězství.“

Jan Tajzler, vedoucí Val. Polanky: „Věděli jsme, že Vidče umí potrápit i týmy z popředí tabulky. Domácí předtím porazili Valašské Meziříčí i Rožnov pod Radhoštěm, takže jsme jeli na zápas s pokorou. Průběh utkání však byl v prvním poločasu z naší strany povedený, jen jsme to nedokázali výrazněji projevit na stavu skóre. Domácí pak ve druhém poločase vycítili šanci na srovnání, ale my jsme udeřili Romanem Trčkou a zbytek utkání už kontrolovali. Jsme rádi, za další tříbodový zisk, který budeme chtít po delší době potvrdit i na domácí půdě.“

Branky: 11. Baran , 71. Trčka.

VAL. MEZIŘÍČÍ B – HOR. LIDEČ 2:0 (0:0)

Začátek patřil hostům, dvě tutovky však nevyužili. Mrzet je mohla zejména střela do tyče po jednom z rohů. Poté se hra přelévala mezi oběma brankami a oba týmy se dostávaly do pěkných šancí. Postupně se útočnými choutkami prezentovali domácí Kundrát, Daniš či Horáček a za hosty Surovec a Krajča. Pěkná akce Valmezu volající po gólu byla k vidění díky Strakovi a jeho přesnému centru zprava na hrot na Horáčka a po změně stavu zcela jistě volal průnik prvně jmenovaného a dobré propíchutí míče na Daniše, který však místo střely slabší nohou si zbytečně přehazoval míč, který následně skončil těsně vedle Hornolidečské brány.

Bezbrankový poločasový výsledek vzal rychle za své ihned na začátku druhého dějství. Šance domácích v podání dua Gajdušek – Zachrdla skončila nepřesným míčem na kopačkách jednoho z hostujících obránců. Straka aktivním napadáním balón získal zpět, přihrávka do prostoru značky pokutového kopu a Horáček se střelecky nemýlil – 1:0. Vzápětí takřka identická akce v podání stejné dvojice hráčů gólem neskončila. Vynucená střídání na straně Valmezu na chvíli předala otěže zápasu do rukou Horní Lidče. Zhruba 15 minut se Valmez z vypětím sil bránil sérii rohů hostujících hráčů. Od 70. minut se hra opět vyrovnala a přicházeli další šance na obou stranách. Upravit stav mohli valašskomeziříčtí Halašta nebo po chvíli Štys, na straně Horní Lidče vyslal střelu na Pobořila Kolář. Konečnou podobu výsledku stanovila v 88. minutě pěkná kombinace Kundrát – Horáček – 2:0.

Karel Straka, vedoucí Val. Meziříčí: „Zápas byl ve znamení kopané velmi slušné úrovně. Oboustranně produkovaná útočná hra se musela přihlížejícím líbit.“

Vojta Číž, trenér Hor. Lideč: „Zápas snesl velmi přísné měřítko, oba celky byly hodně fotbalové a diváci se určitě nenudili. Nám příliš nevyšla první půle, byli jsme hodně zakřiknuti a měli jsme ze svého soupeře zbytečný respekt. Nezachytili jsme nástup do druhé půle a domácí dali úvodní branku. Poté jsme otevřeli hru, čtvrt hodiny jsme předváděli nátlakovou hru, ale vyrovnat se nám nepodařilo. Stáhli jsme hru na tři obránce a hráli jsme vabank. Domácí v samotném závěru stvrdili svoji výhru. Rozhodla první půle, která nebyla podle našich představ a nedařilo se nám ani střelecky.“

Branky: 47. a 88. D. Horáček.

PODLESÍ - KATEŘINICE 4:0 (1:0)

Tomáš Adámek, činovník Podlesí: „Utkání jsme odehráli v kombinované sestavě a zaskočit museli naši dorostenci, kteří se ale v zápasu vůbec neztratili. Již v úvodu utkání jsme si vypracovali několik šancí, ale trefovali jsme jen brankovou konstrukci. Po půlhodině hry se trefil Holčák a do kabin jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem, který mohl být ale i vyšší. Začátek druhé půle patřil hostím, kteří zvýšili aktivitu, ale branku se jim vstřelit nepodařilo. Uklidňující pro náš tým byla branka Jandy v 65. minutě. Čtvrt hodiny před koncem zvýšil Zetek z penalty na tříbrankový rozdíl a v závěru přidal Tydlačka čtvrtý gól. Porážka o čtyři branky je nejspíše pro hosty krutá, ale my jsme byli hodně efektivní v zakončení a to nakonec i rozhodlo.“

Marcel Beňo, trenér Kateřinic: „Museli jsme nastoupit ve velmi okleštěné sestavě. Máme velkou marodku a u někteří hráči měli pracovní povinnosti, přijeli jsme tak pouze v jedenácti lidech. I tak si myslím, že jsme nebyli horším týmem. Šance byly na obou stranách, ale domácí byli produktivnější a při koncovkách měli více štěstí. Druhá stránka je kvalita hřiště v Podlesí a na tomto terénu se pohledný fotbal hrát moc nedá. Takže to byla z obou stran spíše nakopávaná ze šťastnějším koncem pro domácí, kteří nám udělili lekci z produktivity.“

Branky: 29. Holčák , 65. Janda , 76. Zetek (pen.), 86. Tydlačka.

HRACHOVEC - JUŘINKA 2:4 (1:0)

Dušan Janošek trenér Hrachovce: „První poločas přinesl poměrně vyrovnanou partii, hosté měli dvě příležitosti. Nám se však podařilo dát deset minut před odchodech do kabin úvodní branku. Ve druhém dějství nás srazila na kolena první branka, kterou jsme inkasovali po zbytečné individuální chybě. Hostující tým to nakoplo a přidal další dvě branky. Nám se podařilo dát kontaktní branku. Měli jsme i nějaké možnosti ke srovnání zápasu, hosté však svoji aktivitu korunovali čtvrtou brankou. Oba celky nastoupily v kombinovaných sestavách, výhra hostí je nejspíše zasloužená.“

Zdeněk Hoffman, trenér Juřinky: „Zápas jsme nakonec zvládli, i když jsme v první půli mohli litovat svých neproměněných příležitostí. Dostali jsme v závěru první půle navíc lacinou branku. Ve druhém poločasu jsme srovnali a do vedení jsme šli po standartních situacích. V nich dominoval zejména Norbert Škorňa. Domácí dokázali ještě snížit na jednobrankový rozdíl, ale my jsme jim čtvrtou trefou definitivně vzali vítr z plachet. Hráče dnes musím pochválit, kdy trpělivostí a herní disciplínou jsme dokráčeli k zasloužené výhře.“

Branky: 35., 62. Orság - 55. Juřica, 59., 77. Škorňa, 61. Paťava.

VAL. PŘÍKAZY - VIGANTICE 4:1 (4:0)

Pavel Janošík, trenér Val. Příkazy: „V každém případě bylo dnes vidět, že fotbal hrát umíme a když ještě přidáme góly, tak je to dobré. Především se ukázala vyrovnanost soutěže a nerozhoduje postavení v tabulce. Samozřejmě musím manačaft pochválit za disciplinovanost a velké odhodlání konečně získat tři body. Nevím, zda nás hosté z Vigantic podcenili, ale jelikož jsme ovládli střed hřiště, tak se soupeř uchyloval k dlouhým balonům, které jsme byli schopni vždy vyřešit . Nám dnes asi vyšlo vše, co jsme chtěli. Celkový výsledek s ohledem na první poločas byl pro hosty milosrdný, vůbec nebyli schopni zachytávat náběhy agilního Lukáše Vaculky. Ten vsítil tři branky a další šance připravil, které jsme ale neproměnili. Myslím si, že dnes Vigantice zaslouženě prohrály, protože se nedostaly do žádné šance, která by ohrozila našeho brankáře. Až na jeden roh, kdy dali branku na 1:4. Sice se ve druhé půlce hrálo téměř výhradně na naší polovině hřiště, ale z jejich strany to k ničemu nevedlo. Naopak jsme se dostávali do brejků, které se nám nepodařilo úplně ideálně vyřešit. Jelikož byl poločas 4:0, tak jsme malinko ve druhé půli zalezli, což jsem moc nechtěl. Nám se však podařilo získat všechny body, tak snad si do příště vezmeme ponaučení a dohrajeme zápas o něco líp.“

Pavel Štůrala, trenér Vigantic: „Zápas nám vůbec nevyšel a především v první půli jsme nestačili zachytávat rychlé průniky domácích hráčů. Nakonec jsme mohli prohrávat i více než o čtyři branky. Do druhé půle jsme udělali změny v rozestavení, přitlačili jsme domácí celek na jeho polovinu, ale vytěžili jsme z toho jen jednu branku. Domácí vyhráli zaslouženě, my jsme se dnes nedostali do zápasu a rozhodla útočná aktivita domácích v první půli.“

Branky: 20., 24., 44. Vaculka, 7. Nikolén, - 60. Macíček.

1. Podlesí 11 8 1 0 2 37:16 26

2. Val. Polanka 11 7 2 0 2 33:18 25

3. Vigantice 11 7 1 0 3 33:20 23

4. Val. Meziříčí B 11 7 0 2 2 23:13 23

5. Horní Lideč 11 7 0 1 3 21:16 22

6. Kateřinice 11 5 1 3 2 22:22 20

7. Juřinka 11 5 1 0 5 29:26 17

8. Kelč 11 5 0 0 6 29:23 15

9. Rožnov p. R. 11 4 1 0 6 15:20 14

10. Vlachovice 11 4 0 1 6 27:33 13

11. Vidče 11 2 2 1 6 8:20 11

12. Val. Příkazy 11 2 1 2 6 26:31 10

13. Hrachovec 11 3 0 0 8 15:23 9

14. Val. Klobouky 11 0 1 1 9 5:42 3

SKUPINA B

OSVĚTIMANY – FRYŠTÁK 4:1 (2:0)

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Přijel k nám jeden z nejlepších soupeřů. Fryšták hrál od začátku utkání aktivně. My jsme se prosadili až ke konci prvního poločasu, kdy jsme dali dva góly po sobě. Už předtím jsme tam měli nějaké náznaky šancí, ujaly se však až dva góly do poločasu. Druhá půlka už byla v naší režii. Hosté nebyli tak aktivní směrem dopředu a herně odpadli. Naše výhra je zasloužená, ale musím pochválit také Fryšták, který byl pro nás solidním soupeřem.“

Jaroslav Hrbáček, místopředseda Fryštáku: „Při pohledu na soupisku Fryštáku před utkáním se lidem, co znají jeho hráčský kádr, musel zastavovat dech. Fryšták přijel na hřiště suverénního lídra s torzem týmu. Kvůli disciplinárnímu trestu byli mimo sestavu Valášek s Hřebačkou, chyběl Manďák, Kučera i kapitán Skalička. Nutno ovšem před celým týmem o to více smeknout, protože nebýt chvilkového zaváhání v závěru prvního poločasu, zápas mohl být hodně dramatický. Nakonec z toho ve druhém poločase byl bohužel těžký kondiční trénink a zcela zasloužená další výhra Osvětiman. Fryšták určitě nezklamal. My jsme si za první poločas asi gól zasloužili a dočkali se v 87. minutě, kdy střídající šestnáctiletý dorostenec Halašta vystřelil z dvaceti metrů, brankář Osvětiman míč vyrazil a Chudý ho bleskově poslal do sítě. Fryšták teprve podruhé v sezoně na hřišti soupeře nebodoval. Osvětimany potvrdily, že si hrají svou vlastní soutěž.“

Branky: 43. a 76. Zýbal, 42. Salay, 81. Pantić – 88. Chudý. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 111.

KORYČANY – KUNOVICE 3:2 (1:1)

Jiří Vybíral, předseda klubu FC Koryčany: „V Koryčanech byl k vidění kvalitní fotbal. Oba týmy dobře kombinovaly a bylo k vidění hodně šancí. Tu první využili domácí fotbalisté. Už ve druhé minutě vystřihli krásnou kombinaci Gejdoš, Filipský a Hanák. Přesná přihrávka a dorážka Hanáka znamenala vedení domácích. Radost měla však jepičí život. Nejprve vyzkoušely Kunovice tvrdou střelou pozornost gólmana Vrby. Ten střelu kryl. V 9. minutě po skrumáži v pokutovém území domácích přišel osvobozující odkop, nicméně na kopačky Ondřeje Dvouletého a ten již nezaváhal a Vrbu prostřelil. Bojovalo se na obou stranách, ale obrany odolaly až do konce prvního poločasu. V tom druhém byl nejslabším článkem na hřišti hlavní rozhodčí. Laxním přístupem v hodnocení faulů připustil tvrdou hru a nezvládnutím sporných situací došlo ke zbytečným potyčkám a častému přerušení hry. V 59. minutě byl v pokutovém území sražen Gejdoš, ale až druhý hrubý faul přesvědčil rozhodčího k odpískání pokutového kopu. Ten Gejdoš proměnil a domácí šli do vedení. Domácím narostla křídla a snažili se udržet míč na svých kopačkách. V 65. minutě po centru Tesaře přizvedl míč hlavičkou Hanák a míč překvapivě zapadl za záda jinak dobře chytajícího Pěgříma. Hanák byl při chuti a o pět minut později tvrdou střelou orazítkoval hostující břevno. Kunovice však potvrdily svoji kvalitu. Za nepříznivého stavu stále bojovaly a odměnou jim byla branka Davida Uhlíře. Domácí se probudili a kvalitním držením míče v závěru utkání se jim povedlo dovést zápas do vítězného konce.

Branky: 1. a 65. Hanák, 59. Gejdoš z penalty – 9. Dvouletý, 73. Uhlíř. Rozhodčí: Šubík. Diváci: 100.

ZLECHOV – ÚJEZDEC 2:1 NA PENALTY (0:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Konečně se nám vrátili zranění hráči. Hlavně Tomáš Vaněk v útoku doku mohl, hrál výborně. V první půlce nás soupeře trošku podcenil. Byli jsme malinko lepší, ale gól jsme stejně jako Újezdec nedali. Do vedení jsme šli tečovanou střelou Kotka, který hostujícího brankáře prostřelil z hranice šestnáctky. O vedení jsme ale brzy přišli. Bohužel jsme propadli při bránění standardní situace, kterou hosté zahrávali od postranní čáry. Jeden z jejich hráčů prodloužil centr a Kobzinek dal gól. Chleba se lámal až na konci střetnutí, kdy jsme tam měli situace, po kterých jsme mohli zápas rozhodnout. Střídající Lukáš Kedra sám na brankáře, pak jsme hlavou neuklidili balon do branky. Hosté byli herně o něco lepší. Výhru si asi zasloužili o něco víc. Soupeř hrozil hlavně ze standardek a dlouhých autů, které Valenta posílal hodně daleko. Nakonec jsme to ustáli a sahali po třech bodech. Máme alespoň dva.“

Branky: 69. Kotek – 72. Kobzinek. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 100.

NEDACHLEBICE – BOJKOVICE 2:3 NA PENALTY (1:0)

Miroslav Bednařík, trenér Nedachlebic: „První poločas patřil nám, ale škoda, že jsme z více šancí vytěžili jenom jednogólové vedení. V tuto dobu se mi naše hra líbila. Ve druhém poločase Bojkovice přidaly na aktivitě, ale když v 62. minutě Pavel Kováč zvýšil na 2:0, viděl jsem tři body reálně. Poté však po našich zaváháních zařídili vyrovnání bratři Dolinové. V poslední desetiminutovce jsme chtěli strhnout vítězství na svoji stranu, ale když Honza Hubál neproměnil ani jednu ze svých šancí a Sedlo nastřelil pouze břevno, šel se řešit druhý bod. Pokud bych byl jenom divák, pak se hrál zajímavý a dobrý fotbal, ale jako trenér, když ztratím vedení 2:0, tak spokojený nejsem.“

Branky: 20. Ryška z penalty, 62. Kováč – 67. Vít Dolina, 72. Vojtěch Dolina. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 150.

ŠUMICE – DOLNÍ NĚMČÍ 2:1 (2:0)

Martin Zicha, trenér Šumic: „Byl to těžký zápas. Z naší strany jde o ubojované vítězství. Hosté hráli výborně na brejky. Nám se ale povedlo brzy skórovat a proměnili jsme i další šanci. V prvním poločase jsme Dolní Němčí přehráli. Po přestávce se to však otočilo. Hosté zvýšili aktivitu a zatlačili nás. V závěru výsledek zaslouženě snížili. Nechybělo mnoho, aby soupeř na konci utkání skóre srovnal. Jsou to vydřené a šťastné body.“

Branky: 3. Pilka, 32. Pančocha – 85. Kadlček. Rozhodčí: Pospíšil. Diváci: 153.

NIVNICE – HLUK 4:1 (2:0)

Václav Uhlíř, trenér Nivnice: „Hluk bojoval, snažil se, ale dělal hrozné chyby, které jsme potrestali. Soupeř nám cestu za třemi body ulehčil. Hosté hned na začátku kopali roh, my jsme balon odvrátili a po hrubé chybě na polovině hřiště šel Bumbalík sám na brankáře a nezaváhal. Vedoucí gól zápas hodně ovlivni. Hluk působil sympatickým dojmem. Dál se snažil, ale my jsme ještě do přestávky přidali po standardní situaci druhý gól. Nakonec jsme s přehledem zvítězili. Měli jsme víc šancí ke skórování, vítězství je zcela zasloužené. Samozřejmě s Hlukem, kde jsem dřív trénoval, jsem chtěl vyhrát. Ke klubu mám ale vztah. Přál bych si, Nivnice byla první a Hluk druhý, což by byl ideální scénář.“

Martin Dostal, sekretář Hluku: „Je to už na pováženou, ale bohužel současnost je taková. Dostáváme velmi laciné branky a v útoku nemáme koncového hráče. To dnešní zápas plně potvrdil. Už v 9. minutě jsme kopali roh, v pokutovém území jsme měli hodně hráčů, ale souboj jsme nevyhráli. Odražený míč prohrál v souboji Horníček, přihrávka domácího hráče šla do volného prostoru na nabíhajícího Bumbalíka, který sám před Rybnikářem proměnil. Za celý poločas jsme si nevytvořili pořádnou šanci na skórování. V poli jsme domácí sice přehrávali, ale jen po jejich pokutové území, co to bylo platné, když po jednom z přímých kopů Straňáka Zalubil vykopával z brankové čáry. Ve 41. minutě kopali domácí roh, míč se dostal k Těthalovi, který měl dostatek času k tomu, aby přes hlavu skóroval. Ve 49. minutě unikl Kukla, který pěkně přihrál před branku, ale před dobíhajícím Horníčkem domácí obránce odkopl. Snížení by nám pomohlo. Hned v 50. minutě kopali domácí roh, který jako obvykle vyhrával Velecký, od jeho hlavy šel míč na břevno, odsud do pole, kde stal úplně volný, neobsazený Bumbalík. Ten vstřelil svou druhou branku v zápase. Další nedůslednost následovala v 60. minutě. Jeden z našich obránců minul míč, na který nabíhal Straňák, ten šel sám na Rybnikáře a s přehledem proměnil. V 68. minutě byl sražen v pokutovém území Martiš a Zalubil snížil na 4:1. Ve druhém poločase jsme si nějaké šance vytvořili, ale proměnit je byl problém. Za zmínku stojí pět žlutých karet pro naše hráče, z toho čtyři byly za řečnění.“

Branky: 9. a 50. Bumbalík, 41. Těthal, 60. Straňák – 68. Zalubil. Rozhodčí: Gloser. Diváci: 250.

BUCHLOVICE – OTROKOVICE B 3:0 (2:0)

Josef Křiva, trenér Buchlovic: „Byl to vyrovnaný a zajímavý zápas. V prvním poločase jsme hráli dobře po zemi, soupeř taky praktikoval kombinační fotbal. Prvních patnáct minut jsme měli navrch a svoji převahu jsme zužitkovali vedoucím gólemn. Belant si narazil balon s Mikulou a krásně ho uklidil na přední tyč. Otrokovice po obdržené brance převzaly iniciativu a dalších dvacet mnut byly lepší My jsme se začali bát o výsledek. Na konci poločasu jsme ale hru zase srovnali a přidali druhou branku, když se po centru Tomeška prosadil Vaculík. Ten stejně jako Belant poslal balon na první tyč. Gólman na míč nedosáhl. Musím říct, že jsme vedli se štěstím, protože výsledek 2:0 neodpovídal dění na trávníku. Otrokovice měly v sestavě mladé a šikovné kluky, kteří měli nějaké závary a jednu pološanci. Do soupeře jsme se v úvodu druhé půle opřeli a začali protivníka přehrávat. Dvě šance měl Mikula. Prosadil se až Kořínek z penalty. Za stavu 3:0 hosté rezignovali, my jsme zápas lehce dotáhli do vítězného konce. Další dvě šance zazdil Mikula, snad si branky nechal na příště.“

Branky: 10. Lukáš Belant, 42. Jan Vaculík, 69. Martin Kořínek z penalty. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 200.

1. Osvětimany 11 10 1 0 0 50:9 32

2. Bojkovice 11 5 4 0 2 35:20 23

3. Nivnice 11 5 2 2 2 25:11 21

4. Újezdec 11 5 0 4 2 26:19 19

5. Koryčany 11 5 1 2 3 24:26 19

6. Fryšták 11 5 1 1 4 21:19 18

7. Nedachlebice 11 5 0 4 2 25:17 17

8. Kunovice 11 5 1 0 5 22:23 17

9. Dolní Němčí 11 4 0 3 4 21:22 15

10. V. Otrokovice B 11 5 0 0 6 18:29 15

11. Šumice 11 3 2 1 5 24:31 14

12. Buchlovice 11 2 1 1 7 13:29 9

13. Hluk 11 1 1 1 8 12:27 6

14. Zlechov 11 0 3 0 8 4:38 6

