/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Jednu branku dal, na druhou nahrál. Útočník Patrik Schick byl zásadní postavou fotbalové reprezentace při výhře 2:0 nad Běloruskem v kvalifikaci mistrovství světa. V Kazani se dotáhl na osobnosti - v historické tabulce vyrovnal Antonína Panenku a Tomáše Skuhravého.

Patrik Schick jeden gól dal a na druhý nahrál. | Foto: ČTK/AP/Roman Kruchinin

Patriku, zhodnoťte výhru nad Běloruskem.

Neřekl bych, že nás něčím překvapili. Byli jsme připravení na to, že budou mít rychlý přechod do útoku, že budou hrát na brejky, což předváděli hned od začátku. Možná nám trvalo pár minut, než jsme se přizpůsobili. Ale zápas jsme měli pod kontrolou, do ničeho výrazného jsme je nepustili. Myslím, že jsme mohli dát i víc gólů.