Důvodem je fakt, že domácí oddíl má některé hráče v karanténě a další si po pátečním tréninku stěžují na různé nevolnosti. O víkendu v Nivnici nehráli ani žáci. Situací se bude v nejbližších dnech zabývat vedení svazu.

Nákaza nemocí covid-19 tak neohrožuje pouze mezistátní zápasy, evropské poháry a utkání profesionálních soutěží, ale i výkonnostní fotbal, jehož poslední ročník byl v březnu přerušen a následně předčasně ukončen.

V nové sezoně byl na Zlínsku doposud klid, první odložené utkání přišlo až v neděli. „Bohužel to potkalo zrovna nás,“ povzdechl si trenér Nivnice Libor Matoušek.

Celek z Uherskohradišťska se přitom na hodové derby před vlastním publikem těšil. Ještě v pátek normálně trénoval, o víkendu ale zasáhla vyšší moc.

„Rodiče jednoho z hráčů byli pozitivně testování, takže musel do karantény. Co mám informaci, dalším klukům bylo špatně, někdo měl teploty, proto jsme informovali soupeře i vedení svazu a společně se dohodli na odložení utkání,“ uvedl Matoušek.

„Nevěděli jsme, jak situaci řešit. Nechtěli jsme ale nikoho dostat do problémů. Bylo by od nás nezodpovědné kdybychom hráli. Vždyť u nás jsou hody, na zápas by přišlo pět set diváků,“ přidává.

Hosté přijali nepříjemnou zprávu s nadhledem. Okresnímu rivalovi bez problémů vyšli vstříc.

„Dozvěděli jsme se to až v neděli dopoledne. Řešil to náš sekretář se zástupci soupeře a svazu, ale všichni to chápeme. V dnešní době nemá cenu něco hrotit, zdraví lidí je přednější. Taky všichni chodíme do práce, nemá cenu riskovat a být pak zavřený doma v karanténě. Věřím, že utkání odehrajeme jindy,“ uvedl trenér Dolního Němčí Petr Kadlček.

Nivnický kouč zatím vůbec netuší, co bude následovat dál.

„Samozřejmě nás to zaskočilo. Je to pro nás komplikace. Budeme se řídit pokyny svazu a hygieny. Momentálně nevíme, zda budeme muset odložit i další zápasy,“ přemítá.

Podle Matouška bude velký problém odložené zápasy dohrávat v týdnu.

„Chodíme do práce, nemáme jak ligové týmy k dispozici pětadvacetičlenný kádr,“ připomíná. Kouč Nivnice se bojí, že se pandemie rozšíří i do dalších oddílů a nákaza se objeví i v jiných obcích a klubech nejen na Slovácku.

„Já na to mám svůj názor. Furt ale o tom přemýšlím a bojím se, že se sezona zase nedohraje,“ míní.