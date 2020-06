Parta kouče Jiřího Vojtěška zvládla i středeční dohrávku se sousedním Dolním Němčím. Domácí tým rozhodl další derby v úvodní půlhodině, kdy tradičnímu rivalovi nastřílel čtyři góly a zbytek utkání bez problémů kontroloval.

„Vstup do utkání nám vyšel, možná nám ale rychlé branky i trochu uškodily,“ myslí si trenér Hluku Jiří Vojtěšek.

„V prvním poločase, který snesl nějaké kritérium, jsme byli lepší. Z druhé půle jsem ale trošku zklamaný. Po prostřídání a změnách v sestavě už tam chyběla organizace hry. Bylo to mdlé, spíše se utkání dohrávalo. Podle mě by se takový zápas měl dohrávat s jinou noblesou,“ je přesvědčený ex-ligový obránce.

Spokojený však může být se současnou kvalitou mužstva. Vedení Spartaku po mizerném podzimu nelenilo a tým před novou sezonu výrazně doplnilo. Jiná je polovina základní sestavy.

„Přišla jsme kvalita, po které jsme volali,“ pochvaluje si Vojtěšek.

Už v zimě se z Rakouska vrátil útočník Tomáš Martiš, přišel Bilavčík. Obranné řady navíc vyztužili David Uhlíř a Tomáš Skovajsík z Kunovic, do zálohy přišel mazák Sopůšek a klub lanaří i další mazáky Šálka a Bihariho.

„Věřím, že s Broňou se domluvíme. Radkovi jsme umožnili s námi trénovat i hrát, ale bude pro nás asi nedostupný,“ tuší Vojtěšek.

Dolní Němčí žádné nové tváře nehlásí. V Hluku hostům nestačil ani hattrick Pavla Krchňáčka.

„Soupeř byl lepší, fotbalovější. My jsme zaspali hlavně začátek. Kluci už to pak nedotáhli,“ posteskl si kouč Dolního Němčí Petr Kadlček.

Zkušený trenér měl uprostřed týdne k dispozici všechny opory, přesto to na posíleného protivníka nestačilo.

„Nyní moc netrénujeme. Scházíme se jenom v pátek, což je na výkonech hráčů znát,“ ví dobře Kadlček, který ocenil kvalitu soupeře.

„Hluk má jiný kádr než na podzim. Uvidíme, zda kluci, kteří za ně nyní hrají, zůstanou, nebo se vrátí do Rakouska. To my ale řešit nemusíme. Pro nás je důležité, že jsme si v tomto období zahráli a kluci jenom neseděli doma, protože trénink a zápas je úplně něco jiného,“ připomíná.

Než se Dolní Němčí rozkoukal, prohrával po trefě Romana Martiše 0:1. Hosté sice přispěchali s rychlou odpovědí, když po centru Tomáše Stojaspala srovnal Krchňáček, ale zbytek první půle patřil jednoznačně Spartaku.

Tomu vrátil vedení Sabo, jenž nadvakrát překonal hostujícího gólmana. Pak se dvakrát v krátkém sledu trefil Tomáš Martiš a bylo to 4:1.

Domácí mohli z převahy vytěžit i více branek, ale Roman Martiš orazítkoval pouze tyč a další šance zneškodnil gólman Dolního Němčí.

Po přestávce tempo hry opadlo. Domácí drželi balon a kombinovali, v zakončení aly bli dost lehkovážní. V síti skončil pouze chytře zahraný trestný kop Šálka a střela Saba. Hosté stačili porážku dvakrát pouze zmírnit, když domácího brankáře Fojtíka překonal Krchňáček.

Tenisový výsledek 6:3 potěšil hlavně diváky, aktéři toaž tolik neřešili.

„Pro nás bylo důležité, že jsme po té dlouhé pauze mohli vůbec začít zase hrát fotbal. To, že jsme odehráli čtyři těžké utkání, je pro nás jenom plus. Bylo to užitečné, zajímavá konfrontace. Přivedli jsme šest nových lidí a konečně jsme si zápasy trošku užily. Bylo to jiné než na podzim, kdy jsme se trápili,“ dodal Vojtěšek.

Letní Corona Cup tří krajských rivalů skončí v neděli v Dolním Němčí, kde domácí tým vyzve Újezdec.

Corona Cup 2020

TJ Spartak Hluk – TJ Dolní Němčí 6:3 (4:1)

Branky: 16. a 82. Sabo, 24. a 27. T. Martiš, 2. R. Martiš, 65. Šálek – 9., 67. a 89. Krchňáček

Diváci: 80

Hluk: Fojtík - Skovajsík, Uhlíř, Horák, J. Machala, Zelinka, Šálek, Sopůšek, R. Martiš, T. Martiš. (Kročil, Bílek, Bilavčík, O. Machala, M. Machala, Bihari). Trenér: Vojtěšek.

Pořadí:

1. Hluk 4 3 1 0 13:5 10

2. Újezdec 3 1 0 2 7:9 3

3. Dolní Němčí 3 0 1 2 8:13 1