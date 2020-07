„První půlrok měl být adaptační, takže jsem rád, že jsem dostal nějaké šance. Ve Slavii je na mém postu obrovská konkurence, každá odehraná minuta mě posouvá dál. Věřím, že v nové sezoně se na hřiště dostanu ještě častěji,“ říká odhodlaně odchovanec zlínského fotbalu.

Jak si Patrik Hellebrand zvykal na nové angažmá? Kdo mu nejvíc pomáhal?

„Musím přiznat, že to nebylo až tak složité. Bylo to hlavně tím, že mi hodně pomohli noví spoluhráči a také realizační tým Slavie. Nejvíc mi pomáhal Ondra Kůdela, přítelkyně a rodina. Patří jim za to velký dík,“ povídá mladík, který se může pochlubit v jednadvaceti letech mistrovským titulem.

„Ano, je to super, celá sezona byla super. Nejde ji hodnotit jinak jako pozitivně. Titul jsme trošku oslavili, bylo hodně gratulantů,“ prozrazuje.

Je to jiný svět

I přes své mládí už stihl nastoupit v lize za tři fotbalové kluby. První ligový zápas odehrál už květnu 2017 za Zlín, další zápasy přidal v dresu Slovácka a pražské Slavie.

Patrik Hellebrand se ale do nějakého srovnávání klubů nechce pouštět.

„Těžko hodnotit. Samozřejmě, že ve Slavii je to jiný svět, je tam všechno co potřebujete. Záleží jen na vás, jak budete makat a využijete dané příležitosti,“ chválí zázemí a podmínky v mistrovském klubu.

Slavie Praha prohrála v letošním ligovém ročníku pouhé dva zápasy. Po prohře na Bohemce padla v Uherském Hradišti.

Jak utkání prožíval Patrik Hellebrand, který zápas odseděl na střídačce?

„Byl to zvláštní pocit, přijel jsem na Slovácko poprvé jako host. Na zápas moc rád nevzpomínám, protože jsme prohráli.“

Po dvoutýdenním volnu se sešívaní sejdou ve čtvrtek 23. července. Příprava na příští ročník začne odjezdem na kondiční soustředění do Rakouska. Volné dny stráví domácích podmínkách.

„Nikam se nechystám, zůstanu doma. Strávím pár dní s rodinou, v sezoně jsem si ji příliš neužil,“ povídá na závěr talentovaný fotbalista.