ROZHOVOR/ Spokojený a rozesmátý přišel mezi novináře Marek Havlík, který byl ústřední postavou Slovácka v zápase proti Mladé Boleslavi. První branka padla po jeho milimetrovém centru na Tomáše Zajíce a sám přidal vítězný gól z trestného kopu v poslední minutě zápasu. Jeho centr nakonec skončil k překvapení všech v síti hostujícího gólmana.

V bílém dresu Slovácka Marek Havlík | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Z tribuny se zdálo, že míč ještě tečoval Veliče Šumulikoski. „Ne, byl to Markův gól, balon šel mimo mě," přiznal kapitán Slovácka.

Chtěl jste míč centrovat nebo přímo ohrozit branku?

Centroval jsem to, nebyla to střela. Ještě jsme se bavili, se Šumim (Šumulikoskim), říkal jsem mu, že balon pošlu do vápna. Nakonec to letělo přímo na něho, ani nevím, jestli balon tečoval.

Nebavili jste se o té brance?

Říkal, že sám neví, ale prý balon nejspíš netečoval. Za výhrou jsme si šli od začátku, jen se to zkomplikovalo tím gólem Boleslavi hned v úvodu. Potřebovali jsme urvat tři body, jsme moc rádi, že se to konečně podařilo.

Mladá Boleslav nebyla nijak výrazná. Zklamala vás svým výkonem?

Nevím, možná to bylo také naší hrou. Šli jsme si za výhrou, celý den jsme byli na zápas nahecovaní. Podařilo se to, super.

Věděli jste, že Boleslav jste v lize dvanáct zápasů v řadě neporazili?

Věděli. Před zápasem říkal trenér, že dneska přijde ten den a on přišel. Všichni jsme byli na zápas koncentrovaní, všichni udělali pro výhru maximum – vyšlo to.

Deset minut před koncem dostal červenou kartu Da Silva. Boleslav dohrávala o deseti. Pomohlo to k výhře?

Rozhodně, ještě víc jsme je v závěru zmáčkli.

Oba góly ze standartních situací, připravujete se na ně nějak speciálně?

Jo, nacvičovali jsme to. Vyšlo to na sto procent. Tomáš Zajíc má výborný výskok na míč, vůbec se nedivím, že první branku tak přesně trefil.

Máte 25 bodů, znamená to, že jste z nejhoršího venku?

Asi ještě ne, ale tato výhra je pro nás hodně důležitá. Ty remízy už nás trošku štvaly.