Uherské Hradiště – Pozor! Omezení provozu Fitness centra. Pro všechny fanoušky a pravidelné návštěvníky Fitness centra Buly Arény Kravaře. Tento týden máme až do pátku výluku vždy hodinu od 17.30 do 18.30 hodin. To je upozornění, které najdete na webu sportovního centra v Kravařích.

Důvod je jasný, posilovnu využívají fotbalisté 1. FC Slovácko, kteří na severu Moravy pumpují do svých těl energii na jarní ligové boje. Sportovní a hotelový komplex, který najdete asi deset kilometrů od Opavy, v minulosti využíval Jaromír Jágr, Šárka Kašpárková a další sportovní osobnosti. Trenér Slovácka Svatopluk Habanec si nemůže prostředí ve Slezku vynachválit. „Musím říct, že jsem tady z toho prostředí a podmínek velmi mile překvapen. Máme tady k dispozici hřiště, kvalitní posilovnu, regeneraci a výborné zázemí hotelu včetně kuchyně," svěřil se pro klubové stránky.

Program na soustředění je prakticky každý den stejný. Nabírání hrubé fyzické kondice na jarní část ligy.

„Dopoledne a odpoledne máme trénink, který navečer doplňuje posilovna. Po večeři čeká na hráče ještě rehabilitace. Dá se tedy říct, že trénujeme třífázově. Všechny tréninky probíhají s míčem," přibližuje přípravu asistent trenéra Jiří Dekař.

Žádný velký pohyb směrem do prvoligového kádru fotbalistů Slovácka se zatím nekoná. Na kondiční soustředění odjeli jenom možní adepti ligového dresu z vlastních mládežnických zdrojů. Jedinou posilou je uzdravený záložník Filip Hlúpik. Trenér Svatopluk Habanec se posilováni nebrání, ale na ligu si troufá i s aktuálním kádrem.

„Každý chce posílit, ale my nechceme brzdit talenty typu Havlík, Trávník, Holek, Šimko.

Snažím se myslet hlavně do budoucna. Řekl bych, že do každé řady bychom potřebovali jednu posilu. Máme zájem o nějaké hráče, ale nechci brát někoho, kdo by pak seděl na lavičce. Buď vezmeme hotového fotbalistu, nebo tým zůstane v současné podobě. S tímto kádrem jsme schopni hrát ligu."

Habanec: „Nejlepší hráči juniorky a béčka by se měli objevit v přípravě ligového týmu."

Jedním z možných adeptů na hrot útoku je Martin Holek. Na začátku listopadu exceloval v Juniorské lize, když rozstřílel Varnsdorf čtyřmi góly. Odchovanec fotbalu ve Slavičíně má na svém kontě 46 zápasů za mládežnické reprezentace a byl dokonce na stáži ve slavném Anderlechtu Brusel. Nějakou dobu působil v pražské Spartě, ale do ligového kádru se nepodíval. Dvě sezony odehrál v dresu ústecké Army, do áčka Slovácka se neúspěšně snažil probít už před rokem. Čtyřiadvacetiletý forvard je odhodlaný svoji šanci tentokrát nepustit.

„Záleží na trenérech, jak mě budou chtít využít a také na mých výkonech. Já pro to udělám všechno. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál," poznamenal Martin Holek.

Kouč Slovácka mu dává v letošní zimě poslední příležitost. „Martin je typologicky druhý Libor Došek, ale musí to dokázat v průběhu následujícího měsíce. Už není ve věku, kdy by měl několik let před sebou, aby mohl dokazovat, že na to má. Buď se do kádru prokouše během zimní přípravy, nebo by si měl hledat angažmá v druhé lize," říká trenér na rovinu.

Jeho slova vysokého útočníka nijak nedeprimují. „Že bych byl v přípravě nervózní a strachoval se o místo v kádru? Není to pro mě stresující, když to řekl pan Habenec, tak to asi bude pravda," povídá Holek.

Mimo vysokého útočníka se o místo v širším kádru Slovácka perou i dva nadějní dorostenci Jakub Prajza a Jan Bartoš. „Jakub předvádí na pravé straně obrany velice slušné výkony. Je to rychlostní typ, kterého bych tu chtěl mít. Honza odehrál za béčko také slušné zápasy. Chci vidět, jak se oba projeví v profesionálnějším týmu a jestli zvládnou naši tréninkovou zátěž," okomentoval oba dorostence Habanec a na závěr dodal. „Podle mého by se měli nejlepší hráči juniorky a béčka objevit alespoň jednou v přípravě ligového týmu. Což se u nás děje."

Fanoušci mohou vidět první utkání zimní přípravy Slovácka v sobotu 11. ledna. Na staroměstském Širůchu hraje od 11 hodin proti třetiligové Kroměříži.