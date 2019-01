Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ – Do české ligy vkročil letos na jaře jako král. Naplnil velká očekávání a v pěti zápasech hned čtyřikrát udržel čisté konto. Získal si tak fanoušky, kteří okamžitě věděli, že po Miroslavu Filipkovi má Slovácko opět vynikajícího gólmana. Na začátku letošní sezony ale musel Dušan Melichárek spolknout tři hořké pilulky v podobě proher s Brnem, Olomoucí a Spartou. Jeho výkony sice byly jako u jednoho z mála hráčů hodnoceny dobře, přesto nevěděl, jestli nastoupí do dalšího zápasu.

Gólman 1. FC Slovácko Dušan Melichárek. | Foto: ČTK

„Přiznám se, že jsem myslel, že dostane šanci někdo jiný. Ale trenér Dekař mi dal na Dukle důvěru a jsem rád, že jsem mu ji snad splatil," říká osmadvacetiletý brankář. A rád byl určitě u zaskakující kouč. Melichárek totiž v posledních vteřinách reflexivním zákrokem zachránil remízu, která nastartovala mužstvo k lepším výsledkům.

Máte za sebou reprezentační přestávku, ve které jste dobíjeli baterky. Trenér Habanec vám údajně dal pěkně „pokouřit"?

No, musím, říct, že někdy jsem byl rád, že už jsem doma a můžu se natáhnout (úsměv). Určitě jsme dohonili to, co jsme ztratili od letní přípravy. Bylo toho docela dost, ale to k fotbalu patří.

Vedle dřiny v úvodním týdnu jste naopak měli za odměnu volný víkend. Jak jste si ho užil?

V pátek jsem byl s rodinou a večer jsme byli s přítelkyní a kamarády na večeři. V sobotu jsme se byli podívat na slavnostech vína. V neděli jsem se pak byl podívat na utkání béčka a odpoledne jsme s rodinou zavítali na pouť v Koryčanech. Zkrátka takový pohodový odpočinkový víkend.

Vzpomněl jste slavnosti vína. Okoštoval jste nějaký dobrý vzorek nebo třeba burčák?

Řídil jsem, takže jsem nic neokoštoval. Přesto jsem si odpoledne užil. Prošli jsme si město, Vinohradskou ulici a den jsme zakončili posezením u rodiny v Mařaticích, kde jsme sledovali fotbal s Dánskem.

Je o vás známé, že nerad dostáváte góly a ještě víc nerad prohráváte. Začátek sezony tedy musel být malým očistcem…

Bylo pár nocí, které jsem nespal. Ale to už je za námi. Teď jsme udělali ze tří zápasů sedm bodů, čeká nás Boleslav, a to v tuto chvíli nejdůležitější. Ne se dívat na zápasy dozadu.

Uklidňoval vás aspoň fakt, že vaše výkony byly jako u jednoho z mála hodnoceny dobře?

Jestli se mi dařilo, nebo ne, to nechám na jiných. Nezískávali jsme body a dostával jsem hodně gólů, takže jsem rád, že už je to za mnou.

Když se nedaří, trenéři dělají změny, kde se dá. Potěšilo vás, že jste měl nadále důvěru?

Přiznám se, že jsem počítal s tím, že by po Spartě mohla přijít změna, že že by trenér Soukup dal Hečisa (druhého gólmana Milana Heču – pozn. aut). Ale došlo k odvolání trenéra a na Dukle zápas vedl pan Dekař, od kterého jsem dostal důvěru. Doufám, že jsem mu ji některými zákroky splatil. Klíčové bylo, že jsme si odvezli bod, který nás nastartoval.

V posledních sekundách jste domácích chytil jasný gól. Berete to také jako zlomový zákrok?

Je pravda, že díky té remíze se změnila nálada, ohromně nás to povzbudilo. Přišel nový trenér, který zapracoval na psychice a připravil nás na Teplice. Všechno do sebe zapadalo jako ve skládačce a začalo to fungovat.

Výhrami nad Teplicemi a Příbramí jste se dostali do relativního klidu. Ale slůvko relativní je asi potřeba zdůraznit?

Přesně tak, klid není nikdy. My potřebujeme udělat další body a znovu si získat diváky na naši stranu. To, že jsme udělali sedm bodů, zatím nic neřeší. Je to sice paráda, ale teď nás čekají čtyři těžká kola, během kterých musíme získat co nejvíc bodů.

Jak moc je pro vás důležitá nula, kterou jste vychytal v Příbrami? Potrpíte si na čistá konta?

Když to skončí 1:0 pro nás, tak je ta nula strašně důležitá. Pokud ale vyhrajeme 2:1 jako třeba s Teplicemi, tak se dokáži smířit s tím, že jsem nějaký gól dostal. S nulou to sice vypadá líp, ale tak důležité to pro mě není. Raději i vítězím, než abych měl nuly a hráli jsme bez branek.

Po duelu s Teplicemi jste poprvé mohli slavit výhru s fanoušky. Asi byste si to rádi zopakovali i v sobotu…

Určitě. Jak už jsem říkal, za ta první kola si fanoušky potřebujeme udobřit. Začali jsme s Teplicemi a chceme v tom pokračovat i teď s Mladou Boleslaví. I když to bude velice těžký zápas.

Vy osobně si oslavy s kotlem užíváte hodně?

Já mnohokrát nedávám emocím průchod, ale musím říct, že konkrétně po Teplicích to ve mně nějak vybouchlo, protože jsem byl strašně rád, že jsme vyhráli. Oslavy jsem si opravdu užil. A užíval jsem si to pak ještě tak dva tři dny. Jinak ale spíš zůstávám v klidu a po zápase si v hlavě rozebírám, co se ještě dalo udělat líp.

Co čekáváte od zápasu s Mladou Boleslaví?

Očekávám, že k tomu přistoupíme stejně jako v posledních zápasech a budeme od první do poslední minuty bojovat o vítězství. Jak už jsem ale řekl, bude to velice těžké, Boleslav má výborné hráče. My ale hrajeme doma a musíme se v první řadě soustředit na náš výkon. Zápas dobře začít, aby se hrálo podle našich not.

Mapujete si nejbližší soupeře? Jestli ano, odkud by od Boleslavi mohlo hrozit největší nebezpečí?

Že bych si soupeře sám nějak rozebíral, to ne. To vždycky udělá trenér. Vím ale, že mají Mageru, Kuliče a vůbec celý tým je útočně laděný. Nebezpečí může přijít prakticky odkudkoliv.