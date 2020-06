V těchto dnech by vrcholily výkonnostní soutěže. Jak zpětně hodnotíte ročník, který zastavil koronavirus?

Na jarní část jsme byli velmi dobře připraveni, avšak těsně před spuštěním čtvrtfinálových zápasů poháru OFS došlo ke zvratu, který nikdo z nás nezažil.

Předčasné ukončení sezony mě a mnoho dalších zamrzelo, protože jaro by určitě přineslo zajímavé boje, a to jak na postupových příčkách, tak i na opačném pólu nejen tabulky okresního přeboru.

Fotbal se dokonale umrtvil, byl jsem zvyklý na pravidelný kontakt s oddíly a v podstatě dva měsíce nebyl kontakt prakticky žádný. Teprve v polovině května se situace začala postupně zlepšovat a že je o fotbal zájem, ukazuje i rostoucí počet přátelských utkání. I z reakcí funkcionářů oddílů je vidět, že fotbal prostě všem chybí.

Co vás osobně nejvíce mrzí?

Nedohrání poháru OFS, který se stal atraktivní jak pro hráče, tak i diváky. Los skýtal velmi zajímavé boje, pro finalisty ještě zážitek, protože hrát na ligovém stadionu se jen tak nepodaří.

Snad jediným kladem výluky bylo, že se zlepšila kvalita hracích ploch a mám zprávy, že některé oddíly zapracovaly i na zlepšení zázemí.

Co chystá OFS v nejbližší době?

Na výkonném výboru byly schváleny důležité materiály pro přípravu nadcházejícího soutěžního ročníku. Bezprostředně budou rozeslány oddílům pokyny k organizaci soutěží a přihlášky do soutěží. Protože jsme poslední článek v organizaci FAČR, bude termín losovacího aktivu vyhlášen až na základě losování moravských a krajských soutěží. Změnou bude, že se losování uskuteční takzvaně na dálku. Podle novely soutěžního řádu bude oddílům v dostatečném předstihu sdělen takzvaný „rozhodný den“, do kterého mohou provést případné změny.

Kdy se předpokládá start soutěží?

V současné době je reálné datum víkend v polovině srpna, kdy by měl začít okresní přebor. Okresní soutěž a soutěže mládeže pak podle počtu přihlášených účastníků později. Opět bude vyhlášena soutěž Pohár OFS Jarošovský pivovar mužů, podle zájmu by se hrálo už před začátkem soutěže OP. Určitě nezapomeneme ani na AutoRavira Cup Okresní pohár žáků.

Jaká je situace v mládežnických soutěžích?

Na tom je náš okres velmi dobře a pravidelně jsme hodnoceni mezi nejlepšími v rámci celé republiky. Mládežnická základna patří k jedněm z největších v tuzemsku, troufám si tvrdit, že větší a lidnatější okresy jsou daleko za námi. Je to nejen dobrá práce OFS, komise mládeže v čele s Pavlem Fraňkem, ale samozřejmě i kvalitní vizitka všech zainteresovaných klubů.

V průběhu jara byl na oddíly zaslán dotazník, ve kterém se měly předběžně vyjádřit, jaká mužstva mládeže přihlásí do soutěží. Až na několik výjimek jsme obdrželi zpětnou reakci a už teď víme, že otevřeme zbrusu novou soutěž Okresní přebor žáků 10+1 (2006 a mladší). U přípravek a v kategorii žáků proto až zas takový problém nevidím. Otázkou možná je, co s nimi udělá půlroční „lenošení“.

Největší problém je s dorosty. Zde sice máme poměrně dost družstev v krajských soutěžích a určitě i otevřeme okresní přebor. Přesto v této kategorii, a to platí všude, je největší úbytek hráčů, kteří by mohli pokračovat v kategorii mužů.

Co s tím?

Mnoho oddílů si však správně uvědomuje, že výchova mládeže je jejich „rodinné stříbro“ a to v otázce nejen dotací, ale hlavně bez mládeže dospělý fotbal postupně na vesnicích zanikne. Všechny dotační programy jsou totiž prioritně zaměřeny na mládež. Vychovávat vlastní potěr se prostě vyplatí!