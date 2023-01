Michal Ordoš zamířil do Sigmy Olomouc v roce 2008, kdy už měl za sebou angažmá ve Slovácku, Mladé Boleslavi a Bohemians. V Olomouci působil až do roku 2016, kdy zamířil na Kypr, následně do nižší rakouské soutěže. Při jeho působení na Hané si na půl roku odskočil do Kapfenbergu na podzim roku 2011.