ZLÍNSKÝ FASTAV DAL NOVÝM SADŮM LEKCI Z PRODUKTIVITY. BOJOVNÉMU TÝMU Z OLOMOUCE NASTŘÍLEL SEDM BRANEK

Zlín – To byla jízda! Fotbalistky Fastavu Zlín v 7. podzimním kole Moravskoslezské ligy žen dominovaly. Nováček soutěže rozstřílel Nové Sady 7:0.

,,Výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Oba týmy totiž podaly velmi dobrý výkon. Nám se ovšem mimořádně dařilo. Ale i Nové Sady, přestože se neprosazovaly v koncovce, bojovaly až do konce střetnutí,“ tvrdí jeden ze zlínských koučů Karel Dolina.

Domácím se povedl začátek duelu. V 19. minutě je poslala do vedení Kubicová, o čtyři minuty přidala druhou branku Janíková a v osmadvacáté minutě to bylo po další trefě Kubicové 3:0. V třiatřicáté minutě skórovala počtvrté opět Janíková.

V gólovém festivalu pokračoval Zlín i ve druhém poločase. V něm s chutí hrající Fastav po přesných zásazích Zeťkové, Rozsypalové a Strachoňové upravil stav na konečné skóre 7:0.

,,Ve vyrovnaném souboji nám téměř všechno vycházelo. Dařila se nám kombinace. Na začátku druhé půle jsme sice trochu polevili, brzy jsme se však zase dostali do tempa a utkání jsme dovedli k rekordní výhře,“ užíval si s celým svým kolektivem sobotní dopolední zápas Dolina.

Jeden z vůdců zlínské lavičky chválí celé družstvo. Nejvíc se mu ale líbil útočnice Terezy Kubicové.

,,Tereza dokázala prodat svoje fotbalové umění. Kromě toho, že dala dvě branky, tak se dostala i do několika dalších šancí. Skvěle zahrála i běhavá záložnice Denisa Janíková. A když bylo potřeba, tak jsme se mohli spolehnout i na jistou gólmanku Michaelu Matlachovou. Obranu výborně dirigovaly Kateřina Andrlíková s Terezou Vlčkovou,“ vyzdvihl všechny tahounky v sobotní partii proti šestému týmu tabulky spokojený trenér Karel Dolina.

V dalším kole se zlínský celek představí v sobotu od 14 hodin v Loděnicích. Vsetín, který měl o víkendu volno, bude hrát ve stejný den také od 14 hodin v Havířově.

Výsledek 7. podzimního kola:

FASTAV ZLÍN – NOVÉ SADY 7:0 (4:0)

Branky Zlína: Kubicová 2, Janíková 2, Zeťková, Rozsypalová, Strachoňová.

Fastav Zlín: Matlachová – Marholtová, Novosadová, Rozsypalová, Vlčková, Zeťková, Andrlíková, Jakešová, Janíková, Kubicová, Oharková. Střídaly: Martáková, Martináková, Žalková, Strachoňová.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN

UTKÁNÍ O PODZIMNÍHO MISTRA VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH ROZHODLO OSTRÉ SLUNCE

Region – Ve šlágru 8. podzimního kola v Moravskoslezské fotbalové divizi žen se dařilo Holešovským holkám. Hanačky vyhrály ve Valašských Kloboukách a tím si s předstihem zajistily titul podzimního mistra v soutěži. Radují se také Bezměrově, který si poradil s Mostkovicemi. Zklamaní jsou naopak v Březnici. Celek ze Zlínska utrpěl vysokou porážku od silného družstva z Vlkoše.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 0:1 (0:0)

,,Oba týmy předváděly pohledný fotbal. K vidění byla spousta korektních osobních soubojů. My jsme se však nedokázali prosazovat v koncovce. Ani hosté ale šance neproměňovali. O osudu střetnutí tak rozhodl náhodný gól, kdy v jednašedesáté minutě naše mladá brankářka Kateřina Fojtíková podcenila proti ostrému slunci nakopávaný balón od Slezáčkové, Ten ji přeskočil a skončil v síti“ konstatoval po šlágru podzimu zklamaný kouč Valašek Jaroslav Maňas.

,,Byl to náročný zápas. Oba kolektivy nešetřily důrazem. Úvodních 20 minut diktovali tempo domácí. My jsme se nedokázali vyrovnat s dlouhými nakopávanými míči Valašek. Pak jsme ale dostali balón na zem a začali jsme se prosazovat přízemní kombinací. Po přestávce už jsme byli lepším celkem. Kromě branky Slezáčkové velké šance ještě neproměnily Pospíšilíková, Sklenaříková a Kotasová. Nakonec to bylo vydřené vítězství. Za předvedený výkon ve druhém poločase jsme si však tři body zasloužili,“ hodnotil nejzajímavější víkendový duel šéftrenér Holešovských holek Slavomír Bednář starší.

Branka: Slezáčková.

Valašské Klobouky: Fojtíková – Hamalčíková, Tománková, Kořenková, Majerechová, Machů, Frajtová, Juřenčáková, Raková, Bednářová, Škrabolová. Střídaly: Andrea Jeřábková, Pjajková, Lada Mačková, Lukaštíková.

Holešovské holky: Kateřina Pitnerová – Křenková, Tiefenbachová, Fárková, Slezáčková, Pospíšilíková, Šiblová, Stavjaníková, Kotasová, Brázdilová, Sklenaříková. Střídaly: Jurčová, Vašíčková, Řiháková.

BŘEZNICE – VLKOŠ 2:9 (1:4)

,,Výsledek vystihuje situaci, v jaké se v součastném období nacházíme. Bez šesti hráček základní sestavy jsme nedokázali čelit s chutí hrajícímu týmu z Vlkoše. Jihomoravanky však byly maximálně efektivní v koncovce. My jsme kromě dvou gólů ještě nastřelili tyčku a měli jsme i další menší šance. Také mě mrzí, že jsme nemohli dát Soni Huťkové lepší dárek ke čtyřicátým narozeninám. Konec podzimu bud pro nás vysvobozením,“ těší se na zimní pauzu první muž lavičky Březnice Josef Juráň.

Branky Březnice: Adamíková, Huťková.

Březnice: Malotová – Vavrušová, Nikol Gregorová, Huťková, Adamíková, Kalivodová, Bukovjanová, Michalíková, Chudárková, Vaculíková, Kubíčková. Střídala: Šišková.

BEZMĚROV – MOSTKOVICE 2:0 (1:0)

,,Od úvodních minut jsme měli v zápase převahu. Vytvářeli jsme si také šance. První gól však dala až v osmadvacáté minutě po jasném faulu v pokutovém území na Houškovou z následně nařízené penalty Kristýnová. Po změně stran se Mostkovice zlepšily. Nicméně v pětasedmdesáté minutě přidala ze sólové akce Adéla Pitnerová naši druhou branku. Ve zbytku střetnutí už jsme naši druhou výhru v soutěži uhájili,“ radoval se trenér Bezměrova Vladimír Opluštil, kterému se výkon jeho svěřenkyň líbil.

,,Důrazného soupeře jsme přehrávali ve středu pole. Proto se celek z Prostějovska nedostával ke střelbě,“ upozornil ještě Opluštil.

Branky Bezměrova: Kristýnová, Adéla Pitnerová.

Bezměrov: Krejčí – Strašáková, Bílková, Houšková, Lucie Pitnerová, Adéla Pitnerová, Jordová, Kristýnová, Foltýnová, Dočkalová, Hájková. Střídaly: Vypušťáková, Červíková, Stavinohová, Trávníčková, Večerková, Pechová, Daňková.