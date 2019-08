BEZMĚROV V ŽENSKÉM FOTBALOVÉM POHÁRU FAVORITOVI Z BRUŠPERKU VZDOROVAL OSMDESÁT MINUT

Bezměrov – Překvapení se nekonalo. Fotbalistky Bezměrova však v 1. předkole Poháru FAČR žen podaly statečný výkon. Hanačky favoritovi z Brušperku dlouho vzdorovaly. Severomoravankém ale nakonec podlehly 2:5.

V utkání, které sledovalo 120 diváků, se domácí po ráně Dočkalové ujali v 18. minutě vedení. Brušperk ovšem ještě v prvním poločase po gólech Robotové a Šlégrové otočil stav na 1:2. Ve čtyřiapadesáté minutě nejmladší hráčka na hřišti patnáctiletá Kristýna Zachová, vyrovnala z penalty na 2:2. Závěr střetnutí, kdy oporám Bezměrova už docházely síly, však patřil hostům. Ti si po brance v 65. minutě Ostrusinové a dvou trefách v 83. a 84. minutě Stanjurové zajistili postup do dalšího kola.

,,Tolik diváků nechodí ani na mužské derby v okresním přeboru proti Lutopecnům,“ pochvaloval si atmosféru domácí kouč Vladimír Opluštil.

Jeho tým v historicky prvním soutěžním utkání žen Bezměrova od první do poslední minuty bojoval.

,,Na začátku zápasu měli hosté převahu. Ovšem od desáté minuty se hra vyrovnala. My jsme se až do osmdesáté minuty drželi. Ve zbytku duelu už ale Brušperk dokázal prodat větší fotbalové zkušenosti. Hosté byli také důraznějším družstvem. Rovněž se mohli spolehnout na jistou brankářku Roháčkovou. My se ale za předvedenou hru nemusíme stydět. Pokud bychom proměňovali šance, tak mohl být výsledek pro nás ještě příznivější,“ uvedl po zajímavém souboji Opluštil.

FC AJAX BEZMĚROV – SK BRUŠPERK 2:5 (1:2)

Branky Bezměrova: Dočkalová, Zachová.

Bezměrov: Miklová – Krejčí (85. Stavinohová), Strašáková, Lucie Pitnerová, Bílková, Jordová (87. Červíková), Zachová, Dočkalová, Hájková, Adéla Pitnerová (79. Foltýnová), Kristýnová, (90. Nováková).

POULIČNÍ TURNAJ V POPOVĚ

V POPOVSKÉM POULIČÁKU OBHAJILY PADĚLKY PRVENSTVÍ Z LOŇSKÉHO ROKU

Popov – Mužstvo Padělků zvítězilo v 11. ročníku fotbalového turnaje Popovský pouličák. Druhé místo v Popově obsadil celek Horňanska, bronzovou pozici vybojoval tým Dědiny. Padělky tak obhájily zlatou příčku z roku 2018.

Nejlepším turnajovým střelcem byl Josef Maryáš (Padělky). Nejlepším brankářem byl vyhlášený Zdeněk Pinďák (Dědina). Ten byl zároveň také nejstarším hráčem v letošním Popovském pouličáku.

,,Turnaj, který se hrál systémem každý s každým, se zúčastnilo 5 kolektivů. Zápasy se hrály s brankářem a čtyřmi hráči v poli,“ informoval jeden z organizátorů Karel Kamenčák.

Ten také prozradil něco z historie fotbalových turnajů v Popově. ,,První turnaje se u nás hrály už před rokem 1970. Tenkrát v nich bojovalo až sedm mužstev z jednotlivých částí obce. Kritéria jsme dodrželi dodnes. V Popovském pouličáku můžou hrát pouze obyvatelé Popova, nebo rodinní příslušníci občanů z Popova. Atmosféra ze zápasových soubojů se přenáší i do večerního přátelského posezení všech hráčů i diváků. U táboráku a hudby se vždy zpívá a dobrá nálada nechybí až do pozdních nočních hodin,“ uvedl ještě Kamenčák.

Sestava vítězných Padělků: Libor Bartozel, Karel Kamenčák, Tobiáš Kamenčák, Lukáš Hrnčiřík, Jiří Machara, Jiří Šuráň, Josef Maryáš, Martin David, Radek Hnilo, Petr Juřenčák.

TURNAJ VE VLACHOVĚ LHOTĚ

V TURNAJI VE VLACHOVĚ LHOTĚ SE ZE ZLATÉ PŘÍČKY RADOVALO MUŽSTVO Z FRANCOVY LHOTY FC 69

Vlachova Lhota – Tým z Francovy Lhoty FC 69 vyhrál 14. ročník turnaje v malé kopané Lhotka Cup. Stříbrnou pozici ve Vlachově Lhotě vybojoval celek z Vlachovic Předseda Team, třetí skončilo mužstvo K.P.S.

Nejlepším brankářem v turnaji byl vyhlášený Josef Slovák (K.P.S.), cenu pro nejlepšího hráče převzal Jaroslav Polách (FC Návštěvníci) a nejlepším střelcem se stal Ondřej Filák (FC 69 Francova Lhota).

,,Turnaj, jehož se zúčastnilo 7 kolektivů, se hrál systémem každý s každým,“ prozradil hlavní organizátor Pavel Mana.

Ten také chválil nejlepší tým. ,,Vítězové z Francovy Lhoty, kteří ve Lhotka Cupu obhájili loňské prvenství, byli silní na všech postech. Mužstvo FC 69 mělo téměř neprostupnou obranu, dařil se mu rychlý přechod do útoku a celek ze Vsetínska byl také nebezpečný v ofenzívě,“ uvedl Mana.

Sestava FC 69: Brlica – Tomáš Filák, Ondřej Filák, Veteška, Šerý, Surovec, Kovář, Šuta.

PŘESUN BRUMOVA DO VALAŠSKÝCH KLOBOUK

ŽENSKÝ FOTBAL V BRUMOVĚ SKONČIL. DRUŽSTVO SE STĚHUJE DO VALAŠSKÝCH KLOBOUK

Valašsko – Ženský fotbal v Brumově po 11 letech skončil. Příznivci dívčího fotbalu na Valašsku ovšem nemusí být smutní. Vítězky posledního ročníku ženské divizní skupiny B se totiž přestěhovaly do Valašských Klobouk.

,, Po dlouhé době, kdy holky úspěšně reprezentovaly Brumov, nastal čas pro změnu,“ vysvětluje nečekaný krok vedoucí Brumovjanek Ivo Polách.

,,Děvčata to budou mít blíž na trénink. Spousta z nich a také trenér Jaroslav Maňas bydlí totiž ve Valašských Kloboukách, nebo okolí tohoto města,“ uvedl Polách.

Tomu se práce v Brumově líbila. ,,Velmi dobře se spolupracovalo hlavně s předsedou klubu Ladislavem Vilímkem. Díky němu jsme měli v Brumově skvělé podmínky a opravdové domácí prostředí,“ děkuje Ivo Polách, který se po 12 letech také vzdal funkce vedoucího družstva.

,,I na tomto postu nastal čas na osvěžení krve,“ tvrdí úspěšný funkcionář Polách.

NÁBOR MLADŠÍCH ŽÁKYŇ DO FASTAVU ZLÍN

FOTBALISTKY ZLÍNA HLEDAJÍ NOVÉ TALENTY

Zlín – Nové talenty hledají fotbalistky Fastavu Zlín. Nábor mladších žákyň do ambiciózního zlínského klubu bude probíhat v úterý 27. srpna 2019 od 17.30 hodin ve Sportovním areálu Vlastimila Marečka. Jedná se o dívky ročníku narození 2006 a mladší. Holky vezněte si sebou sportovní oblečení.