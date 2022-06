Celá akce startuje v sobotu od 13.30 hodin slavnostním odhalením pamětní desky Jožky Silného, nejúspěšnějšího kroměřížského fotbalového rodáka.

„Od tohoto okamžiku ponese stadion jeho jméno. Je to důkaz toho, že si město váží svých rodáků, kteří něco významného dokázali a kteří přispěli k propagaci a šíření dobrého jména města doma i ve světě,“ konstatoval kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

V sobotu odpoledne se to na fotbalovém pažitu i v ochozech stadionu bude během dvou exhibičních utkání (14.30: Stará garda Hanácká Slavia Kroměříž - Bohemians Praha, 17.00: exhibiční utkání českých a slovenských kanonýrů – pozn. red.) hemžit fotbalovými hvězdami. „Oslav se účastní na šedesát českých a slovenských fotbalových legend, z toho bude 24 členů Klubu ligových kanonýrů,“ upřesnil Vondrášek.

Omluvenku pořadatelům již sice zaslali Skuhravý, Škoda, Vlček, Štajner či Kuka, ale celá řada osobností se již těší na setkání na Kroměřížsku. Dorazit by měla i trenérská fotbalová esa, jako je současný lodivod národního týmu Jaroslav Šilhavý či nejúspěšnější kouč z přelomu tisíciletí Karel Brückner.

„Během odpoledne se fanouškům představí členové úspěšných fotbalových výběrů z minulého století - vicemistři světa z roku 1962, stříbrní z Olympijských her v Tokiu 1964, evropští šampioni z roku 1976, olympijští vítězové z roku 1980 či poslední vicemistři Evropy. Dorazí dvě třetiny pozvaných fotbalových legend,“ dívá se do nabitého seznamu pozvaných Vondrášek.

Kromě skvělé povídané a možnosti získání autogramu připravili pořadatelé také bohatou tombolu, zajistili občerstvení.

Které legendy by měly dorazit do Kroměříže?

Členové Klubu ligových kanonýrů: Lafata, Daněk, Koller, Siegl, Drulák, Nehoda, Milan i Lubomír Luhový, Griga, Baroš, Panenka, Lokvenc, Bičovský, Diňa, Došek, Vízek, Wagner, Škoda, Kroupa, Ivan Hašek, Peter Herda, Janečka, Černý,, Mičinec, Nezmar, Lička, Masný, Levický, Ján Čapkovič.

Členové Klubu ligových kanonýr na Slovensku: Kožlej, Németh, Semeník, Mintál, Medveď, Oravec, Šesták, Vittek, Hološko, Bakoš, Hamšík.

Vicemistři světa 1962: Jelínek, Štibrányi, Lála.

Stříbrní z OH v Tokiu 1964: Geleta, Brumovský, Vojta, Knebort.

Mistři Evropy 1976: Viktor, Vencel, Ondruš, Pivarník, Jozef Čapkovič, Dobiaš, Švehlík, Jurkemik, Petráš, Galis, Dušan Herda.

Olympijští vítězové 1980: Mazura, Václavíček, Radimec, Rygel, Svoboda, Seman, Kunzo, Němec, Pokluda, Rott, Štambacher.

Vicemistři Evropy 1996: Karel Rada, Látal, Suchopárek, Kadlec, Poborský, Hapal, Kouba, Maier, Horňák, Kotůlek, Pavel Novotný, Bejbl, Berger, Frýdek, Nedvěd, Němeček, Kerbr, Šmicer.