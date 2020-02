„Před kluky smekám. Semkli se a bojovali jako tým. Tato výhra dá týmu další chuť do přípravy,“ věří kouč Boršic Pavel Cigoš, jenž bude u týmu působit i na jaře. „Nakonec jsme se dohodli,“ pousmál se.

Boršice začaly s přípravou 10. ledna. Kádr byl ovšem oslaben o odchod hned čtyř klíčových hráčů.

„Stoper Lukáš Malý odjel do konce roku na Nový Zéland za prací, Janík se vrátil do přípravy Slovácko B a Ohnutek kvůli pracovní cestě do Asie nestihne úvodních čtyři pět kol. Navíc syn je stále na testech v Uherském Brodu,“ spočítal Cigoš, který ale s vedením pracuje na doplnění kádru.

„Na testech máme kvarteto fotbalistů, ale konkrétní ještě být nemohu,“ omluvil se kouč, který i přese všechno věří v úspěšné jaro.

„Cíl je jasný, hrát pěkný fotbal, udržet příčky ve středu tabulky a na rozdíl od loňska se vyhnout záchranářským starostem,“ dodal Pavel Cigoš.