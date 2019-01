Zlínsko – Ještě více zatraktivnit regionální kopanou se rozhodl nejpopulárnější sport v Česku. Zlínský krajský fotbalový svaz (KFS) pro nový soutěžní ročník 2014/15 chystá několik změn, přičemž tou nejzásadnější bude, že s výjimkou kategorie přípravek bude mít každé utkání svého vítěze!

V případě remízy totiž přijde na řadu série pěti pokutových kopů, které určí majitele druhého bonusového bodu.

„Pilotní projekt již druhou sezonu probíhá na Plzeňsku, kde jsou ohlasy pozitivní. Nepopírám, že jsme inspiraci našli v hokeji, kde toto pravidlo v podobné formě funguje již několik let. Věřím, že tato novinka pomůže k ještě větší popularizaci fotbalu na naší úrovni," podotkl předseda Zlínského KFS Zlín Vlastimír Hrubčík, který společně s kolegy projednával návrhy změn v rozpisu pro nový soutěžní ročník na úterním zasedání výkonného výboru.

„Několik málo drobných úprav návrh dozná, ale podle všeho by měl být schválen na únorovém zasedání výkonného výboru před společným pracovním aktivem fotbalových klubů Zlínského KFS," upřesnil šéf krajské kopané.

Tato pro fotbal zásadní změna se přitom nebude týkat jen krajských soutěží, ale podle všeho i těch na úrovni okresu.

„S jejich zástupci jsme to projednali a i oni jsou této myšlence nakloněni," konstatuje Hrubčík, jehož slova potvrzuje i předseda okresního svazu ve Zlíně.

„Je to dobrá myšlenka, kterou stejně jako i další probereme koncem ledna na našem výkonném výboru," potvrdil Pavel Brímus.

„Tato změna má ještě několik technicky nedořešených detailů, ale pokud to krajský svaz schválí, bylo by nelogické stejné pravidlo nezavést i u nás. Zvláště když stejným způsobem již hrajeme třetí sezonu na žákovské úrovni," potvrdil kroměřížský šéf kopané Libor Kopčil.

Pro klubové pokladníky ne zrovna dobrou zprávou je plošné navýšení odměn rozhodčím, které již na svém listopadovém zasedání po dohodě s předsedy krajských svazů schválil Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR).

„Dlouhodobě bojujeme s nedostatkem sudích, navíc paušály se neměnily již dlouhých dvanáct let," upozornil Hrubčík, podle něhož úprava u nejlépe hodnoceného rozhodčího pískajícího zápas krajského přeboru dělá navýšení o dvě stě korun.

„Jestli plánujeme nějakou kompenzaci? Zatím ne, ale budeme podrobně sledovat zvýšené náklady oddílů a pak vše vyhodnotíme. Na druhou stranu i díky moderním technologiím plánujeme snížení počtu výjezdů delegátů, což alespoň částečně sníží jejich náklady," slíbil předseda KFS.

Poslední ze zásadních plánovaných změn pro nový ročník je zavedení pátku coby hracího dne víkendového kola. „V tento den již letos díky výjimce hraje doma SK Baťov, přičemž i další kluby mají o tento termín zájem," potvrdil Vlastimír Hrubčík.

Nejzásadnější plánované změny

1. V případě nerozhodného výsledku v mistrovském utkání se provede rozstřel ze značky pro pokutový kop podle pravidel fotbalu a jeho vítězi budou přiděleny 2 body, poraženému zůstává bod 1. Týká se to kategorií žáci, dorost, muži.

2. Rozšíření hracích dnů mistrovských utkání o páteční termín. Bude připraveno v návaznosti na prodloužení denního světla v letních měsících.

3. Možnost pro oddíly posunutí termínu začátků mistrovských utkání v letních měsících pátek a sobota od 17.30 hod. Pro oddíly, které mohou hrát za umělého osvětlení, bude stanoven začátek mistrovského utkání nejpozději v 18.30 hod.

4. Ruší se možnost hrát mistrovská utkání krajských soutěží na škvárovém povrchu. Hracím povrchem bude pouze tráva nebo hřiště s umělým povrchem, které má platný certifikát FAČR.

5. Delegace delegátů svazu na mistrovská utkání bude omezena maximálně na 3 utkání v každé polovině soutěže, pokud STK, DK nebo KR nenařídí jinak.

6. Vítězi Poháru hejtmana (pohár Zl KFS), který je v dalším ročníku poháru zařazen do Poháru FAČR, bude umožněna opět účast i v Poháru hejtmana, bude mít možnost obhájit vítězství z minulého ročníku.

7. Předzápasové porady rozhodčích s kapitány mužstev a vedoucími se budou muset povinně účastnit i trenéři obou mužstev, kteří se musí prokázat platnými trenérskými průkazy. Týká se kategorie mužů.

8. Oddíly budou povinny uhradit veškeré poplatky a pokuty z ukončeného ročníku vůči Zl KFS nejpozději v termínu do začátku 1. kola mistrovských utkání. Pokud tak neučiní, bude s nimi ihned zahájeno disciplinární řízení.

9. Od soutěžního ročníku 2014/15 dojde k navýšení paušálních odměn rozhodčích za mistrovská utkání ve všech kategoriích. Týká se jak okresních, tak krajských soutěží.

10. Přátelská a přípravná utkání – nový soubor předpisů Zl KFS doporučí oddílům finanční náhradu rozhodčím za řízení těchto utkání následovně: hlavní rozhodčí 350 Kč, asistent rozhodčího 200 Kč.

11. V návaznosti na on-line internetové přenosy v krajském přeboru mužů bude nově zpracovaná metodika a pravidla pořizování videozáznamů.

Závěry budou klidnější

Zlín – S otevřenou náručí vítá plánované změny pro novou fotbalovou sezonu předseda Komise rozhodčích KFS Zlín Martin Nedbal.

„Věřím, že tyto kroky opět fotbal ještě více zpopularizují," je optimistou šéf sudích.

Jak moc zkomplikují práci sudích případné penaltové rozstřely?

Vůbec nijak, na jejich práci to nebude mít zásadnější vliv. Naopak jim to může pomoci, neboť v závěru již nebudou muset být samotní hráči tolik nervózní.

Hrozí, že v případě přejezdu sudích na více utkání denně dojde ke zdržením některých, pozdějších zápasů?

Ne. Začátky utkání se přizpůsobí tak, aby se vše stihlo v řádném termínu.

Co říkáte na zvýšení odměn sudím?

Tři roky o to s předsedou svazu Vlastimírem Hrubčíkem v Praze usilujeme a konečně se to podařilo a jsem za to rád. Zvýšení odměn pomůže ke zvětšení základny a zúžení kvality. ⋌(mb)

Proč má mít nově fotbalové utkání vítěze?

PLUSY

- zatraktivnění fotbalu, kdy každé utkání o mistrovské body bude mít vítěze

- pilování penalt pod tlakem již od mládežnických kategorií

- fanoušci navštěvují vždy fotbalové utkání s cílem vidět vítěze

- i nudné utkání bude mít atraktivní konec

- daleko více hráčů zažije pocit odpovědnosti vůči svému týmu, proměnit pokutový kop a získat body pro svůj tým

MINUSY

- prodloužení času utkání (může dojít k zdržení následujícího utkání – přejezd sudích)

- absence střelce vítězné branky ve statistikách

- větší nárok na sudí v případě, že bude delegován jen jeden sudí

- konec tradičního remízového konce utkání

- se závěrem remízového utkání menší touha dát šanci mladým

ANKETA

1. Souhlasíte se zavedením penaltového rozstřelu?

2. Uvažujete využít možnost hrát v pátek?

3. Co říkáte na zvýšení odměn sudím?

JOSEF RAK, trenér a majitel FC Provodov:

1. Rozhodně, určitě to zpestří fotbal. Lidé mají penalty rádi.

2. V letním čase této možnosti určitě využijeme.

3. Je to nařízení fotbalové asociace a respektujeme to. Snad to přiláká i nové, kvalitnější adepty na sudí.

JAROSLAV MATĚJÍČEK, trenér FK Vsetín:

1. Vím, že v Plzeňském kraji, kde to zavedl můj ne zrovna oblíbený funkcionář Berbr, to zkoušejí a musím přiznat, že se mi toto pravidlo líbí.

2. U nás ne. Máme u nás již zaveden určitý řád, kdy jeho vrcholem je právě sobotní zápas. Vím, že se zde zkoušel i nedělní termín, ale u nás se bude hrát v sobotu. Ale ať si každý klub rozhodne, kdy hrát. Mně to nevadí.

3. Ať jsou lépe ohodnoceni, ale pokud chybují, ať za to nesou odpovědnost formou srážek, jako každý člověk v práci. Kéž by byly vyšší odměny atraktivní pro nové, kvalitnější sudí.

PATRIK BERGER, předseda FK Příluky:

1. Ano, bude to atraktivní jako v hokeji. Nejvíce to asi ocení diváci, naopak trenéři začnou s hráči více pilovat penalty.

2. Ne, už kvůli pracujícím a studentům, kteří jsou mimo region.

3. Z toho moc nadšený nejsem. Částky za sudí jsou už teď v krajských soutěžích docela vysoké a prostředků je čím dál méně.

Možná dojde k zatraktivnění závěru, bod navíc je lákadlo. Zkusit se to může a praxe ukáže.

Spíše ne, navíc nemáme umělé osvětlení jako Baťov. Zkoušeli jsme u nás už hrát i v sobotu, ale neosvědčilo se to. Neděle je pro všechny volnější.

Pokud to povede ke zvýšení jejich kvality, tak s tím nemám problém. Mělo by to ale být úměrně jejich výkonům, jako v jiné sféře.⋌ (mb)