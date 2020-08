Fotbalová dvacítka se ve Strání utká se Slovenskem. Dorazí i Ujfaluši

Česká fotbalová reprezentace do dvaceti let o víkendu zamíří do Strání. Tým vedený trenérem Jiřím Žilákem se na hřišti divizního celku utká se sousedním Slovenskem. Přípravné federální derby se na Zelničkách hraje v sobotu 5. září od patnácti hodin.

Fotbalisté České republiky do 20 let se v sobotu na hřišti ve Strání, kde vyzvou sousední Slovensko. | Foto: www.fotbal.cz