S chutí hrající domácí kolektiv začal utkání, které sledovalo 30 spokojených diváků, v ofenzivním rozpoložení. Broďanky byly lepší a v jednadvacáté minutě se po zásluze po křídelní akci Psotkové a dorážce Adamíkové ujaly vedení 1:0. O sedm minut později vedl tým ze Slovácka 2:0. O druhou trefu se postarala hlavou Kateřina Fojtíková, která zužitkovala přesně rozehraný rohový kop Adamíkové. Nejkrásnější akce zápasu se však zrodila ve čtyřiatřicáté minutě, kdy k životní ráně napřáhla Vidová a ta přímo z voleje trefila šibenici na 3:0. Mutěnice v třiačtyřicáté minutě Kalovou korigovaly stav na 3:1.

Po přestávce hrál Uherský Brod jen to, co potřeboval. Domácí celek výsledek kontroloval. Jihomoravanky se sice snažily, ale na změnu skóre to nestačilo. Broďanky naopak po individuálním průniku Kristýny Psotkové v devětašedesáté minutě čtvrtou brankou přikrášlily svoji výhru.

,,Odehráli jsme nejpovedenější duel podzimu,“ pochvaloval si uherskobrodský trenér Jan Gazdík.

,,Mutěnice jsme téměř k ničemu nepustili. V zápase se nám dařila kombinace i rychlý přechod do útoku. Hosté se spoléhali pouze na brejkové akce Rathouské,“ prozradil ještě Gazdík.

Zisk tří bodů se silným soupeřem zajistil Uherskému Brodu přezimování v Moravskoslezské divizi žen ve skupině B v tabulce na druhém místě.

UHERSKÝ BROD – MUTĚNICE 4:1 (3:1)

Branky Uherského Brodu: Adamíková, Kateřina Fojtíková, Vidová, Psotková.

Uherský Brod: Karolová – Šotová, Juráková, Adamíková, Chovancová, Karolína Fojtíková, Baná, Kateřina Fojtíková, Psotková, Smělíková, Dufková. Střídaly: Oharková, Gorčíková, Vidová.