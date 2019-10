Trenér fotbalistek Slovácka Petr Bláha si po náročném utkání zhluboka oddechl. Celek z Uherského Hradiště si s Pardubicemi poradil i bez Američanek, ale na povinné tři body se pořádně nadřel.

„Jsem rád, že jsme důležitý zápas zvládli. V závěru jsme byli šťastnější. Jednoduché to opravdu nebylo,“ přiznává Bláha.

Jeho tým se proti soupeři z východních Čech prosazoval jenom velmi složitě.

„V prvním poločase jsme sice drželi balon a snažili se hrát, ale po zbytečných chybách v rozehrávce měl soupeř dvě slibné příležitosti ke skórování. Naštěstí jsme to ustáli,“ oddechl si Bláha.

Po přestávce už byly domácí hráčky směrem dopředu odvážnější a dostávaly se i do zakončení.

„Bylo to jenom o tom dát gól. Nám se to podařilo až ve druhé půlce. Naštěstí jsme vedoucí branku v závěru potvrdili dalšími dvěma přesnými zásahy,“ řekl kouč Slovácka, který snaživé svěřenkyně chválil hlavně za zlepšený výkon ve druhém poločase.

„Bylo to už víc o životě. Holky víc chtěly, dobře se popraly o míče,“ prohlásil Bláha.

Klíčovou hráčkou byla střídající Strožová. Zkušená slovenská fotbalistka přišla na hřiště v 56. minutě místo Waltrové ještě za bezbrankového stavu. Vyrovnaný zápas nakonec rozhodla.

Zlomový byl hlavně vedoucí gól po rychle zahraném autu Sedlačíkové.

„Irča mi to hodila, já jsem si pokryla balon a prošla kolem stoperky. Viděla jsem volnou cestu a pak už jenom bránu. Tak jsem to zkusila a vyšlo to,“ radovala se Strožová.

Pojistku přidala po přihrávce Janků z levé strany. „Balon jsem na přední tyč, ale holky přede mnou to netrefily, takže já už jsem to měla při dorážce do prázdné branky jednoduché,“ usmívala se Strožová.

V závěru ještě zatloukla míč hlavou do sítě stoperka Klímová a bylo hotovo. Celek z Uherského Hradiště zdolal Pardubice 3:0 a vylepšil si negativní skóre.

V dalším zápase čeká fotbalistky Slovácka derby v Brně s Horními Heršpicemi.

1. FC Slovácko – Pardubice 3:0 (0:0)

Branky: 71. a 77. Katarina Strožová, 89. Markéta Klímová

Rozhodčí: Hausnerová - Koryčanská, Žáková (Ondráš).

Žluté karty: Kubečková, Reinberková, Dvořáková (všechny Pardubice)

Diváci: 80

Slovácko: Růžičková – Waltrová (56. Strožová), Bielikova, Klímová, Janků, Stařinská, Příkaská (87. Šenkeříková), Krejčířová, Janíková (42. Holá), Sedlačíková (89. Pěčková), Psotková (77. Iléšová). Trenér: Bláha.