Nedělní duel s pravidelným účastníkem Ligy mistryň na uherskohradišťském Městském stadionu Miroslava Valenty začíná ve 14 hodin.

,,V letošní sezoně se pražská Slavie snaží prosazovat moderním stylem. To znamená rychlou kombinací a výpady přes křídelní hráčky. Nebezpečné jsou její centry do šestnáctek soupeřek a také standardní situace. Sehrané hostující družstvo umí kvalitně pracovat s míčem. Pražankám nechybí ani rychlost,“ ví domácí záložnice Andrea Holá, na co si má její kolektiv v utkání dávat pozor.

Slovácký celek hlavnímu aspirantovi na zisk letošního titulu ale nedá nic zadarmo.

Hosté ale do Uherského Hradiště přijedou s 8 reprezentantkami a s 30 gólovou kanonýrkou Terezou Kožárkovou.

,,Přestože do zápasu půjdeme v oslabené sestavě, tak se Pražanek nebojíme. Chybět nám nebude ani sebevědomí. Náš postup do základní skupiny Ligy mistryň nás k tomu opravňuje. Nicméně v posledním období sužují nemoci a zranění Nelu Krejčířovou, Elišku Janíkovou, Nikolu Sedláčkovou, Lauru Bielikovou a mladé naděje Nikolu Fojtíkovou a Sabinu Střížovou,“ přesto věří v dobrý výsledek Andrea Holá, domácí česká reprezentantka do 19 let.

Aby Slovácko v utkání uspělo a vybojovalo v něm alespoň remízu, tak je nutné, aby podalo koncentrovaný výkon a hráčky nedělaly chyby.

Domácí záložničce také prozradila taktiku.

,,V zápase se silnými soupeřkami zabezpečíme obranu. To se nám v posledních utkáních daří. Slavii se však budeme snažit překvapit z rychlých brejků. To se nám v posledních duelech naopak nedaří. A jakmile si vypracujeme šance, tak je musíme proměňovat,“ plánuje Andrea Holá.

Osmnáctiletá fotbalová naděje je pochopitelně také ráda, že souboj s nejproduktivnějším celkem 1. ligy budou moct konečně sledovat diváci.

,,Věřím, že vytvoří skvělou atmosféru a tím podpoří úroveň zápasu,“ těší se na atraktivní duel Holá.