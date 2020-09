„Na soupeře se poctivě nachystáme. V týdnu zkusíme něco vymyslet. Uděláme všechno proto, abychom Spartě nějaký bod ukradli,“ slibuje trenér Slovácka Petr Bláha.

V jeho týmu panuje po výborném vstupu do sezony pohoda. Celek z Uherského Hradiště se po třech výhrách drží právě za Spartou na druhém místě. „Jsem nadmíru spokojený. Po třech kolech máme devět bodů,“ těší Bláhu.

Radost měl i z nedělního výsledku a výkonu proti Horním Heršpicím. „Hra měla kvalitu. Po dlouhé době jsme se s Brnem netrápili a dali góly, které nám v předcházejících zápasech s ním chyběli,“ říká.

Domácí fotbalistky dostala do vedení Waltrová ve 26. minutě a zanedlouho navýšila vedení Dvořáková. Letní posila Slovácka se radovala ještě chvilku před pauzou a bylo to 3:0.

Po změně stran se poprvé v české lize prosadila Američanka Friedrichsová a bylo hotovo. „Mám radost, že se nám to povedlo. Tým si sedl, což jde na nás vidět,“ vnímá útočnice Slovácka Klára Waltrová.

Na výhře 4:0 se podílela i Nikola Sedláčková. Známá hráčka se do Uherského Hradiště vrátila po třech letech strávených v pražské Slavii. Po víkendu navíc slavila narozeniny. „Šly jsme do toho s tím, že chceme vyhrát, což se nám podařilo. Daly jsme hezké branky, hrály dobře. Vletěly jsme do toho se vší vervou a zvítězila,“ radovala se Sedláčková.

Nedělní derby si užily i téměř tři stovky diváků. „Jsem moc rád, že lidé zase přišli. Pro holky i celé Slovácko to je super reklama na fotbal,“ má jasno Bláha.

1. liga žen, 3. kolo

1.FC Slovácko – Lokomotiva Brno Horní Heršpice 4:0 (3:0)

Branky: 30. a 43. Dvořáková, 26. Waltrová, 57. Friedrichs

Rozhodčí: Dytková – Zaplatilová, Jurajdová (Vysloužil)

Bez žlutých karet

Diváci: 290

Slovácko: Růžičková – Sedláčková (60. Příkaská), Krejčířová, Jelínková, Janků (60. Valášková) – Holá (73. Furiková), Janíková, Dubcová – Friedrichsová (73. Pěčková), Waltrová (60. Molková), Dvořáková. Trenér: Bláha.