O uplynulém víkendu nestačily na domácím trávníku podle očekávání na mistrovskou Spartu a cesta do horních pater tabulky se minimálně o týden odkládá. „Nepamatuji si, kdy jsme začali ligu tak špatně, určitě je to víc než deset let. Naposledy snad ještě pod hlavičkou Compexu Otrokovice," marně vzpomínal dlouholetý vedoucí mužstva Ladislav Kvapil. Kouč Petr Vlachovský má ve zbývajících podzimních zápasech rozhodně o čem přemýšlet.

Trenére, kde hledat příčinu zisku pouhých čtyř bodů a umístění v dolní polovině tabulky?

Příčiny obrazu hry a dosavadních výsledků můžeme hledat v přípravě. Nebyla tak kvalitní jako v minulosti a řekl bych, že byla nejhorší, co jsem u mužstva. Teď mluvím o docházkách na tréninky. Holky byly v létě hodně na brigádách, dělaly na směny a na tréninky prostě neměly čas. Jsme amatérský sport a je celkem pochopitelné, že si chtěly přes prázdniny vydělat nějaké peníze. Nikdy v minulosti jsem ale tolik absencí neřešil.

Do sezony jste přitom nešli nijak výrazně oslabení…

Když to vezmu objektivně, tak máme lepší kádr než v minulé sezoně. Do družstva skvěle zapadly juniorky, které se pravidelně objevují v základní sestavě. Přišla Zdeňka Skupinová a více prostoru dostala Pavla Kovaříková. Odešla jenom Diana Bartovičová. Myslím si, že máme všechno lepší, i vedení Slovácka nám vytváří lepší podmínky, ale bohužel, ten efekt zatím nepřichází. Věřím, že to je krátkodobý problém, časem by se mělo projevit, že máme kvalitní tým.

Mluvil jste o tom, že vám vedení Slovácka vytváří kvalitnější podmínky. V čem konkrétně se to projevuje?

Zlepšilo se materiální vybavení, jako jsou dresy, míče, vůbec všechno, co potřebujeme ke kvalitní přípravě. Máme podporu i v tom, že pokud to počasí dovolí, tak některé tréninky a domácí zápasy hrajeme na Širůchu na přírodní trávě. To v minulosti neexistovalo. Na úrovni ženského fotbalu jsou naše podmínky velmi dobré. Bohužel, na výsledcích to zatím není vidět.

Rozhodně se nečekaly hlavně domácí ztráty s Plzní a Hradcem, že?

Obě utkání jsme si prohráli sami. Asi jsme Plzeň i Hra-dec podcenili, v obou zápasech jsme vedli dvoubrankovým rozdílem a měli další šance, bohužel jsme dostali kontaktní góly a psychika holek šla dolů. Je to také o umění dát rozhodující třetí branku.

V některých zápasech chyběla zkušená Petra Polášková. Mohlo to mít vliv na výkon mladých hráček?

Máte pravdu, Petra nám trošku chybí. Dokáže dát hře určitý řád, je to zkušená fotbalistka, ale nechceme se vymlouvat. Máme jiné hráčky, i bez Petry jsme dokázali odehrát na Slavii skvělé utkání.

Po pěti letech se do Slovácka vrátila bývalá reprezentantka Zdeňka Skupinová. Splňuje vaše představy?

Přiznám se, že jsem nevěděl, co od ní mám čekat. Naposled jsem ji viděl hrát zhruba před pěti lety, tehdy na hřišti vynikala. V poslední době střídala většinou nižší soutěže a vůbec jsem nevěděl, jak často trénovala. Myslím si, že moc ne. Její současné výkony jsou slušné, v poli má určité rezervy, ale ve vápně se dokáže skvěle orientovat. Její proměňováni šancí je na rozdíl od jiných hráček obdivuhodné. Má obrovskou kvalitu v zakončení a věřím, že i v poli půjdou její výkony nahoru.

Jaké máte ambice v letošním ligovém ročníku?

Prvotní cíl je dostat se do první čtyřky. O účast se budeme asi přetahovat s Hradcem a Plzní. Chceme obhájit třetí příčku, což by bylo velkým úspěchem.

Vedení české fotbalové reprezentace odvolalo hlavního trenéra žen Vladimíra Hrušku. Na jeho místo přišel Petr Čermák, který si vás vybral jako svého asistenta. Přijal jste tu nabídku okamžitě?

Tam nebylo co řešit. Jediné, co jsem potřeboval, byl souhlas Slovácka, protože trenérské práce mám v klubu poměrně dost. Vedení mi novou funkci posvětilo a popřálo hodně štěstí. Jsem rád, že mi v tomto vyšli vstříc.

To mohou mít fotbalistky Slovácka zase o něco blíž do reprezentace, ne?

(Směje se.) Když hráčka nebude pracovat na tréninku v klubu, tak se do reprezentace těžko dostane. Obávám se, že současná kvalita našich holek v porovnání s reprezentačním výběrem pokulhává. Kdo se jim dokáže vyrovnat, je pouze Monika Cvernová. U mládežnických reprezentací jsou naše holky konkurenceschopné, u áčka je to složitější.

