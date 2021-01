Fotbalistky Slovácka přišly o nejlepší střelkyni, s Američankami počítají

Bez nejlepší střelkyně, šestigólové Elišky Dvořákové, vstoupí do jarních části ligové sezony fotbalisty Slovácka. Devatenáctiletá útočnice totiž v lednu odcestovala do Ameriky, kde na jaře bude studovat a hrát na Old Dominion University v Norfolku ve Virginii.

Fotbalistky Slovácka | Foto: facebook FC Slovácko ženy

„Věděli jsme o tom, s Eliškou jsme takto byli domluvení. Slíbila nám, že nám půl roku pomůže a my ji na oplátku dali šanci se zviditelnit, což se taky stalo. Eliška se ukázala v dobrém světle, s jejími výkony panovala velká spokojenost. Vždyť to byla naše nejlepší střelkyně,“ vyzdvihuje přínos bývalé hráčky pražské Sparty kouč Slovácka Petr Bláha. Ztráta důležité útočnice jej samozřejmě mrzí. Zároveň však věří, že by se jednou do Uherského Hradiště mohla vrátit. „Snad bude na Slovácko vzpomínat jenom v dobrém,“ přeje si trenér. Jiné odchody třetí tým ženské ligy nehlásí. Na druhé straně náhradu za Dvořákovou moravský klub ještě nesehnal. „Samozřejmě se díváme kolem sebe a sondujeme terén. V českém fotbale je ale strašně těžké někoho získat. Takové možnosti, abychom někoho přetáhli ze Sparty či Slavie, bohužel nemáme,“ posteskl si Bláha. Dvaačtyřicetiletý trenér i přesto věří, že se klub na další sezonu posílí. „Někoho v hledáčku máme. Uvidíme ale, co udělá covid,“ zůstává opatrný. Fotbal pro zábavu, ale vždy podle pravidel! Přečíst článek › Američanky? Věřím, že to klapne Vedení Slovácka je dohodnuto s oběma Američankami. Pokud situace dovolí, budou se Blethenová s Friedrichsovou hlásit na startu jara. „Holky už mají rezervované letenky. Věřím, že to klapne,“ je optimistou. Bláha věří, že se i přes současnou nepříznivou situaci ohledně pandemie druhá polovina sezony rozjede. „My se normálně chystáme, chceme hrát. Bohužel nyní nikdo neví, co nás čeká za týden, natož za měsíc či dva,“ připomíná tvrdé vládní nařízení. „Je ale reálné, aby se to dohrálo,“ je přesvědčený. Fotbalistky Slovácku se po předčasně odpískaném podzimu dál připravují. Děvčata z Uherského Hradiště trénovala až do sedmnáctého prosince, volno si užila pouze přes vánoční svátky. Zimní dril zase pokračuje od druhého týdne v lednu. „Trénink máme čtyřikrát týdně. Holky na sobě pracují, každá z nich je natolik zkušená, že přesně ví, co má dělat. Zatím to vypadá dobře,“ pochvaluje si Bláha. Osobně svěřenkyním posílá individuální plány a díky chytrým hodinkám přes aplikace zpětně kontroluje výsledky a data. „Pracujeme tak, jak se v tomto období dá. Děláme všechno pro to, aby holky byly připravené na pokračování dohrávky podzimu i jarní části sezony,“ říká. Cíl je jasný. „Uděláme všechno proto, abychom udrželi třetí místo v tabulce a měli možnost hrát kvalifikaci o Ligu mistrů,“ dodává.

