Co se v pátek večer nepodařilo Svědíkově týmu proti Pardubicím, zvládly fotbalistky Slovácka proti stejnému východočeskému soupeři v neděli po obědě. Celek z Uherského Hradiště v 6. kole I. ligy žen potvrdil roli favorita, když na hřišti v Kněžpoli zdolal Pardubice 4:1 a upevnil si třetí místo v tabulce.

Fotbalistky Slovácka | Foto: facebook FC Slovácko ženy

„Pro nás to byl těžký zápas, který jsme zvládli, ale s předvedenou hrou nejsem spokojený. Nevím proč, ale zase nám chybělo nasazení. Od první minuty jsme chtěli být hodně aktivní, místo toho jsme byli všude pozdě. Neměli jsme odražené balony, soupeřky se po našich chybách ve středu hřiště dostávaly i do šancí. Naštěstí jsme jsme ještě do přestávky skóre srovnali a ve druhé půli zápas otočili,“ těší kouče Slovácka Petra Bláhu.