„Vyhnuly jsme se top týmům co byly v osudí. Hrát proti Realu (Madrid) nebo Manchesteru City by byl sice svátek, ale postoupit přes tyto týmy by bylo velmi obtížné,“ uvědomuje si Vlachovský.

Kapitánka Slovácka Eliška Janíková se nadcházejících bojů o prestižní soutěž už nemůže dočkat. „Sice to nejsou tak věhlasná jména, která jsme mohli dostat, ale týmy jsou to kvalitní a nečeká nás nic jednoduchého. Liga mistryň je vždycky velká zkušenost a zážitek, budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek a ukázat, že můžeme hrát i s takovými soupeři,“ neobává se Janíková.

Semifinálové bitvy jsou na programu 18. srpna. Vítězové těchto zápasů proti sobě nastoupí o tři dny později 21. srpna, úspěšný finalista projde do druhého kola. V této fázi se už představí také pražské týmy ze Slavie a Sparty.