V současné době válí v divizi za ČSK Uherský Brod a společně s mutěnickou Rathouskou je se sedmi góly nejlepší kanonýrkou soutěže.

„Liga mistrů byl to pro mě neskutečný zážitek. Musím uznat, že fotbal na této úrovni je úplně jiný level, než na který jsem byla doposud zvyklá,“ přiznala Dufková.

V současné době Dufková rozdává fotbalovou radost v divizním týmu ČSK Uherský Brod, který přezimuje po povedeném podzimu na skvělém druhém místě. Jedná se o nejlepší umístění klubu v jeho sedmileté historii.

Čekala jste, že vám podzimní část takto vyjde?

Je to pro nás a hlavně pro naše soupeře určitě překvapení. V minulosti se náš tým vždy pohyboval v druhé polovině tabulky. Věřím, že pokud budeme na sobě dál pracovat, dotáhneme to hodně vysoko. Všechny hráčky musí pro úspěch udělat maximum, fotbal je kolektivní sport a my chceme dokázat, že i ten v ženském podání má smysl a budoucnost. Velmi dobře nám vyšly zejména zápasy ve Vlkoši, kde jsme vyhrály 10:0 a také výhra nad Holešovskými holkami v poměru 2:0 má pro nás obrovskou hodnotu. Těmito dvěma výsledky jsme dokázaly přepsat dosavadní klubovou historii.

Jak těžké je vrátit se do fotbalu po mateřské dovolené?

Syn je moje štěstí a radost, které mě mohlo v životě potkat a je pro mě velkou inspirací. Samozřejmě to není nic lehkého. Ze začátku jsem s tím měla problém. Přibrala jsem několik kilo a na hřišti to bylo znát. Ale nevzdala jsem to. Hned po šestinedělí jsem hodně běhala, abych se dostala aspoň trochu do formy. Měla jsem individuální tréninky. Nešlo to rychle, ale chtělo to čas.

Zkuste se v krátkosti fanouškům představit.. Kde jste s fotbalem začínala, kdo vás k němu přivedl a kterými kluby jste v kariéře prošla?

S fotbalem jsem začala asi v sedmi letech. Ve školní družině hráli kluci proti sobě a já se k nim přidala. Chytlo mě to a tento sport mě baví dodnes. Z počátku mě hodně podporovali rodiče a hlavně babička, která mě doprovázela na tréninky a zápasy. Moje fotbalová kariéra odstartovala v Jiskře Staré Město, pak jsem pokračovala v dívčích výběrech v rámci klubu 1. FC Slovácko. Odtud jsem se přesunula do Uherského Brodu a následně do FC Union Nové Zámky a Spartaku Myjava. Pak se mi narodil syn a po mateřské dovolené jsem se vrátila zpět do Uherského Brodu.

Vaše speciální disciplína je přehazování vyběhnutých gólmanek, už několikrát vám to vyšlo. Trénujete to nějak speciálně?

Vůbec se tomu na tréninku nevěnuji. Vždy to vyplyne ze situace. Když vidím, že je gólmanka soupeře hodně vysoko, tak to prostě zkusím. Mám docela dobrý nákop, navíc spousta brankářek má s vysokými míči hodně velké problémy a pak to končí kuriózními góly. Ale i ty se počítají. (úsměv)

Jak ovlivnil ženský fotbal v Uherském Brodě covid, v jakém režimu se teď připravujete?

Kvůli covidu a vládním opatřením bohužel nemůžeme trénovat společně na hřišti. Každá teď musí na sobě makat individuálně. Trenér nám posílá videa s cviky, které máme dělat, abychom nevyšly z kondice. Pak je na každé z nás, jak se k tomu postavíme. Už se nemůžu dočkat až se zase všechny sejdeme na hřišti.

Blíží se Vánoční halový turnaj žen v Uherském Brodě. Jak se na tu akci těšíte?

Pevně doufám, že se akce nakonec uskuteční. Je to skvělý turnaj, který má dlouholetou tradici. Pro Uherský Brod je to akce mezinárodního rozsahu a pro nás skvělá možnost konfrontace. Loni jsme na turnaji skončily páté, což bylo v silné konkureci skvělé umístění. Letos jsou mezi přihlášenými tři kluby z Polska, což může být nová výzva.

Uherský Brod se před sezonou vhodně posílil, jak zapadly nové hráčky?

Všechny jsou jednoznačně přínosem. Zvýšila se konkurence a kvalita. Přece jen se jedná o hráčky, které v minulosti prošly Brumovem a Valašskými Kloboukami. Oba kluby hrály v divizi vždy v horní polovině tabulky. Zapomenout nesmím ani na Adamíkovou z Březůvek, to je taková malá motorová myš (smích). Věřím, že na jaro přibyde ještě jedna velká posila. Je to hráčka se kterou jsem již měla možnost hrát. Pokud vše dobře dopadne, tak se náš tým ještě víc zkvalitní. Těším se na ni.

Má Uherský Brod šanci vyhrát divizi a případně postoupit do moravskoslezské ligy?

Musíme mít především pokoru a dál na sobě tvrdě pracovat. Jedině tak se výsledky dostaví. A jak se říká, zajíci se počítají až po honu. Každopádně chceme v divizi skončit co nejvýš a do ochozů stadionu Na Lapači přilákat co nejvíc diváků. Pokud bude fotbal bavit nás, bude bavit i lidi v hledišti. Je potřeba, aby už někteří lidé pochopili, že chceme dělat sport, který nás baví a spojuje a že nepatříme jen k plotně.

Autoři: Petr Zpěvák, Libor Kopl