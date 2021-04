Aby mohly být soutěže odehrány, dle předsezonní dohody musí být odehrána polovina zápasů. Reálně ve většině případů chybí k tomu dohrát ještě čtyři utkání.

„Je zde ale řada klubů, které mají odložené i další podzimní duely. Třeba takové Staré Město hned tři a dohrát musí sedm duelů. Jestli se to dá zvládnout a co by se stalo, kdyby ne, zatím nikdo neví,“ krčí rameny šéf STK.

Jasné asi nyní je, že již nyní není v silách absolvovat celou soutěž. Souhlasíte?

Ano. Pořád ale větší část klubů by chtěla sezonu dohrát a v našich krajských soutěžích by se to mohlo stihnout. Ale! Vše na sebe navazuje a například v moravských soutěžích schází k dosažení poloviny odehraných duelů ještě více, což je hlavní problém. Navíc vše je odvislé od faktu, že stále nemůžeme společně trénovat, natož hrát. Pokud se celý tréninkový proces nerozběhne na začátku května, tak se asi potřebné minimum zápasů pro uzavření soutěží nestihne. Stále nám nezbývá, než čekat, vše je v teoretické rovině,“ doplnil Travenec.

Kolik času žádají kluby na společnou přípravu?

Je to různé. Některé by hrály mistráky hned, některé za týden, dva. Dohodlo se ale, že všichni dostanou minimálně tři neděle, aby se dostali do nějakého fyzického stavu, aby se zmírnilo riziko zranění. Už tak není hráčů tolik. I proto řada oddílů žádá, aby se raději kvalitně potrénovalo, získali opět sportovní návyky a všichni se v klidu připravili na novou sezonu. Ta snad už bude klidnější.

Kdyby to bylo na vás, mělo by se tato sezona řádně ukončit nebo anulovat?

Za mě pokud se celá sezona neodehraje, tak je svým způsobem neregulérní. Nyní pokud se odehraje sotva slabá polovina, vždy se najde klub, který na to mimo jiné kvůli karanténě a losu doplatí.

Blíží se volby do KFS. Budete kandidovat?

Kandidaturu jsem podal a jsem dál připraven pro fotbal pracovat a pomoci mu.