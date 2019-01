STARÉ MĚSTO - O víkendu začíná ženám 1. FC Slovácko nejvyšší fotbalová soutěž. První ligu zahájí v neděli 19. srpna ve 13 hodin na domácím hřišti na staroměstském Širůchu utkáním proti Viktorii Plzeň.

Dovést Slovácko výš než na třetí příčku a založit v Hradišti ženskou fotbalovou akademii. Tyto dva cíle si pro letošní fotbalový rok dala trenérka žen 1. FC Slovácko Jitka Klimková. | Foto: Stanislav Dufka

Ženy Slovácka v loňské sezoně obsadily třetí příčku, letos plánují boj o mety nejvyšší. V roli vojevůdce se opět představí trenérka Jitka Klimková.

Na domluvenou schůzku přišla s nepatrným zpožděním a hned nabídla omluvné vysvětlení: „Malujeme, celý barák je hore nohama,“ směje se a ukazuje ruce umazané od malířské barvy.

Pro dvaatřicetiletou Klimkovou to bude třetí sezona v roli hlavního kouče prvoligového ženského družstva. Před čtrnácti dny se vrátila z kempu ženského fotbalu v americkém Rhode Island, kde ve městě Providence sledovala a vybírala nejlepší fotbalistky z celých spojených států.

„Od rána do večera jenom fotbal, bylo to hodně náročné. Každý den jsme měli schůzky s ostatními trenéry, kde jsme vyhodnocovali nejlepší hráčky a vybírali je do užších výběrů,“ říká Klimková, ale vůbec si nestěžuje. „Pro mě to byla obrovská zkušenost, spousta nových kontaktů a další setkání se špičkovým ženským fotbalem.“

Dá se tato zkušenost využít i v našich podmínkách? Klimková už má plán na podobný tábor ženského fotbalu i u nás. „Už jsme o tom mluvili se šéfem českého ženského fotbalu panem Kubíčkem. Měly by to být holky do patnácti let a každý klub by poslal to nejlepší, co má. Bylo by tam třeba šedesát hráček a z těchto by se vybral kádr pro reprezentaci do patnácti let,“ plánuje Klimková, a dokonce už má v hlavě i místo takového setkání. „Tak já bych to viděla někde uprostřed republiky, ať to nemá nikdo příliš daleko, a mělo by to být už tento rok,“ dodává.

Na březnovém semináři ženského fotbalu v portugalském Algarve se Klimková seznámila se spoustou trenérských osobností celého světa a nabídla jim možnost uplatnění jejich svěřenců v české lize. „Překvapivě se ozvalo dost trenérů, ale já jsem chtěla maximálně jednu hráčku. Nakonec jsem si vybrala Američanku Molly Kate Norton, která je už v současné době u nás a má za sebou i první přípravný zápas. Ale ani Kate nemá jisté místo v základní sestavě, je to především o zvyšování konkurence v týmu,“ upozorňuje Klimková, že u ní nikdo nic nedostane zadarmo.

S jakým kádrem a s jakými ambicemi půjde tedy prvoligový klub do nového ročníku 1. ligy? „Kádr bude určitě kvalitnější než v minulé sezoně. Máme dvě nové posily z Hradce Králové. Gólmanku Sylvu Scheyrovou, která k nám přišla na hostování a má za sebou i několik reprezentačních startů, společně s ní přišla ještě Barbora Hylová. A potom chceme zapojit hlavně mladé holky z naší juniorky. Po loňském třetím místě bychom se rády posunuly o pár stupínků výš, ideální by bylo o dva,“ usmívá se Klimková.

Nejen změnami v kádru prošel ženský fotbalový tým z Uherského Hradiště. Celý klub totiž po skončení loňské sezony změnil majitele. Jak tuto skutečnost vnímá šéfka prvoligového mužstva a co očekává od nového vedení klubu? „S novým vedením je daleko lepší komunikace, slibuje daleko větší podporu ženského fotbalu a to, co jsme si zatím řekli, tak platí. Doufám, že to vydrží,“ přeje si trenérka.

Jedním z plánů nového vedení a Jitky Klimkové je i založení ženské fotbalové akademie pro žačky na Slovácku. „Chceme dělat pro holky z okolí Hradiště nábor pro družstvo žákyň, který se uskuteční ještě v tomto roce. V podstatě můžou přijít všechny věkové kategorie. Byla by to společně s klukama fotbalová třída a režim by byl podobný, jaký je v současnosti u žáků ve fotbalové akademii. Chceme hledat na Slovácku nové fotbalistky. O náboru určitě dáme včas vědět,“ slibuje ambiciózní trenérka a velká průkopnice ženského fotbalu.

Podzimní zápasy žen 1. FC Slovácko I. celostátní fotbalová liga žen

1. kolo: Slovácko - Viktoria Plzeň (NE 19. 8. 13.00, Širůch)

2. kolo: Stará Lysá - Slovácko (SO 1. 9. 13.30)

3. kolo: Slovácko - Ivančice (SO 8. 9. 14.30, Širůch)

4. kolo: Brno - Slovácko (NE 16. 9. 13.45)

5. kolo: Slovácko - Sparta Praha (SO 6. 10. 13.00 Městský stadion UH)

6. kolo: Slavia Praha - Slovácko (SO 13. 10. 12.30)

7. kolo: Slovácko - Pardubice (NE 21. 10. 14.00, Širůch)

8. kolo: Slovácko - Hradec Králové (NE 4. 11. 14.00, Širůch)

9. kolo: Teplice - Slovácko (SO 17. 11. 10.30)

10. kolo: Slovácko - Hlučín (SO 24. 11. 14.00, Širůch)

11. kolo: Slovan Liberec - Slovácko (NE 2. 12. 11.45)