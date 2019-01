Slovácko - V základní třídě skupině A svedl los dohromady dva vedoucí celky soutěže. Dlouho to vypadalo, že si Částkov odveze z Kněžpole všechny body a přeskočí ji na první místo. Jenže domácí v závěru dokázali smazat dvoubrankové manko a udrželi si tříbodový náskok.

Základní třída skupina A

KNĚŽPOLE B – ČÁSTKOV 3:3 (1:1)

Souboj o první příčku tabulky začal lépe pro hosty, kteří se už ve 2. minutě ujali z penalty vedení. Jejich radost ale brzy utlumil Varga, který se krásně trefil z dálky – 1:1. Obě mužstva předváděla pohledný fotbal, další gól ale fanoušci před přestávkou neviděli. Pak ovšem hosté předvedli parádní nástup do druhého poločasu a během čtyř minut získali dvoubrankový náskok. Domácí se ale nevzdali a začali dobývat bránu hostí. První se to podařilo Kašnému, když však o chvíli později Hruboš neproměnil pokutový kop, zdálo se, že hosté těsné vedení uhájí. Minutu před koncem ale Kozelek vyrovnal na konečných 3:3.

Branky: 7. Varga, 80. Kašný R., 89. Kozelek O. – 2. z pen. Řezníček, 47. Krejčiřík, 51. Brázdil. Kněžpole B: Hančík - Hruboš L., Flíbor, Kozelek M., Kašný P., Malina (45. Kozelek O.), Janík, Tomek, Brázdil (77. Hruboš P.), Kašný R., Varga. Částkov: Hanáček - Hubáček, Bílý, Krejčiřík, Flekač, Brázdil, Řezníček, Kubíček, Kročil, Kaňa, Vašek.

TOPOLNÁ – STŘÍBRNICE 6:1 (2:1)

V prvním poločase bylo utkání vyrovnané, po změně stran ale domácí přidali další branky a hosté odpadli.

Branky: Hoferek J. 2, Polášek P. 2, Hoferek O., Foltýn M. – Reinberk. Topolná: Janeček - Gajdošík, Stuchlík Mil., Foltýn P., Ostrožík, Mikulka M., Hoferek O., Polášek, Foltýn M. - Stuchlík Mar., Hoferek J. Střídali: Doležal, Blaho, Ančinec. Stříbrnice: Mlčák – Kovařík, Zmrhal, Balíček, Sabo (50. Juřík) - Bukvald, Vojáček, Buchtík T., Tříska - Reinberk, Březina.

TUČAPY – JAROŠOV B 2:1 (0:0)

V první půli byli domácí lepší, vytvořili si množství šancí, ale nedokázali žádnou proměnit. Hned po obrátce se hosté zčistajasna ujali vedení. Domácí se z tlaku soupeře dlouho nedokázali vymanit. Postupně ale vzali otěže zápasu do svých rukou a v závěrečné desetiminutovce otočili skóre ve svůj prospěch.

Branky: 83. Machynka, 86. Osoha - 48. Zajíc. Tučapy: Fryšták - Hrančík R., Mikulka, Zbořil, Hrančík L., Machynka - Hrančík P., Vyskočil, Bajaja – Osoha, Šesták. Střídali: Šmít R., Malina, Pešl. Jarošov B: Strapina – Zajíc, Magestein, Žáček, Staroba, Vondráček, Vandírek, Hamrlík, Štrunc, Vaňo, Oharek, Machala L. Střídali: Halík, Sedláček, Gál.

MISTŘICE – JALUBÍ B 3:2 (2:1)

Hned v první minutě si vzal míč Vašek, prošel až k brance a napálil míč za bezmocného Englera - 1:0. Nedlouho poté zajistil domácím dvoubrankový náskok Vávra. Hosté se vrátili do hry v závěru poločasu. Na centr si naběhl nikým nekrytý Vrábl a nekompromisně zavěsil – 2:1. Vstřelený gól hosty povzbudil a snažili se o vyrovnání, jenže v 65. minutě inkasovali potřetí, když Trčka dorazil do sítě Bilavčíkovu tvrdou ránu. Jalubští si pak vytvořili několik vyložených šancí, jenže je zahazovali jako na běžícím pásu. Kontaktní branku se jim podařilo vstřelit až v nastaveném čase, když se po rohovém kopu prosadil Janečka, který ve skrumáži doslova procpal míč do domácí branky – 3:2.

Branky: 1. Vašek, 15. Vávra, 65. Trčka – 44. Vrábl, 90. Janečka. Rozhodčí: Malina. Mistřice: Garba – Huňka, Abrahám, Krupa, Vyoral R. - Janás (92. Sedláček), Vašek, Sládek, Trčka – Bilavčík, Vávra. Jalubí B: Engler – L. Horák, Ingr, Vrábl, Michal Zapletal, P. Horák, Janečka, Novák, Marek Zapletal, Ulaman, Gajdorus. Střídal: Žaluda.

TUPESY B – JANKOVICE 2:3 (1:2)

Hosté nastoupili s černými páskami na rukou k uctění památky jejich spoluhráče Jiřího Vávry, který podlehl těžké nemoci. Díky dvěma brankám v rozmezí sedmi minut se ujali vedení 2:0. Pak začali hrát i domácí a odměnou jim byla krásná branka Ondřeje Šimka, který z 23 metrů vymetl šibenici – 1:2. Vyrovnání přišlo čtvrt hodiny před koncem z penalty. Jenže Jankovice soupeři udělily lekci z produktivity a Mach z dobrých 25 metrů napálil míč přesně pod břevno – 2:3.

Branky: Šimek 2 - Janošek, Silný, Mach. Rozhodčí: Bachůrek. Tupesy B: J. Polášek - Grebeň (69. F. Molek), Knap, P. Polášek, Mikula - Straňák (12. S. Molek), Jánošík, Hruška, Hanáček – Šimek, Klečka (60. Novotný). Jankovice: T. Bilíček – D. Bilíček, Michal Šilc, Zapletal, Gloser, Silný, Havala, Janošek, Stojaník, Němec, Mach.

TRAPLICE B – PODOLÍ 0:6 (0:3)

Podolí po sérii nezdarů vyhrálo už podruhé v řadě, na hřišti posledního celku tabulky jasně dominovalo.

Branky: Otto 2, Hezucký, Pavlík, Michalec, Tvrdoň. Traplice B: Měrka - Zich L., Zich V. (30. Růžička M.), Kubina, Lahola, Blecha (55. Trávníček), Kolařík (55. Skopal), Růžička J., Matoušek, Valér, Chrástek. Podolí: Masaryk - Blažek, Bahula, Janoštík (70. Božarov), Otto, Hezucký (60. Krejčiřík, Elfmark, Michalec, Tvrdoň, Pavlík, Hráček.

MEDLOVICE – KUNOVICE 4:1 (2:1)

Do zápasu lépe vstoupili hosté, když ve 14. minutě rozvlnil síť Omelka. Domácí se ale nezalekli a postupným tlakem se jim podařilo srovnat a skóre otočit. Nejprve se prosadil důrazný Ryška, pak se krásnou trefou do šibenice blýskl Kuchař. Kunovicím chyběl klid v zakončení, což platilo i pro jejich kanonýra Remeše, který dvakrát nastřelil tyč. Ve druhé půli pak pojistil výhru domácích dvěma zásahy Vrtal.

Branky: Vrtal 2, Ryška, Kuchař - Omelka. Medlovice: Šilhavík - Machala Leoš, Panáček, Gottwald, Mrkůs, Vrtal, Chludil (75. Blažek), Elis (46. Smělík), Kuchař (70. Tichý), Ryška, Machala Lukáš. Kunovice: Kulhavý - Mareček, Černý L., Černý R., Straka, Baný, Juřík, Omelka, Balaštík, Remeš.

1. Kněžpole B 10 8 2 0 37:14 26

2. Částkov 10 7 2 1 50:14 23

3. Topolná 10 7 2 1 48:15 23

4. Slovácko-Vážany 10 7 0 3 20:18 21

5. Kunovice 10 5 3 2 28:16 18

6. Jankovice 10 6 0 4 18:18 18

7. Mistřice 10 5 1 4 26:20 16

8. Jarošov B 11 5 1 5 31:28 16

9. Medlovice 10 4 2 4 29:32 14

10. Jalubí B 11 4 0 7 26:33 12

11. Tučapy 10 3 2 5 20:29 11

12. Podolí 10 3 1 6 25:29 10

13. Stříbrnice 10 3 1 6 19:30 10

14. Tupesy B 11 0 2 9 12:50 2

15. Traplice B 11 0 1 10 10:53 1

Základní třída skupina B

ZÁHOROVICE – PODOLÍ B 10:1 (3:1)

V první poločase hosté ještě stačili jakž takž držet krok, a to především díky výbornému gólmanovi Mikelovi, který i v dalším průběhu pochytal ještě spoustu šancí domácího týmu. Domácí střelecky excelovali hlavně mezi 50. a 56. minutou, kdy stihli nasázet čtyři branky.

Branky: 22., 30., 52. a 78. R. Michalčík, 50. a 66. Klesnil, 4. Šabršula, 54. Dufka, 56. Hamšík, 81. Žajdlík – 35. J. Kryštof. Záhorovice: Andrlík – Šust, Klesnil, Surý, Dufka, Šuránek, Hamšík, Janíček, Michalčík R., Šabršula, Dvořák. Na střídání: Polanský, Jál, Ondrůšek, Gřunděl, Žajdlík. Podolí B: Mikel – Rathouzský, Michalec, Podškubka S., Podškubka J., Božarov, Kryštof M., Kryštof J., Pavlík, Potomák, Kadlčík.

KOMŇA – ŽÍTKOVÁ 3:1 (2:0)

V nervózním utkání se domácí ujali vedení již v 6. minutě z penalty, kterou po faulu na Macharu proměnil Palkovič. Pokračující převahu vyjádřili domácí ještě gólem Glajcha. Druhý poločas začali aktivněji hosté a ve 47. minutě snížil jejich kapitán R. Hargaš na 2:1. Hosté ožili a přitlačili domácí na jejich polovinu, ale všechny jejich pokusy o vyrovnání byly marné. Domácí mohli přidat pojistku z další penalty, Machara ale neuspěl. Rozhodnutí tak padlo až v závěru. Menšík naservíroval Mikuláškovi, který nekompromisně zavěsil.

Branky: 6. z pen. Palkovič, 16. Glajch, 90. Mikulášek – 47. R. Hargaš. Rozhodčí: Mir. Strapina. Komňa: Urbánek J. – Sochor, Králík, Valter, Prchlík, Menšík, Navrátil, Glajch, Machara (75. Vaverka), Palkovič, Mikulášek. Žítková: Mojžíšek – Hargaš M., Lukáš, Krovina, Hargaš R., Šedivý, Guga, Repa, Bulejko, Horvath, Brázda, Mikušinec.

ST. HROZENKOV - PŘEČKOVICE 4:3 (1:1)

V první půli domácí z řady šancí proměnili jen jednu, z penalty se trefil Lupták. Hosté srovnali pět minut před přestávkou, chybu domácího brankáře potrestal Skovajsa. Ve druhém dějství se pak nejprve prosadil technickou střelou Lebánek, vzápětí však z penalty vyrovnal Ambruz. Domácí do třetice poslal do vedení střídající Gabrhel. Definitivní uklidnění pro domácí přinesla 80. minuta, kdy se patičkou trefil Orság.

Branky: 30. z pen. Lupták, 65. Lebánek, 70. Gabrhel, 80. Orság – 40. Skovajsa, 70. z pen. Ambroz, 90.+1. Beníček. St. Hrozenkov: Bětík - Husařik, Blaho, Orság, Pyszko (46. Kročil) - Vaculík, Keňo, Michalec Lebánek - Lupták (85. Breznický R.), Šebeň (70. Gabrhel). Přečkovice: Boráň - Nevěřil, Beníček, Skovajsa, Pešek - Londýn (60. Kočí), Valíček, Vyhnálek, Ambroz – Buráň (78. Dostál), Dolina (80. Jurásek).

RUDICE – STRÁNÍ B 1:4 (0:2)

V úvodu bylo utkání vyrovnané, pak se ale trefil hostující Vogl. Domácí se sice snažili držet s favoritem krok, jenže po chybě obrany podruhé inkasovali. Po přestávce Jahoda snížil a Rudice šly za vyrovnáním. Jenže vítr z plachet jim vzal Nuzík, který se trefil z přímého kopu. V závěru záloha Strání přidala ještě jeden gól, takže konečný výsledek zněl 1:4.

Branky: 48. Jahoda – 14. Vogl, 33. a 64. Nuzík, 81. L. Popelka. Rudice: Bažela - Kubáň, Gavenda P., Houba V., Sviták J. - Jahoda, Vyoral, Csoka, Houba O. – Tomaštík (75. Brostík), Rubík. Strání B: Bartoš (70. Láska) – O. Poleka, R. Zderčík, Bušo (45. A. Bruštík), Houšť – R. Popelka, Málek, L. Popelka, Haloda – Vogl, Nuzík (80. Janovský).

BORŠICE U BLATNICE B – BYSTŘICE POD LOPENÍKEM 2:4 (1:2)

Hosté už po čtvrthodině hry vedli o dvě branky. Poločasovou přestávku ale svými góly orámoval Bilík a začínalo se znova. I druhý začátek ovšem vyšel lépe Bystřici, kterou vzápětí poslal znovu do vedení kdo jiný než Hanke – 2:3. A když o chvíli později přidal Baný z penalty čtvrtý gól, bylo rozhodnuto.

Branky: 37. a 51. Bilík - 13., 15. a 55. Hanke, 60. z pen. Baný. Boršice u Bl. B: Hroza - M. Žufánek (50. P. Kusenda), L. Bartoš, Bilík, P. Šimek (63. P. Zemčík ml.), Motyčka, R. Kusenda, M. Tureček, B. Tureček, R. Šimek, Libosvár. Bystřice p. L.: Novák - Rad. Machala, Hrnčář, Rom. Machala, Baný, K. Matucha, Hanke, Brázda, V. Machala, Hodulík (60. Novotný), K. Matucha (52. Kročil).

SUCHÁ LOZ – UH. OSTROH B 3:1 (2:1)

Domácí měli jasně navrch a poprvé toho využili ve 22. minutě, kdy Mahdalův brejk zakončil do prázdné brány Tomanec. Ve 35. zvýšil Kliment, hostům se ale gólem do šatny podařilo snížit. Druhá půle přinesla otevřený fotbal se spoustou šancí. Využít se ale podařilo pouze jedinou, Velecký upravil na konečných 3:1.

Branky: 22. Tomanec, 35. Kliment, 68. Velecký T. - 40. Boček. Diváci: 52. Suchá Loz: Mahdal Přemysl (25. Mahdal R.) - Velecký Z., Gazdík P., Mahdal M., Chovanec - Bradáč, Gazdík M., Velecký T., Kliment - Mahdal Pavel, Tomanec. Uh. Ostroh B: Mrkva - Boček, Chvilíček, Buchta, Těthal - Jestřabík, Novotný, Iš, Hanák - Větříšek, Knotek.

1. Záhorovice 10 9 1 0 33:7 28

2. Ostr. N. Ves B 9 8 1 0 37:7 25

3. Komňa 9 6 1 2 25:11 19

4. Strání B 9 5 1 3 34:17 16

5. Přečkovice 9 4 3 2 27:19 15

6. Starý Hrozenkov 9 5 0 4 25:18 15

7. Suchá Loz 10 4 3 3 22:26 15

8. Žitková 9 4 0 5 17:15 12

9. Uh. Ostroh B 9 3 1 5 19:25 10

10. Bystřice p/L 9 3 1 5 19:27 10

11. Boršice u Bl. B 10 1 2 7 14:40 5

12. Podolí B 9 1 0 8 13:43 3

13. Rudice 9 0 0 9 8:38 0